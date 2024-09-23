В России стартовал пятый сезон акции по сбору макулатуры «БумБатл» движения «Экосистема»

Tекст: Ольга Иванова

«Экологическое благополучие жителей России – одна из национальных целей, поставленных президентом. И для достижения желаемых результатов будет реализован целый комплекс мер. В частности, к 2030 году необходимо обеспечить полную сортировку ТКО и полигонное захоронение не более половины из них, а также повторное вовлечение в оборот не менее четверти отходов производства и потребления. Важно, чтобы те проекты, которые реализует государство, находили отклик у граждан и были ими поддержаны. Такие акции ежегодно привлекают внимание к вопросу ответственного обращения с отходами все больше людей. Кроме того, сбор макулатуры – это сокращение потребления бумаги, а значит, важный шаг в сторону сохранения уникальных лесных экосистем России», – отметил вице-премьер России Дмитрий Патрушев.

Принять участие в акции по сбору макулатуры может каждый житель России. Кроме того, отдельная номинация появилась для семей. Также коллективный зачет проведут среди детсадов, школ, колледжей, вузов. Кроме того, бумагу будут сдавать представители крупных производственных предприятий, бизнеса и общественных организаций.

Чтобы принять участие в акции «БумБатл», необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф. Коллективные заявки на участие принимаются с 23 сентября по 10 ноября. Побороться за первенство в индивидуальном зачете можно с 23 сентября по 15 ноября.

Участники, первыми сдавшие более пуда (16 килограммов) макулатуры в специальных пунктах приема, получат возможность обменять его на билет в театр, музей, на спортивное или другое мероприятие в своем регионе. Победители в категориях «вузы» и «колледжи» приедут на экскурсию в «зеленый офис» партнера проекта в Москве, лидеры «школьного» зачета встретятся с блогером, а для самых юных экологов проведут «бумажный праздник» в детском саду. Победители в семейной номинации получат в подарок поездку в столицу, билеты на культурное мероприятие и сертификат на фотосессию.

«БумБатл» продвигает принципы осознанного потребления – отказ от излишеств, переработку и вторичное использование вещей. Ежегодно в России образуется почти 8 млн тонн макулатуры. Более половины этого объема успешно перерабатывается.

Второй год подряд «БумБатл» проходит под эгидой Всероссийского экологического движения «Экосистема». В рамках «БумБатла» волонтеры движения проведут серию экологических мероприятий в каждом регионе страны. Насыщенной станет первая неделя проекта: экоактивисты подхватят стартовую эстафету на ключевых региональных событиях и призовут россиян принять участие в «бумажной битве».