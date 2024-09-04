Гладков: При обстреле Новой Таволжанки погибли три мирных жителя

Политолог отметил «внутриэлитное напряжение» в Киеве

Политолог Чеснаков: Масштабные перестановки в украинской власти грозят серьезными сбоями

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что отставки, о которых говорили несколько месяцев, неслучайно начались именно сейчас.

«Если бы кадровые чистки проводились до провокации ВСУ в Курской области, они воспринимались бы внутренней аудиторией как проявление паники», – подчеркнул политолог.

По его словам, после некоторого эмоционального подъема эти перестановки продаются аудитории как «обновление надежды».

Чеснаков заверил, что кадровые изменения также указывают на внутриэлитное напряжение в Киеве.

«Регулярно появляются сообщения о проблемах в Раде, усталости депутатов, падении мотивации членов правительства и других винтиков политической системы», – отметил он.

Политолог заметил, что такие масштабные перестановки в условиях кризиса могут грозить серьезными сбоями в функционировании системы, которая и так работает в аварийном режиме.

В заключение политолог отметил, что в ближайшие несколько месяцев может возникнуть некий позитивный импульс, однако позднее «наступит суровая реальность».

«Окажется, что не все новички заиграют на новых позициях. А когда назначений так много, риск ошибки повышается. Во-вторых, вдруг станет ясно, что проблемы не в кадрах, а в структурных дефектах системы», – резюмировал Чеснаков.

Ранее было объявлено об отставке министров юстиции, промышленности и защиты окружающей среды. Также подали в отставку вице-премьеры Ольга Стефанишина и Ирина Верещук. Сообщалось, что готовится отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Кроме того, Владимир Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании «Укрэнерго». Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку.

Газета Financial Times предполагала, что отставки министров на Украине вызваны тем, что президент Украины Владимир Зеленский пытается укрепить свою власть.

