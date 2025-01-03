Исинбаева почтила в соцсети память тренера Трофимова

Tекст: Вера Басилая

Заслуженный тренер России Евгений Трофимов, наставник двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, умер на 81-м году жизни. Трофимов был известен не только как тренер, но и как человек, который вдохновлял и поддерживал своих учеников, передает ТАСС.

В своем посте Исинбаева подчеркнула, что Трофимов был не просто тренером, а человеком, который верил в нее, когда она сама в себя не верила.

«Он был тем, кто занимался своей работой честно, самоотверженно и креативно. Он помогал мне не только прыгать выше всех в мире, но и становиться сильной личностью», – написала Исинбаева.

Под руководством Трофимова Исинбаева выиграла Олимпийские игры 2004 года в Афинах и завоевала бронзу на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Трофимов был награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степеней, что подчеркивает его вклад в развитие спорта.

Исинбаева также выразила соболезнования семье Трофимова и отметила, что его имя навсегда останется в истории мирового спорта. Она вспомнила и жену Евгения Васильевича, Тамару Федоровну, которая всегда поддерживала их на тренировках.