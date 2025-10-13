Reuters сообщило о выдвижении конвоев МККК за заложниками

Tекст: Дмитрий Зубарев

Конвои Международного комитета Красного Креста (МККК) в секторе Газа выдвигаются на позиции, чтобы забрать израильских заложников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters со ссылкой на официальное лицо, участвующее в операции. По его словам: «Конвои МККК в Газе выдвигаются на позицию для того, чтобы забрать израильских заложников… Палестинские заключенные садятся в автобусы в тюрьмах в преддверии ожидаемого освобождения».

Речь идет о согласованном обмене пленными между Израилем и палестинскими группировками, который должен состояться в ближайшее время. По данным собеседника агентства, палестинских заключенных уже начали вывозить из тюрем на автобусах в ожидании обмена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. В ХАМАС разделили заложников на группы для передачи Израилю. ХАМАС завершил подготовку к выдаче оставшихся заложников Израилю.