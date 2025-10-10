«Миротворец» внес пилотов «Стрижей» в список

«Миротворец» опубликовал личные данные пилотов группы «Стрижи» из России

Tекст: Мария Иванова

Члены российской пилотажной группы «Стрижи» были внесены в списки украинского сайта «Миротворец», сообщает ТАСС.

На портале опубликованы личные данные пилотов, которых обвиняют в участии в боевых действиях против Украины.

Экстремистский сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, известен публикацией персональных данных людей, которые, по мнению администрации ресурса, представляют угрозу национальной безопасности Украины. В черный список этого ресурса уже неоднократно попадали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или поддержавшие Россию.

Появление в списках «Миротворца» часто приводит к угрозам и давлению на попавших туда лиц. Российские власти и международные организации не раз критиковали подобную практику, считая это нарушением базовых прав человека.

Ранее в октябре шесть российских детей попали в базу украинского сайта «Миротворец».

Имя футболиста Артема Дзюбы также оказалось в этой базе. Олимпийская чемпионка Алина Загитова также была внесена на сайт «Миротворец».