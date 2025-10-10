Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.9 комментариев
«Миротворец» внес пилотов «Стрижей» в список
«Миротворец» опубликовал личные данные пилотов группы «Стрижи» из России
Члены российской пилотажной группы «Стрижи» оказались в списке украинского сайта «Миротворец», где опубликованы их личные данные.
Члены российской пилотажной группы «Стрижи» были внесены в списки украинского сайта «Миротворец», сообщает ТАСС.
На портале опубликованы личные данные пилотов, которых обвиняют в участии в боевых действиях против Украины.
Экстремистский сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, известен публикацией персональных данных людей, которые, по мнению администрации ресурса, представляют угрозу национальной безопасности Украины. В черный список этого ресурса уже неоднократно попадали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или поддержавшие Россию.
Появление в списках «Миротворца» часто приводит к угрозам и давлению на попавших туда лиц. Российские власти и международные организации не раз критиковали подобную практику, считая это нарушением базовых прав человека.
Ранее в октябре шесть российских детей попали в базу украинского сайта «Миротворец».
Имя футболиста Артема Дзюбы также оказалось в этой базе. Олимпийская чемпионка Алина Загитова также была внесена на сайт «Миротворец».