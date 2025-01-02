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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русское кино набрало высоту

    2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.

    15 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как войти в новый год без тревоги

    Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.

    3 комментария
    Антон Беликов Антон Беликов Русский императив ждет праздник

    Русские – вечно забывающий народ. И потому вечно юный, не несущий ярма исторической памяти. Мы забыли гораздо больше, чем многие народы когда-либо знали. Но умея забывать, мы умеем и вспоминать.

    11 комментариев
    2 января 2025, 06:40 • Новости дня

    В новогоднюю ночь во Франции сожгли почти тысячу машин

    Tекст: Антон Антонов

    Во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти тысячу машин, задержаны более 400 человек, сообщает BFMTV.

    В ночь с 31 декабря на 1 января во Франции было подожжено 984 транспортных средства. Полиция задержала 420 человек, из которых 310 были взяты под стражу, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо отметил, что многие инциденты были связаны с использованием фейерверков, которые запускались в том числе в направлении сотрудников полиции и пожарных.

    В Лионе двухлетняя девочка получила ранения, когда зажженный фейерверк попал в ее коляску. Кроме того, еще один человек оказался госпитализирован в критическом состоянии из-за происшествия с фейерверком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Страсбурге хулиганы подожгли 60 автомобилей, задержаны 44 человека. В Германии в новогоднюю ночь от взрывов пиротехники погибли пять человек.


    31 декабря 2024, 23:29 • Новости дня
    Нетаньяху поздравил с Новым годом на русском языке

    Канцелярия Нетаньяху опубликовала новогоднее поздравление на русском языке

    Tекст: Мария Иванова

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поздравила с Новым годом на русском языке, подчеркнув значимость традиции, возникшей в стране благодаря иммигрантам из бывшего СССР, хотя 1 января и не является официальным праздником.

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовала новогоднее поздравление на русском языке, сообщает ТАСС. Сообщение появилось в социальной сети X (ранее Twitter) и сопровождалось кратким текстом: «С Новым годом!».

    Вторая надпись на странице была на иврите и означала «С Новым гражданским годом!». Это подчеркивает, что в Израиле начинают принимать традиции встречи Нового года 1 января.

    Традиция празднования Нового года 1 января в Израиле стала набирать популярность с последней четверти XX века, когда в страну приехало много иммигрантов из бывшего СССР. Хотя на официальном уровне 1 января не является праздником, граждане могут взять выходной за счет отпуска.

    По еврейскому календарю Новый год, известный как Рош ха-Шана, празднуется осенью. В 2024 году этот праздник выпадал на период с вечера 2 октября по вечер 4 октября и ознаменовал начало 5785 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении из Кремля призвал россиян к движению вперед, отметив значимость военных для страны. А накануне он направил поздравления с Новым годом и Рождеством нескольким зарубежным лидерам, из представителей стран НАТО поздравления получили только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Коментарии (8)
    31 декабря 2024, 15:03 • Новости дня
    Путин в новогоднем обращении к россиянам: Будем идти только вперед
    Путин в новогоднем обращении к россиянам: Будем идти только вперед
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении из Кремля призвал россиян к движению вперед, отметив значимость военных для страны и гордость за достижения.

    Путин обратился к россиянам с традиционным новогодним поздравлением, передает ТАСС. Обращение транслировалось из Кремля и первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки. Для жителей других регионов телеканалы также будут транслировать поздравления президента в полночь в соответсвии с часовыми поясами.

    Президент подчеркнул важность движения вперед и отметил значимость внесенного вклада военнослужащих в развитие страны.

    В своей речи Путин пообещал идти только вперед. «Все будет хорошо, будем идти только вперед, – сказал он. – Точно знаем, что абсолютной ценностью для нас была, есть и будет судьба России, благополучие ее граждан».

    Президент отметил, что стремление к защите суверенитета и безопасности России стало делом чести для жителей страны. «Искренние чувства к Родине наполняют нашу жизнь высоким смыслом, а стремление внести свой вклад в защиту ее суверенитета, безопасности, интересов, свободного развития стало для нас делом чести», – добавил глава государства.

    Путин подчеркнул, что России предстоит еще многое решить, но уже можно гордиться достигнутыми успехами.

    «Да, нам предстоит еще многое решить, но мы можем по праву гордиться тем, что уже сделано – это наше общее достояние, надежная основа для дальнейшего развития, – указал глава государства. – Наша страна, независимая свободная и сильная, смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас на пороге Нового года мы думаем о будущем».

    Президент также акцентировал внимание на роли бойцов специальной военной операции, назвав их подлинными героями. «В эту новогоднюю ночь помыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России вместе с нашими бойцами и командирами. Вы подлинные герои, взявшие на себя великий ратный труд защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасности. Мы гордимся вашим мужеством и отвагой, верим в вас», – сказал Путин. Кроме того, он отметил верность России заветам и традициям ветеранов Великой Отечественной войны.

    Путин подчеркнул, что единство помогло стране преодолеть испытания и достичь исторически значимых целей в первой четверти XXI века. «Этот период был наполнен многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями. Мы ставили перед собой большие цели и достигали их, не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои возможности», – заявил российский лидер.

    «До прихода Нового года осталось совсем немного. В эти минуты рядом с нами самые близкие люди. Это наша семья, дети, родители, внуки, наши друзья и боевые товарищи. Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране – России! Когда мы вместе, все исполнится» – пожелал президент России.

    В этот раз речь Путина была краткой и заняла чуть более трех с половиной минут.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    30 декабря 2024, 16:00 • Новости дня
    Красную площадь решено закрыть для посещения на Новый год

    Стало известно о закрытии Красной площади для посещения с 31 декабря по 1 января

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Красная площадь в центре Москвы будет недоступна для посетителей с вечера 31 декабря до утра 1 января, однако ГУМ-каток останется открытым.

    Согласно информации, предоставленной ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, Красная площадь будет закрыта для посещения с 18.00 мск 31 декабря до 08.00 мск 1 января. Это ограничение связано с мероприятиями по обеспечению безопасности в новогоднюю ночь.

     В ведомстве отметили, что исключение составляет ГУМ-каток, который будет работать в соответствии со своим графиком.

    В прошлом году Красную площадь также закрывали в Новый год в целях безопасности.

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    31 декабря 2024, 21:12 • Новости дня
    Путин поздравил участников СВО с Новым годом

    Песков: Путин тепло поздравил с Новым годом всех участников СВО и поблагодарил за службу

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом участников специальной военной операции, поблагодарив военнослужащих за их службу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    В своем поздравлении Путин поблагодарил военнослужащих за их службу и выразил теплые пожелания в преддверии праздника, передает ТАСС.

    «Президент поблагодарил всех за службу, а также тепло поздравил с наступающим Новым годом всех военнослужащих и участников СВО»,  сообщил Песков.

    Кроме того, президент заслушал доклады начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и командующих Вооруженными силами России о текущем состоянии специальной военной операции.

    Песков отметил, что Путин как Верховный главнокомандующий регулярно получает информацию о продвижении операции.

    Ранее президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении из Кремля призвал россиян к движению вперед, отметив значимость военных для страны и гордость за их достижения.

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    31 декабря 2024, 02:47 • Новости дня
    Ким Чен Ын пожелал Путину великой победы в 2025 году

    Лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал Путину и россиянам великой победы в 2025 году

    Ким Чен Ын пожелал Путину великой победы в 2025 году
    @ KCNA/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын высказал пожелания Владимиру Путину, российской армии и народу на 2025 год, выразив надежду на победу над неонацистами и укрепление стратегического партнерства между странами.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал президенту России Владимиру Путину и российскому народу, чтобы 2025 год стал годом великой победы, пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. В своей новогодней телеграмме Ким Чен Ын выразил надежду, что российская армия одержит победу над неонацистами, а страна достигнет великой победы в войне XXI века.

    Ким Чен Ын назвал Путина «самым близким другом и товарищем» и подчеркнул свою приверженность укреплению стратегического партнерства между КНДР и Россией. Поздравление, по словам лидера КНДР, выражает пожелания всего корейского народа, а также солдат и офицеров вооруженных сил страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул в новогоднем поздравлении председателю КНДР Ким Чен Ыну, что сотрудничество двух стран отвечает интересам их народов и выразил уверенность в продолжении тесной работы в 2025 году.

    Ранее отмечалось, что команда Дональда Трампа изучает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном, чтобы снизить риск вооруженного конфликта, но окончательное решение пока не принято.

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    31 декабря 2024, 23:13 • Новости дня
    Макрон в новогоднем обращении признал ошибочным роспуск парламента во Франции

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Франции Эмманюэль Макрон в новогоднем обращении признал ошибочным свое решение о роспуске Национального собрания, что привело к большей политической нестабильности, и выразил надежду на формирование парламентского большинства для нормализации управления страной.

    Макрон в своем новогоднем обращении признал, что роспуск Национального собрания не решил политический кризис, а наоборот, усугубил его, передает ТАСС.

    Эмманюэль Макрон отметил, что хотя целью роспуска было восстановление ясности и избежание застоя, это решение привело к большей нестабильности во Франции. Он взял на себя полную ответственность за происходящее и выразил надежду на формирование парламентского большинства для стабильного управления страной.

    Президент подчеркнул, что парламент, несмотря на сложности, продолжает представлять страну во всем ее многообразии. Он надеется на достижение компромиссов и принятие важных решений в 2025 году для улучшения жизни французов. Это, по его мнению, должно поспособствовать восстановлению стабильности и принятию бюджета на следующий год.

    Ранее Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы после поражения коалиции на выборах в Европарламент. В результате выборов большинство мест получила левая коалиция, но ни одна из партий не добилась устойчивого большинства. Новое правительство под руководством Мишеля Барнье было отправлено в отставку. Теперь перед новым правительством во главе с Франсуа Байру стоит задача найти компромиссы для принятия бюджета и избежать вотума недоверия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиция в парламенте Франции выразила недовольство новым правительством премьер-министра Франсуа Байру, и лидер фракции «Неподчинившаяся Франция – Новый народный фронт» Матильда Пано пригрозила вынести кабмину вотум недоверия.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре утвердил состав нового правительства, сохранив Жан-Ноэля Барро главой МИД и Себастьяна Лекорню во главе Минобороны, несмотря на намерения премьера их сменить.

    Глава парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Франция может столкнуться с необходимостью досрочных президентских выборов из-за политической нестабильности и утраты влияния президента Эммануэля Макрона.

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    31 декабря 2024, 05:04 • Новости дня
    Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

    Си Цзиньпин и Владимир Путин обменялись новогодними поздравлениями

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель КНР Си Цзиньпин направил новогоднее поздравление президенту России Владимиру Путину, что стало известно из сообщения Центрального телевидения Китая.

    Как сообщает РИА «Новости», председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину поздравление с Новым годом. Центральное телевидение Китая передало, что они обменялись поздравлениями 31 декабря.

    По словам главы КНР, Россия и Китай «всегда движутся по правильному пути отказа от конфронтации и нацеленности против третьих сторон».

    Кроме того, по словам Си Цзиньпина, политическое доверие между Китаем и Россией «постоянно выходит на новый уровень».

    Руководитель Китая напомнил, что Восточный маршрут газопровода Китай-Россия полностью запущен в эксплуатацию. Кроме того, по его словам, все больше наглядных результатов дает практическое сотрудничество двух стран в различных областях.

    По оценкам Си Цзиньпина, важную роль в укреплении дружеских связей между Россией и Китаем сыграл успешный старт Годов культуры.

    «Обе стороны поддерживают друг друга в работе в качестве председателей в механизме БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, внося значительный вклад в укрепление солидарности и сотрудничества стран Глобального Юга», – отметин китайский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Президент РФ Владимир Путин направил новогодние и рождественские поздравления нескольким зарубежным лидерам, среди которых из стран НАТО были только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил пожелания Владимиру Путину, российской армии и народу, надеясь на победу над неонацистами и укрепление стратегического партнерства в 2025 году. Кроме того, Путин в новогоднем поздравлении председателю КНДР Ким Чен Ыну подчеркнул, что сотрудничество двух стран отвечает интересам их народов, и выразил уверенность в продолжении тесной работы в 2025 году.

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    1 января 2025, 18:49 • Новости дня
    Городская елка сгорела в Лесном из-за фейерверка

    Городская елка сгорела в уральском Лесном из-за фейерверка

    Tекст: Мария Иванова

    Городская елка в Лесном загорелась в новогоднюю ночь из-за неосторожно запущенного фейерверка, что привело к ущербу более чем в 600 тыс. рублей.

    В ночь на 1 января в закрытом административно-территориальном образовании Лесной Свердловской области сгорела городская елка, сообщает РИА «Новости». Причиной происшествия стал фейерверк, запущенный одним из жителей города.

    Полиция ведет расследование для установления личности виновного.


    По информации местных СМИ, мужчина, находившийся в сопровождении женщины и двух детей, нарушил правила использования пиротехники. Он не убедился в безопасной установке коробки с салютом, что привело к ее падению. Заряды полетели в сторону искусственной елки, которая мгновенно загорелась.


    Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что ущерб от происшествия превышает 600 тыс. рублей. В ближайшие дни представители МВД планируют вынести процессуальное решение по данному случаю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красногорске на Волоколамском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, перевозившего пиротехнические изделия. А в Германии пять человек погибли в новогоднюю ночь из-за взрывов петард, большинство из которых были самодельными.

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    31 декабря 2024, 20:31 • Новости дня
    Патриарх Кирилл помолился в новогоднем молебне о сильной России

    Патриарх Кирилл совершил молебен о сильной и непобедимой России в новом году

    Tекст: Вера Басилая

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя перед Новым годом провел молебен, в котором призвал верующих молиться за Россию, чтобы страна стала «сильной и непобедимой», а также за укрепление духовного мира каждого человека.

    Перед наступлением 2025 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел традиционный новогодний молебен в храме Христа Спасителя, передает ТАСС.

    Он обратился к верующим с просьбой молиться о России, чтобы страна стала «сильной и непобедимой», а Господь охранил ее от врагов. Кирилл подчеркнул важность душевного мира и духовной силы.

    Патриарх отметил, что истинное счастье определяется состоянием души, не зависящим от внешних обстоятельств. Он подчеркнул, что достичь этого состояния можно только с помощью Бога, и люди, которые его достигают, сохраняют внутренний мир даже в трудные времена.

    В своей речи патриарх Кирилл акцентировал внимание на важности благополучия, связанного с душевным состоянием. Он напомнил, что каждый должен стремиться к духовной гармонии и просил Господа даровать благодать верующим, способствующую укреплению этого внутреннего состояния.

    Ранее председатель Духовного управления мусульман Равиль Гайнутдин и глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов поздравили россиян с наступающим Новым годом, пожелав единства и мира, новых побед и процветания.

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    31 декабря 2024, 23:42 • Новости дня
    Дед Мороз из Великого Устюга призвал сделать 2025 год годом дружбы и любви

    Дед Мороз поздравил россиян с Новым годом, призвав к дружбе и взаимопомощи в 2025-м

    Tекст: Мария Иванова

    В новогоднем обращении Дед Мороз из Великого Устюга пожелал россиянам дружбы и любви в 2025 году, отметив важность взаимопомощи и заботы друг о друге.

    В новогоднем обращении Дед Мороз из Великого Устюга призвал всех сделать 2025 год годом дружбы, взаимопомощи, мира и любви, передает РИА «Новости».

    «С улыбкой и радостью взглянем на год предстоящий, пока еще неведомый и загадочный. Он только готовится сделать первые шаги по планете. И от того, чем мы наполним его, будет зависеть, каким ему стать», – отметил он.

    Дед Мороз также пожелал творить добрые дела, ценить родных и близких и заботиться о своих семьях. Он пообещал приложить все свои волшебные силы, чтобы желания россиян исполнились.

    «Творите добрые дела, цените родных и близких, берегите себя и свои семьи, и не забывайте, что сказка всегда рядом. А я, Всероссийский Дед Мороз, приложу все свои волшебные силы, чтобы самые добрые, самые заветные ваши желания обязательно исполнились», – добавил он.

    Всероссийский Дед Мороз проживает в Великом Устюге, куда ежегодно съезжаются туристы на экскурсии. Они посещают его сказочную вотчину, где встречаются с известными сказочными персонажами и самим зимним волшебником, чтобы окунуться в атмосферу праздника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,Московский Дед Мороз  поделился своими предпочтениями в новогоднем меню, отметив, что его любимыми блюдами являются экологически чистые продукты.

    Между тем письма Деду Морозу, отправленные россиянами через сайт «Почта Мороза», раскрывают желания взрослых и детей: малыши просят игрушки и гаджеты, а взрослые мечтают о любви и снижении кредитных ставок в 2025 году.

    Ранее Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга предложил тем, кто сомневается в его существовании, приехать в гости и лично убедиться в обратном.

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    31 декабря 2024, 17:27 • Новости дня
    Новогоднее обращение Путина заняло 3 минуты 35 секунд

    Новогоднее обращение Путина заняло 3 минуты 35 секунд и стало одним из самых кратких

    Новогоднее обращение Путина заняло 3 минуты 35 секунд
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин произнес новогоднее поздравление, которое длилось три минуты 35 секунд и стало одним из самых коротких в его президентской карьере.

    Новогоднее обращение президента России Владимира Путина состоялось по традиции на фоне Кремля и длилось всего три минуты 35 секунд. Это выступление стало одним из самых кратких за все время его президентства, передает ТАСС.

    Первыми это поздравление увидели жители Камчатки и Чукотки, где Новый год наступает раньше на девять часов по сравнению с Москвой.

    Продолжительность новогодних обращений Путина варьируется из года в год. В 2022 году его речь стала рекордной по длительности, составив около девяти минут. Обращения 2021 и 2020 годов также были одними из самых длинных – шесть минут 22 секунды и шесть минут соответственно.

    Исторически самым коротким новогодним поздравлением Путина было обращение накануне наступления 2006 года, которое заняло чуть больше двух минут.

    Самое длинное новогоднее обращение в истории России остается за Борисом Ельциным, чья речь в 1999 году продолжалась более 10 минут.

    Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении по случаю наступающего 2025 года призвал россиян к движению вперед, подчеркнув значимость военных для страны и выразив гордость за достижения.

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    31 декабря 2024, 23:51 • Новости дня
    Космонавты с МКС поздравили россиян с Новым годом

    Космонавты на МКС пожелали россиянам здоровья и напомнили о важности любви

    Tекст: Вера Басилая

    Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, находящиеся на МКС, поздравили соотечественников с наступающим 2025 годом, пожелав здоровья и успехов, а также призвали творить добро.

    Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов поздравили соотечественников с борта Международной космической станции с наступающим 2025 годом, передает РИА «Новости»,

    «Дорогие друзья! Мы, космонавты «Роскосмоса», от всего сердца поздравляем вас с борта Международной космической станции с наступающим 2025 годом!», – обратился Овчинин к россиянам.

    Вагнер, в свою очередь, отметил, что Новый год – самый теплый и душевный праздник для всех россиян. Он пожелал всем соотечественникам провести праздничные дни в кругу семьи и друзей, не забывая о важности заботы и любви к близким. Он заявил, что ежедневные заботы могут отвлекать от близких, и напомнил о важности внимания к нуждающимся.

    Горбунов, в свою очередь, рассказал, что, находясь в сотнях километров от Земли, космонавты особенно ощущают нехватку общения с родными. Однако даже в космосе они чувствуют любовь и поддержку семей. Он пожелал всем мира, процветания и благополучия в новом году.

    Ранее космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер на МКС планировали приготовить оливье, если необходимые для салата ингредиенты прибудут на грузовом корабле «Прогресс».

    Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении из Кремля призвал россиян к движению вперед, отметив значимость военных для страны и гордость за достижения.

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    31 декабря 2024, 18:05 • Новости дня
    Япония встретила год Змеи по восточному календарю

    В Японии с последним ударом колокола в храмах наступил год Змеи

    Tекст: Мария Иванова

    В Японии наступил год Змеи по восточному календарю, который отмечается с последним, 108-м ударом колокола в буддистских храмах, символизируя избавление от грехов.

    В Японии с последним, 108-м ударом колокола в буддистских храмах наступил год Змеи по восточному календарю, сообщает РИА «Новости». Это символизирует оставление всех грехов прошлого года. Несмотря на традицию встречать новый год в семейном кругу, многие японцы предпочитают посетить храм и стать одним из 108 счастливчиков, которые могут ударить в колокол.

    Змея в японской культуре ассоциируется с мудростью и гибкостью, а также с переменами и возрождением. Она считается защитником дома и символом удачи. Например, белая змея предвещает счастье, а сброшенная кожа змеи символизирует финансовое благополучие.

    1 января в Японии принято встречать первые лучи солнца, организовываются даже специальные туры для наблюдения за восходом солнца над горой Фудзи. В этот день также не принято заниматься домашними делами, поэтому готовят осэти-рери – набор блюд, которые можно хранить несколько дней.

    Японцы совершают первое паломничество в синтоистский храм – хацумодэ, где поклоняются богам, загадывают желания и покупают обереги. В храмах также можно оставить старые талисманы, которые уже выполнили свою роль в прошлом году.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как украсить новогодний стол в Год Змеи и что приготовить на праздник.


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    31 декабря 2024, 19:59 • Новости дня
    В Британии отменили новогодние мероприятия из-за непогоды

    Сильный ветер и дождь стали причиной отмены Нового года в ряде городов Британии

    Tекст: Мария Иванова

    В нескольких городах Британии отменили новогодние мероприятия из-за сильного ветра и дождя, включая Блэкпул и Ньюкасл, где непогода прогнозируется до 2 января.

    Как сообщает Guardian, ряд городов Британии отменили мероприятия в честь Нового года из-за прогнозируемых сильных ветров и дождей. В список попали такие города, как Блэкпул, Ньюкасл, остров Уайт и Рипон. Метеорологическая служба страны выпустила предупреждения о непогоде на большинстве территорий до 2 января.

    Газета Mirror отмечает, что жителям северной Шотландии угрожает опасность из-за сильных дождей. Ассоциация железнодорожных компаний National Rail также предупредила о возможных перебоях в движении поездов из-за неблагоприятных погодных условий. Ожидаются задержки из-за дождя, снега и ветра, которые могут продлиться до четверга, передает РИА «Новости»

    Ранее в Эдинбурге были отменены все уличные мероприятия по случаю новогоднего праздника Хогманай из-за непогоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате аварии на электростанции в Гуаянилья все электростанции Пуэрто-Рико на Новый год вышли из строя, оставив более 1,3 млн потребителей без света.

    Между тем администрация Кишинева решила сократить использование новогодней иллюминации для экономии электроэнергии, оставив подсветку лишь на главных елках на площади Великого национального собрания и Соборной площади.

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    31 декабря 2024, 15:59 • Новости дня
    Эксперты рассказали о сроках хранения новогодних блюд

    Эксперты предупредили о риске длительного хранения новогодних салатов

    Tекст: Мария Иванова

    Эксперты Андрей Зюзин и Сергей Косогор объяснили, как долго можно хранить новогодние блюда без потери качества и как заменить майонез в салатах для сохранения здоровья.

    В преддверии новогодних праздников, эксперты поделились рекомендациями по хранению популярных блюд. Как сообщает РИА «Новости», руководитель сегмента персонализированного и специализированного питания Андрей Зюзин отметил, что оливье и селедку под шубой не следует хранить более двух-трех дней. По его словам, по истечении этого срока салаты теряют свои вкусовые качества из-за отделения жидкости в ингредиентах и заправках.

    Сергей Косогор, руководитель сегмента «Умные цепи поставок», рекомендовал заменять майонез в новогодних салатах на более полезные заправки, такие как греческий йогурт или оливковое масло. Он добавил, что салаты с майонезом в холодильнике можно хранить от полутора до трех суток при температуре от 2 до 6 градусов.

    Косогор также рассказал о правилах хранения различных салатов. Например, салаты из сырых овощей или фруктов следует хранить около 18 часов, а после заправки – всего 12 часов.

    Салаты и винегреты из вареных овощей, а также салаты с добавлением мяса, птицы или копченостей можно хранить до 18 часов. Салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки должны быть использованы в течение шести часов. Морепродукты без заправки сохраняют свежесть до 12 часов.

    Кроме того, эксперт указал на важность проверки консервов перед употреблением. Вздутые крышки, поврежденные банки или ржавчина на закаточном шве могут свидетельствовать о наличии опасных бактерий. Также стоит обратить внимание на наличие пены, мути, пузырьков, плесени или изменений цвета внутри консервов. Такие продукты следует немедленно выбросить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-терапевт Алексей Парамонов рассказал, что в новогоднюю ночь стоит ограничиться одним бокалом шампанского и запивать жирные блюда теплыми напитками, а также перед крепким алкоголем обязательно что-то съедать.

    Социологи провели 35 глубинных интервью и выяснили, что приготовление блюд и участие в этом процессе остаются важными традициями на Новый год для россиян.

    Историк кулинарии Павел Сюткин отметил, что мода на добавление кислого яблока в салаты оливье и селедка под шубой появилась в 1970-х и упоминается в фильме «Служебный роман».

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