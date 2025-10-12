На Солнце сформировался гигантский протуберанец

Tекст: Дарья Григоренко

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале сообщили: «На северо-востоке Солнца между тем сформировался какой-то совершенно неадекватного размера протуберанец». Светило пока безуспешно пытается выбросить его в космос по частям.

Исследователи прогнозируют, что с вероятностью 90% Солнце полностью выбросит этот протуберанец уже сегодня или завтра. Ученые с юмором выразили соболезнования планете Меркурий, которая первой может пострадать от мощного выброса, передает РИА «Новости».

Однако существует потенциальный риск и для нашей планеты. Если протуберанец задержится на Солнце еще на три-четыре дня, его воздействие может ощутить и Земля. Это колоссальное солнечное образование видно даже в любительские телескопы.

Ранее ученые сообщили, что активные процессы на Солнце 29 сентября могут привести к существенной вспышечной активности, что повысит риски для земной техносферы и связи.

В конце сентября на поверхности Солнца зафиксировали две вспышки класса М, одна из которых длилась 42 минуты.