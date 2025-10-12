Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.10 комментариев
РАН: Земля раньше срока попала под воздействие солнечной активности
Земля уже оказалась под воздействием потока плазмы, исходящего из корональной дыры на Солнце, хотя ранее ожидалось, что это произойдет только вечером в воскресенье, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
В Telegram-канале лаборатории уточнили: «Планета уже внутри потока плазмы из корональной дыры. Красная линия – это отсечка, отделяющая очень высокие скорости солнечного ветра от экстремально высоких, поэтому дует хорошо».
Специалисты отметили, что сегодня ожидаются еще два оповещения. В ближайшие три-четыре часа ученые планируют сообщить о начавшихся магнитных бурях, а ближе к темному времени суток в центральных регионах России – о возможных полярных сияниях.
В лаборатории подчеркнули, что столь раннее воздействие плазмы оказалось неожиданным. По предварительным расчетам, поток солнечного ветра должен был достичь Земли лишь вечером, однако события развиваются быстрее прогноза.
В воскресенье лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что гигантский протуберанец невиданных размеров образовался на северо-востоке Солнца.
Ранее ученые сообщили, что активные процессы на Солнце 29 сентября могут привести к существенной вспышечной активности, что повысит риски для земной техносферы и связи.
В конце сентября на поверхности Солнца зафиксировали две вспышки класса М, одна из которых длилась 42 минуты.