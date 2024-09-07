Орбан заявил, что позиция Украины не отвечает интересам ЕС

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, вместо того, чтобы следовать европейским интересам, Европа придерживается позиции Киева и все глубже втягивает себя в конфликт, передает РИА «Новости».

Орбан добавил, что в интересах Европы остановить спецоперацию, но она наоборот становится одной из его участниц.

Ранее Орбан заявил, что Запад приказал всему миру выступать против России, но в реальности, все наоборот.



