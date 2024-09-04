Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.20 комментариев
Мирный житель пострадал в результате атаки FPV-дрона в Белгородской области
В районе села Богун-Городок в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в Telegram, что пострадавший получил минно-взрывную травму и осколочные ранения рук и ног. Кроме того, в селе Березовка сдетонировал дрон-камикадзе, повредив постройки на территории частного домовладения.
Минобороны России сообщило в Telegram, что около 22.15 мск силами ПВО над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник самолетного типа.
Напомним, в результате украинского обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области погибли три человека, четыре человека получили ранения.