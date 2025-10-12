Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.10 комментариев
Ученые сообщили о новых вспышках на Солнце вечером
На поверхности Солнца зафиксирован рост активных областей, что может привести к появлению новых вспышек уже в ближайшее время.
Рост активных областей на Солнце зафиксирован специалистами, к вечеру ожидается возобновление солнечных вспышек, передает РИА «Новости». По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, на поверхности звезды наблюдается появление новых пятен.
Ученые отмечают, что сами по себе пятна не опасны, однако их внезапное появление связано с выбросами сильных магнитных полей с большими запасами энергии из глубин Солнца. В лаборатории добавили, что этот процесс может привести к вспышкам.
«К вечеру возобновятся вспышки. Звезда начнет сжигать энергию», – говорится в официальном сообщении ИКИ РАН. Специалисты продолжают мониторинг солнечной активности и предупреждают о возможном влиянии вспышек на магнитосферу Земли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Земля оказалась под воздействием потока плазмы, исходящего из корональной дыры на Солнце.
В воскресенье лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что гигантский протуберанец невиданных размеров образовался на северо-востоке Солнца.