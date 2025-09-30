Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
На Земле зарегистрирована самая сильная геомагнитная буря за три месяца
На Земле зарегистрирована сильнейшая за три месяца магнитная буря категории G3+
Землю накрыла мощная магнитная буря категории G3+, при которой индекс геомагнитной активности Kp достиг отметки 7.33 – самого высокого значения за три месяца.
На Земле фиксируется резкое усиление геомагнитной активности, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Согласно последним данным, индекс Kp достиг значения 7,33, что указывает на сильную магнитную бурю категории G3+ по международной пятибалльной шкале. Подобная интенсивность геомагнитных явлений наблюдалась в последний раз 1 июня, когда Землю достиг крупный выброс солнечного протуберанца.
В настоящее время регистрируются мощные полярные сияния. Авроральный овал перешел в западное полушарие и накрыл практически всю территорию Канады и северные регионы США. Специалисты сообщают, что ситуация в околоземном космосе осложнена повышенной солнечной активностью, хотя прямых импульсных ударов по планете пока не зафиксировано.
Основное воздействие связано с длительным насыщением солнечного ветра вспышечной плазмой, что происходило в течение нескольких последних суток
Ранее считалось, что выброшенное вещество не сможет покинуть околосолнечное пространство, однако сейчас подтверждено, что часть плазмы достигла области формирования солнечного ветра и была принесена к Земле.
Шторм такого уровня может вызвать ложные срабатывания систем защиты энергетических сетей, влиять на работу спутников, включая увеличение риска схода аппаратов с орбиты, а также создавать перебои в радионавигации и ВЧ радиосвязи.
Напомним, накануне ученые сообщили о новой мощной вспышке на Солнце.
Специалисты ранее прогнозировали высокую вспышечную активность на светиле.