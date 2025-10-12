Китайский корабль протаранил филиппинское судно в Южно-Китайском море

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент произошел в Южно-Китайском море, где корабль береговой охраны КНР протаранил судно Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин, а также применил водомет, передает ТАСС. Столкновение случилось в воскресенье.

По информации береговой охраны Филиппин, китайский корабль преднамеренно протаранил судно BRP Datu Pagbuaya. Оно сопровождало филиппинских рыбаков в акватории Южно-Китайского моря.

В результате этого столкновения филиппинское судно получило небольшие повреждения. При этом никто из членов экипажа не пострадал.

