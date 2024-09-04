Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.3 комментария
Гладков: Два человека получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области
При атаке украинских военных на Шебекинский городской округ в Белгородской области ранения получили два мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка, у мужчины зафиксировали минно-взрывную травму, осколочное ранение лица, у женщины – осколочное ранение левой стопы, написал губернатор в своем Telegram-канале.
Раненых на каретах скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу.
В двух многоквартирных домах и семи частных домах пробиты крыши, выбито остекление, повреждены фасады. В одном частном доме посекло крышу и ворота гаража.
На дороге Белгород – Шебекино – Волоконовка из-за взрыва FPV-дрона повреждено ограждение моста.
В самом Шебекино при обстреле повреждены административное здание и склады, осколки посекли три грузовика и легковушку.
Ранее в четверг Гладков сообщал, что над Белгородом, Белгородским районом и Яковлевским городским округом уничтожено несколько воздушных целей.