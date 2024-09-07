Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.8 комментариев
Орбан заявил, что позиция Украины не отвечает интересам ЕС
Европа в ущерб себе продолжает придерживаться проукраинской позиции, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан газете Corrierre della Sera.
По его словам, вместо того, чтобы следовать европейским интересам, Европа придерживается позиции Киева и все глубже втягивает себя в конфликт, передает РИА «Новости».
Орбан добавил, что в интересах Европы остановить спецоперацию, но она наоборот становится одной из его участниц.
Ранее Орбан заявил, что Запад приказал всему миру выступать против России, но в реальности, все наоборот.