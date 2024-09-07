Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.8 комментариев
Российские военные сбили две управляемые авиационные бомбы в Курской области
Российские средства ПВО сбили две украинские управляемые авиационные бомбы над Курской областью, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
После этого в области отменили опасность ракетного удара, передает ТАСС.
Угроза была объявлена второй раз за сутки и сохранялась с 09:00 мск.
Ранее в Воронежской области в Острогожском районе обнаружили и подавили беспилотный летательный аппарат.