В Венгрии оценили открывшиеся из-за решения Киева по транзиту газа возможности

В Венгрии указали на открывшиеся возможности после прекращения транзита российского газа через Украину

Tекст: Антон Антонов

Хортай выразил мнение, что прекращение поставок будет вредно для всех европейских стран. Однако Венгрия видит в этой ситуации и некоторые возможности. «Закупки с южного направления увеличатся и Венгрия сможет открыть свои восточные газовые ворота в направлении Евросоюза», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал M1.

По словам Хортая, Венгрия пострадает от прекращения транзита в меньшей степени, чем другие страны Центральной Европы, такие как Словакия и Австрия. Это связано с тем, что Будапешт получает большую часть газа через «Турецкий поток» и его ответвления, которые проходят через Болгарию и Сербию. Пропускная способность этих трубопроводов может быть увеличена, что позволит Венгрии перенаправлять часть поставок в австрийский хаб в Баумгартене, откуда газ может поступать в интегрированную европейскую систему.

Хортай также отметил, что возможные убытки для Евросоюза от прекращения транзита газа через Украину могут составить 60-70 млрд евро в год. Особенно сильно пострадают от этого Австрия и Словакия, которым придется изменить направления закупок, сообщает Kossuth.

Повышение спроса на американский сжиженный природный газ также станет частью новой энергетической реальности Европы. Украина, в свою очередь, потеряет почти 1 млрд долларов ежегодно из-за прекращения транзита, сказал Хортай.

Как писала газета ВЗГЛЯД, транзит российского газа в Европу прекращен. Министерство энергетики Украины сообщило, что с 1 января была остановлена транспортировка российского природного газа через территорию страны. Цены на газ в Европе достигли максимума с октября 2023 года.