Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.20 комментариев
Шредер: Киевские власти сорвали достижение мира на переговорах в Стамбуле
Правительство Владимира Зеленского не могло свободно принимать решения и стоявшие за ним «более влиятельные круги» не допустили достижения мира на переговорах в Стамбуле в 2022 году, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
По его словам, его жена Со Ен Ким на переговорах в Стамбуле вела протоколы. Шредер сообщил, что достижение мира было близко, по его компромиссному плану Украина должна была сохранить за собой Донбасс, а для Крыма предполагалось создание российского анклава. Согласно плану, вступление Украины в НАТО не предусматривалось, передает ТАСС.
Экс-канцлер заявил, что несамостоятельные киевские власти во главе с Зеленским сорвали достижение мира, поскольку посчитали, что военные действия якобы могут ослабить Россию.
Шредер надеется, что с приходом к власти в США Дональда Трампа, которому, по мнению экс-канцлера, небезразлична Европа, будет заключен мирный договор.
Ранее Шредер посоветовал тем, кто думает победить Россию, заглянуть в учебники по истории.