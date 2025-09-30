Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
На Солнце зарегистрировали вспышки M12 и M27
На поверхности Солнца зафиксировали две вспышки класса М, одна из которых длилась 42 минуты, что может привести к магнитным бурям на Земле.
Две вспышки класса М зафиксированы на Солнце 30 сентября, передает ТАСС, ссылаясь на Институт прикладной геофизики.
Первая вспышка класса M1.2 произошла в 3.56 по московскому времени в группе пятен 4232 и длилась семь минут. Вторая, более мощная вспышка M2.7, зарегистрирована в 12.40 в группе пятен 4227, ее продолжительность составила 42 минуты.
В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отмечают, что активность на Солнце по-прежнему высокая. Ученые сообщают: «С большой вероятностью возможно возвращение зоны сияний в средние широты ближайшим вечером». Это может означать, что жители средних широт смогут наблюдать полярные сияния.
Солнечные вспышки классифицируют по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Каждый следующий класс обозначает увеличение мощности в 10 раз. Такие вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, что способно вызвать магнитные бури на Земле.
Напомним, во вторник на Земле произошла самая сильная за три месяца геомагнитная буря.
Накануне ученые зафиксировали новую мощную вспышку на Солнце.
Специалисты ранее предсказывали высокую вспышечную активность на Солнце.