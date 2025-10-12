Польша столкнулась с противодействием президента в восстановлении правосудия

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство юстиции Польши представило план по восстановлению верховенства права, что является ключевым предвыборным обещанием коалиционного правительства Дональда Туска, пришедшего к власти в конце 2023 года, передает Politico.

Главная проблема заключается в тысячах судей, назначенных при бывшем правительстве партии «Право и справедливость» (PiS). Польские и европейские суды признали процесс их назначения ошибочным, подрывающим независимость судебной власти. Министр юстиции Вальдемар Журек отметил, что предыдущий процесс назначения «заразил» судебную систему.

Журек заявил: «Мы собираемся решить, что делать с этими так называемыми неосудьями и как рассматривать их дела, чтобы судебные разбирательства продвигались быстрее, не вызывая исков в европейских судах – в основном в Европейском суде по правам человека – которые в конечном итоге обходятся польскому правительству в компенсации». Восстановление верховенства права стало основной задачей для Журека.

Правительство Туска добилось разблокировки 137 млрд евро от Еврокомиссии, пообещав урегулировать спор о верховенстве права. Однако эти усилия были затруднены медленными действиями правительства и противодействием президента Анджея Дуды. Новый президент Кароль Навроцкий также пообещал сопротивляться изменениям системы, установленной предыдущим правительством.

Журек предложил, чтобы судьи, назначенные Национальным советом юстиции (KRS), сохранили свои должности, но продвинутые по службе должны вернуться на старые места. Им придется заново участвовать в конкурсах для повышения. Судьям, назначенным KRS, будет запрещено работать в Верховном суде, а его председатель Малгожата Мановска будет отстранена.

Лидер PiS Ярослав Качиньский резко отреагировал, заявив, что Вальдемар Журек «должен провести много, много лет в государственной тюрьме». Несмотря на то, что коалиция Туска имеет большинство в парламенте для принятия предложения, у нее нет голосов для преодоления вето президента Навроцкого.

