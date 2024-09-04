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    Путин счел перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке
    Востоковед: России и Китаю для роста торговли нужно решить три задачи
    В Польше призвали нового главу МИД Украины отказаться от риторики Кулебы
    Командир роты ВСУ сдался в плен вместе с подчиненными
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Смерть экспертизы» пора остановить

    Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.

    7 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Обстановка вокруг России напоминает об ангельском покровительстве

    У нас тоже много проблем, и шапкозакидательством заниматься опасно, враг очень силен и он давит, давит и давит. Но воспринимать это надо в общем контексте борьбы, в том числе и на духовном поприще. Которая никогда не прекращается.

    0 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев У ЕГЭ должна быть альтернатива

    Чем среди прочего была сильна советская система высшей школы? Своей вариативностью. Не поступил в этом году – поработаешь годик и попробуешь в следующем. Для мальчиков – послужишь в армии, а по окончании службы будешь поступать на льготных условиях. Сегодня возможностей в разы меньше – только ЕГЭ.

    0 комментариев
    4 сентября 2024, 19:04 • Новости дня

    Гладков: При обстреле Новой Таволжанки погибли три мирных жителя

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При украинском обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области погибли три человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Мирные жители скончались от полученных ран до приезда медиков, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что ранения также получили четыре других человека. У одного мужчины непроникающее осколочное ранение живота, грудной клетки и головы, у женщины – осколочные ранения ног, предплечья и спины. Скорая помощь везет пострадавших в горбольницу №2 в Белгороде.

    Ранее в среду он сообщал, что при обстреле Новой Таволжанки ранения получили два мирных жителя.

    3 сентября 2024, 20:48 • Новости дня
    Западные СМИ сделали вывод о потерях ВСУ по росту кладбищ

    WP: В Харькове за год удвоилось число могил солдат ВСУ

    Западные СМИ сделали вывод о потерях ВСУ по росту кладбищ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Кристина Цыцура

    Польская журналистка Анна Гусарская показала масштабы потерь среди военных Вооруженных сил Украины на видеоролике с кладбища в Харькове, который опубликовала американская газета Washington Post.

    «Похоже, что могил убитых солдат стало в два раза больше, чем... ровно год назад», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

    На кадрах видны десятки могил с украинскими флагами. Согласно описанию, ролик сняли в конце августа на муниципальном кладбище № 17 в Харькове.

    Ранее ВСУ при ударе по учебно-тренировочному центру в Полтаве потеряли убитыми и ранеными более 300 человек.

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    3 сентября 2024, 19:56 • Новости дня
    Times назвала удар по учебному центру ВСУ в Полтаве «страшнейшим с начала СВО»
    Times назвала удар по учебному центру ВСУ в Полтаве «страшнейшим с начала СВО»
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский удар по украинскому учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве стал «одним из самых страшных» за все время специальной военной операции, пишет британская газета The Times.

    В публикации The Times говорится, что в результате атаки погибли как минимум 47 человек, свыше 200 пострадали, передает «Московский комсомолец».

    При этом отмечается, что число погибших может увеличиться, поскольку неясно, сколько человек находится под завалами. Общее число пострадавших может составлять до 600 человек, пишет издание со ссылкой на украинских экспертов.

    Напомним, во вторник был нанесен ракетный удар по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи, которое готовит специалистов по РЛС и РЭБ для украинской армии. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как России удалось нанести столь эффективный удар и стоит ли ожидать подобных атак на других направлениях.

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    4 сентября 2024, 11:44 • Видео
    Путин в Монголии разозлил Украину

    Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

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    3 сентября 2024, 21:06 • Новости дня
    В ДНР рассказали о попытках ВСУ выйти из окружения под Красногоровкой

    Группировка ВСУ к северу от Красногоровки в ДНР пытается выйти из окружения

    В ДНР рассказали о попытках ВСУ выйти из окружения под Красногоровкой
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска, которые удерживали позиции к северу от Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР), пытаются выйти из окружения. Об этом сообщили в силовых структурах республики.

    «Оперативная обстановка заставила украинских военнослужащих между Красногоровкой и Невельским покидать позиции. Противник пытается выходить, ибо фактически оказался в окружении», – передает слова представителя ДНР ТАСС.

    Он добавил, что Вооруженные силы Украины пытаются выходить из окружения малыми группами и при этом несут серьезные потери.

    Ранее сообщалось, что скопления живой силы и техники украинской армии в Курской области поразили фугасными авиабомбами ФАБ-500. Удар бомбами выполнил самолет Су-34 ВКС России

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    3 сентября 2024, 20:21 • Новости дня
    ВС России ликвидировали 50 наемников при ударе по «Гранд Паласу» в Запорожье
    ВС России ликвидировали 50 наемников при ударе по «Гранд Паласу» в Запорожье
    @ REUTERS/Stringer

    Российские военные ударили по пункту размещения иностранных наемников Вооруженных сил Украины в отеле «Гранд Палас» в городе Запорожье.

    Удар российская армия нанесла ночью, противник потерял более 50 боевиков, передает ТАСС со ссылкой на источник в военных кругах.

    «В результате удара были ликвидированы свыше 50 иностранных наемников», – сказал собеседник агентства.

    Ранее российские военные уничтожили РСЗО Vampire ВСУ в Сумской области.

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    4 сентября 2024, 14:52 • Новости дня
    Командир роты ВСУ сдался в плен вместе с подчиненными

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе боевых действий в ДНР российские военные взяли в плен командира украинской роты, сообщил офицер ВС России с позывным «Виктор».

    Как рассказал «Виктор», в ходе боев за один из населенных пунктов в ДНР в плен были взяты семь человек, передает РИА «Новости».

    По словам российского бойца, в первой группе пленных было четыре человека: командир отделения и его подчиненные. Затем в плен были взяты еще трое.

    «Оказалось, это управление роты: старшина, фельдшер и командир роты. Командир говорит – у них людей нет, у него роту взяли и раскидали по бригадам. Ему оставили только восемь человек», – сказал «Виктор».

    Полученная от командира роты информация о расположении украинских подразделений помогла бойцам ВС России избежать потерь при продвижении, сообщил другой российский офицер, командир взвода с позывным «Сава».

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как командование бросило его подразделение.

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    4 сентября 2024, 08:56 • Новости дня
    Глава МИД Украины Кулеба подал в отставку
    Глава МИД Украины Кулеба подал в отставку
    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке, сообщил глава Верховной рады Руслан Стефанчук.

    В своем Facebook (запрещен в России) он указал, что в Раду поступило заявление от Кулебы об отставке, передает ТАСС.

    «Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний», – отметил Стефанчук.

    В конце августа Кулеба спровоцировал очередной скандал словами об «украинских территориях» в Польше и сравнением операции «Висла» с Волынской резней, что вызвало гнев в Варшаве. В ответ власти Польши предупредили, что Украина не вступит в ЕС без пересмотра своих взглядов на прошлое.

    Ранее было объявлено об отставке министров юстиции, промышленности и защиты окружающей среды. Также подали в отставку вице-премьеры Ольга Стефанишина и Ирина Верещук. Сообщалось, что готовится отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Кроме того, Владимир Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании «Укрэнерго».

    Газета Financial Times предполагала, что отставки министров на Украине вызваны тем, что президент Украины Владимир Зеленский пытается укрепить свою власть.

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    4 сентября 2024, 11:37 • Новости дня
    Джонсон в беседе с Вованом и Лексусом призвал помочь Киеву «снести» Керченский мост
    Джонсон в беседе с Вованом и Лексусом призвал помочь Киеву «снести» Керченский мост
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые связались с ним от имени французского политика Жака Аттали, призвал помочь Киеву «снести» Керченский мост.

    «Теперь нам следует передать им (ВСУ) ракеты ATACMS», – передает ТАСС слова Джонсона в диалоге с пранкерами.

    Также экс-премьер Британии заявил, что Киеву нужно помочь «снести Керченский мост» и предоставить ВСУ средства, чтобы поставить «под угрозу Крым».

    Кроме того, Джонсон поделился мнением, что Украине нужна массовая мобилизация.

    «Они еще не призвали многих молодых людей», – заявил он.

    Ранее с российскими пранкерами пообщался министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в разговоре с ним они представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко. В ходе разговора глава внешнеполитического ведомства Британии заявил, что Украину не станут приглашать в НАТО на июльском саммите, поскольку США выступают против.

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    4 сентября 2024, 12:37 • Новости дня
    Военный аналитик Рожин: Во Львове уничтожены два МиГ-29 ВВС Украины
    Военный аналитик Рожин: Во Львове уничтожены два МиГ-29 ВВС Украины
    @ Russian Defense Ministry/Anadolu/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские силы нанесли удар по территории международного аэропорта им. Данилы Галицкого во Львове, в результате уничтожены два МиГ-29 ВВС Украины, повреждения получил один Су-24М, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    Кроме того, местные власти перекрыли проезд по Скниловскому мосту, с которого открывается обзор на территорию аэропорта.

    «Исходя из открытых источников информации можно утверждать, что военная база на территории аэропорта активно используется противником – заметны перемещения летной техники и транспортных средств», – написал Рожин в своем Telegram-канале.

    Также не обошлось без последствий работы украинских систем ПВО.

    «Но я хотел бы обратить внимание на видео с моментом прилета якобы крылатой ракеты – сразу после прилета виден разлет искр, что характерно для воспламенения топлива, которое используются в ракетах зенитно-ракетных комплексов. Также взрывная волна и характер разрушения указывают на значительно меньший заряд боевой части, а тем более в условиях плотной застройки», – написал Рожин.

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    4 сентября 2024, 09:45 • Новости дня
    Политолог отметил «внутриэлитное напряжение» в Киеве

    Политолог Чеснаков: Масштабные перестановки в украинской власти грозят серьезными сбоями

    Политолог отметил «внутриэлитное напряжение» в Киеве
    @ Oleg Pereverzev/Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Масштабные кадровые перестановки в правительстве Украины происходят в неслучайное время и приведут к негативным для Киева последствиям, выразил мнение руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

    В своем Telegram-канале он указал, что отставки, о которых говорили несколько месяцев, неслучайно начались именно сейчас.

    «Если бы кадровые чистки проводились до провокации ВСУ в Курской области, они воспринимались бы внутренней аудиторией как проявление паники», – подчеркнул политолог.

    По его словам, после некоторого эмоционального подъема эти перестановки продаются аудитории как «обновление надежды».

    Чеснаков заверил, что кадровые изменения также указывают на внутриэлитное напряжение в Киеве.

    «Регулярно появляются сообщения о проблемах в Раде, усталости депутатов, падении мотивации членов правительства и других винтиков политической системы», – отметил он.

    Политолог заметил, что такие масштабные перестановки в условиях кризиса могут грозить серьезными сбоями в функционировании системы, которая и так работает в аварийном режиме.

    В заключение политолог отметил, что в ближайшие несколько месяцев может возникнуть некий позитивный импульс, однако позднее «наступит суровая реальность».

    «Окажется, что не все новички заиграют на новых позициях. А когда назначений так много, риск ошибки повышается. Во-вторых, вдруг станет ясно, что проблемы не в кадрах, а в структурных дефектах системы», – резюмировал Чеснаков.

    Ранее было объявлено об отставке министров юстиции, промышленности и защиты окружающей среды. Также подали в отставку вице-премьеры Ольга Стефанишина и Ирина Верещук. Сообщалось, что готовится отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Кроме того, Владимир Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании «Укрэнерго». Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку.

    Газета Financial Times предполагала, что отставки министров на Украине вызваны тем, что президент Украины Владимир Зеленский пытается укрепить свою власть.

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    4 сентября 2024, 12:15 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударе по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве
    Минобороны сообщило об ударе по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные во вторник ударили по полтавскому учебно-тренировочному центру ВСУ, там иностранные инструкторы обучали украинских специалистов связи и РЭБ из всех соединений, сообщило Минобороны.

    В этом же 179-м объединенном учебно-тренировочном центре ВСУ готовились операторы дронов, которые участвуют в нанесении ударов по гражданским объектам в России, подчеркнуло ведомство в своем Telegram-канале.

    В среду утром ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе «Кинжалами» и ударными дронами, по предприятиям украинского ВПК во Львове.

    На этих предприятиях производятся и ремонтируются электронные компоненты авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ.

    Ведомство подчеркнуло, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Источник во вторник сообщал, что в результате удара в Полтаве ликвидировали более 300 украинских военнослужащих, включая иностранных инструкторов.

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    4 сентября 2024, 14:19 • Новости дня
    Западные СМИ назвали преемника Кулебы

    Bloomberg: Замглавы МИД Украины Андрей Сибига сменит Кулебу на посту главы ведомства

    Западные СМИ назвали преемника Кулебы
    @ Altan Gocher/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД Украины Андрей Сибига, как ожидается, сменит Дмитрия Кулебу на посту главы ведомства, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

    «Ожидается, что украинский дипломат Андрей Сибига сменит Дмитрия Кулебу на посту главы МИД», – приводит слова источника Bloomberg РИА «Новости».

    Как отмечает Bloomberg, Кулеба теперь сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО.

    В среду спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке.

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    3 сентября 2024, 23:58 • Новости дня
    Зеленский заявил о намерении Украины «удерживать» территории в Курской области
    Зеленский заявил о намерении Украины «удерживать» территории в Курской области
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас Украина намерена «удерживать» захваченные районы Курской области, поскольку это является неотъемлемой частью «плана победы», заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Нам не нужна их земля. Мы не хотим переносить туда наш украинский образ жизни», – приводит слова Зеленского NBC News.

    Однако, по его словам, «пока что она нужна» Украине. Свой план он собирается представить международным партнерам, включая США. При этом Зеленский отказался говорить, намерена ли Украина попытаться захватить больше российских территорий. По его словам, «успех» украинских войск связан с «неожиданностью» действий.

    Он заверил, что Вашингтон не был предупрежден о планах вторжения украинских войск в Россию. Зеленский отметил, что «дело не в недоверии». По его словам, прошлогоднее украинское «контрнаступление» провалилось, поскольку слишком широко обсуждалось, у России была возможность подготовиться. О планах относительно Курской области не знали даже украинские спецслужбы, сказал Зеленский. Он заявил, что «максимально сузил круг лиц, которые знали об этой операции».

    Напомним, массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС, жителей из приграничных районов эвакуируют. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия разберется с «украинскими бандитами» в Курской области. Зеленский признал, что вторжение ВСУ в Курскую область не облегчило ситуацию для Киева в Донбассе.

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    4 сентября 2024, 03:32 • Новости дня
    Маск объяснил отказ включать Starlink над Крымом для ВСУ

    Маск объяснил отказ включить Starlink над Крымом по запросу Украины в 2022 году действием американских санкций

    Маск объяснил отказ включать Starlink над Крымом для ВСУ
    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В 2022 году сервис спутниковой связи Starlink не стали включать над Крымом, хотя Украина просила об этом, поскольку включение нарушило бы американские санкции, заявил предприниматель Илон Маск.

    Киев просил включить Starlink для проведения украинскими войсками атаки. Маск, комментируя отказ, заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что «Starlink было запрещено включать спутники в Крыму, поскольку это нарушило бы санкции США против России», передает ТАСС.

    «Тогда в ночи мы неожиданно получили запрос от украинского правительства активировать Starlink в Крыму в течение нескольких часов», – рассказал он. При этом Маск указал, что его компании не поступало «никакого запроса или позволения нарушить санкции американского правительства».

    Он подчеркнул, что Starlink является коммерческой, а не военной системой. Ее можно использовать для военной связи, как военным можно пользоваться «интернетом в целом», отметил Маск.

    «Но если мы будем намеренно участвовать в военных действиях, мы превратим Starlink в военную систему, и у других стран будет полное право сбивать наши спутники», – заявил он.

    Напомним, на Украине заявили, что решение компании SpaceX, которой владеет Маск, отключить терминалы спутникового интернета Starlink на территории новых российских регионов обернулось бы для ВСУ крайне тяжелыми последствиями.

    Начальник главного управления разведки миниобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что сервис Starlink не работал определенное время возле Крыма. Ранее Маска обвинили в срыве атаки Украины на ВМФ России вблизи Крыма. Маск пояснил, что отказал Киеву в активации Starlink у Крыма из-за опасений удара ВСУ по российскому флоту.

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    4 сентября 2024, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Пречистовку и Карловку в ДНР
    Российские войска освободили Пречистовку и Карловку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие группировки «Восток» в последние сутки освободили Пречистовку в ДНР, группировка «Центр» освободила Карловку в том же регионе, сообщило Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» поразили формирования 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны у Шахтерского, Доброволья (ДНР) и Приютного (Запорожская область), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также они отразили контратаку украинских штурмовиков 72-й механизированной бригады. В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 150 человек.

    Группировка «Центр» поразила живую силу и технику 32-й, 100-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны, 15-й бригады нацгвардии у Щербиновки, Дзержинска, Украинска, Димитрова и Селидово в ДНР.

    Она также отразила семь контратак украинских штурмовиков 53-й механизированной, 71-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 37-й бригады морской пехоты, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    ВСУ в зоне ее ответственности потеряли свыше 480 человек, американскую боевую бронированную машину MaxxPro, гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и противотанковую пушку «Рапира».

    Группировка «Днепр» поразила формирования 37-й бригады морской пехоты и 39-й бригады береговой обороны у Берислава, Токаревки, Веровки (Херсонская область) и Тамарино (Николаевская область).

    Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 80 человек, также уничтожено два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

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    4 сентября 2024, 05:58 • Новости дня
    Отставки министров на Украине связали с желанием Зеленского укрепить власть

    Financial Times объяснила отставки украинских министров желанием Зеленского укрепить власть

    Отставки министров на Украине связали с желанием Зеленского укрепить власть
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Отставки министров на Украине вызваны тем, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается укрепить свою власть, пишет газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

    Как пишет Financial Times, чиновники сочли отставки «частью усилий Зеленского по консолидации власти внутри своей администрации». Вероятно, некоторые из министров, которые подали в отставку, перейдут на другие посты в правительстве, передает РИА «Новости».

    Напомним, объявлено об отставке министров юстиции, промышленности и защиты окружающей среды. Также подали в отставку вице-премьеры Ольга Стефанишина и Ирина Верещук. Сообщается, что готовится отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Кроме того, Владимира Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании «Укрэнерго».

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      Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

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      Если бы в Пекине правда хотели восстановить территориальную целостность Китая, то забрали бы назад российское Приамурье и другие территории, когда-то бывшие частью Китая, а не посягали бы на Тайвань. С таким заявлением выступил глава тайваньской администрации Лай Циндэ (Уильям Лай). Что ответить на подобную наглость?

    • Немцы проголосовали против властей и Украины

      Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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