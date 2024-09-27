Глава Росатома: Атомная энергетика IV поколения станет безаварийной

Глава Росатома Лихачев: Атомная энергетика IV поколения станет безаварийной

Tекст: Александра Юдина

По его словам, планируется масштабировать промышленную эксплуатацию проектов с так называемым замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ), которые исключают вероятность аварий и сводят к естественному минимуму радиационный обмен с окружающей средой.

«Создание в практической коммерческой эксплуатации атомной энергетики IV поколения – это решение экологических, экономических, технологических проблем, которые еще стоят», – отметил Лихачев.

Глава Росатома также добавил, что безотходный топливный цикл позволит сформировать экономическую конъюнктуру, которая будет основываться на инновациях ядерной энергетики.

По его словам, в данный момент Россия является лидером в сфере промышленной эксплуатации новейших ядерных технологий: ректоров на быстрых нейтронах (БН-800 на базе Белоярской АЭС), плавучих (ПАТЭС «Академик Ломоносов») и наземных энергоблоков малой мощности, ректоров на свинцовом теплоносителе («БРЕСТ»).

Также Лихачев рассказал, что параллельно с инновационными разработками в энергетической сфере Росатом продолжает работу над стратегией увеличения доли атомной генерации в энергобалансе России – до 25% к 2045 году.

«Идем к увеличению атомной генерации в Центральной России, кратно увеличиваемся на Урале, приходим в Сибирь, Дальний Восток, отдаленные участки нашего арктического пространства», – уточнил он.

Отмечается, что для достижения поставленных задач госкорпорация планирует до 2042 года ввести порядка 11 новых атомных электростанций в семи регионах России, а также заменить старые энергоблоки.

Данные объекты обеспечат прирост 28 гигаватт к общестрановой генерации, дадут начало освоению Арктической зоны и созданию новых индустриальных центров в отдаленных регионах.