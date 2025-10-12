РАН: Земля раньше срока попала под воздействие солнечной активности

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале лаборатории уточнили: «Планета уже внутри потока плазмы из корональной дыры. Красная линия – это отсечка, отделяющая очень высокие скорости солнечного ветра от экстремально высоких, поэтому дует хорошо».

Специалисты отметили, что сегодня ожидаются еще два оповещения. В ближайшие три-четыре часа ученые планируют сообщить о начавшихся магнитных бурях, а ближе к темному времени суток в центральных регионах России – о возможных полярных сияниях.

В лаборатории подчеркнули, что столь раннее воздействие плазмы оказалось неожиданным. По предварительным расчетам, поток солнечного ветра должен был достичь Земли лишь вечером, однако события развиваются быстрее прогноза.

В воскресенье лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что гигантский протуберанец невиданных размеров образовался на северо-востоке Солнца.

Ранее ученые сообщили, что активные процессы на Солнце 29 сентября могут привести к существенной вспышечной активности, что повысит риски для земной техносферы и связи.

В конце сентября на поверхности Солнца зафиксировали две вспышки класса М, одна из которых длилась 42 минуты.