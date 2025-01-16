Кремль: Москва не участвовала в подготовке соглашения Израиля и ХАМАС о прекращении огня

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Москва не участвовала в подготовке соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня в Газе с 19 января, передает ТАСС.

Кремль приветствовал достижение договоренностей между Израилем и ХАМАС, которые могут привести к прекращению страданий населения Газы и повысить безопасность Израиля.

Песков отметил, что любое урегулирование, направленное на прекращение огня, заслуживает одобрения.

Тем не менее представитель Кремля считает преждевременными поздравления сторон, подчеркнув необходимость дождаться завершения процесса.

«Давайте с вами дождемся финализации процесса», – сказал Песков.

Ранее спикер МИД Мария Захарова выразила надежду, что новое соглашение между Израилем и ХАМАС позволит создать условия для устойчивой стабилизации в секторе Газа и возвращения всех временно перемещенных лиц.

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня.

Израиль заявил, что ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая в последний момент кризис, который препятствует достижению соглашения. ХАМАС ранее подтвердил соблюдение перемирия в секторе Газа.