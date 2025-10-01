Обвиняемый в убийствах 11 женщин на Алтае накопил долги по налогам и кредитам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Судебные приставы взыскивают с Виталия Манишина, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 11 женщин на Алтае, задолженность по налогам и кредитам на сумму порядка 80 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Материалы судебных приставов подтверждают наличие у Манишина долгов как по кредитным обязательствам, так и по налоговым сборам.

В настоящее время суд в Барнауле готовится огласить приговор так называемому «политеховскому маньяку», для которого прокурор запросил 25 лет лишения свободы. По версии следствия, 54-летний Виталий Манишин совершил серию изнасилований и убийств 11 женщин, среди которых были абитуриентки и студентки Алтайского технического госуниверситета.

В 2024 и 2025 годах против Манишина было возбуждено четыре исполнительных производства по решениям суда Калманского района. Одно из производств, связанное с кредитной задолженностью, было открыто в марте 2024 года, но осенью того же года приостановлено, поскольку приставам не удалось найти ни самого Манишина, ни его имущество.

Летом 2025 года по тому же судебному приказу вновь было возбуждено исполнительное производство, и теперь с Манишина взыскивают более 58 тыс. рублей по кредитным платежам. Помимо этого, по двум другим производствам на Манишина наложены взыскания по налогам и сборам на сумму свыше 20 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Калманском районном суде прокуроры потребовали максимальное наказание для Виталия Манишина, обвиняемого в убийствах 11 девушек. Манишина обвинили в совершении серии жестоких убийств в Алтайском крае. Суд рассматривает дело о преступлениях, которые Манишин совершил в течение нескольких лет.