Шредер посоветовал вспомнить историю мечтающим победить Россию

Шредер посоветовал вспомнить историю тем, кто хочет победить Россию

Tекст: Вера Басилая

«Я советую всем, кто в победу над Россией верит, заглянуть в учебники по истории. Ни Наполеону, ни Гитлеру не удалось одержать верх над Россией», – приводит ТАСС слова Шредера со ссылкой на Welt.

По его словам, победить Россию на поле боя нельзя, кроме того, российский президент Владимир Путин пользуется большой поддержкой россиян.

Экс-канцлер также рассказал, что в России уверены в том, что Запад использует Украину, как «острие копья», чтобы заставить Москву встать на колени.

Шредер полагает, что Запад не обращает внимания на исторически обоснованные интересы России в области безопасности. Он призвал Германию в свете совершенных во время Второй мировой войны преступлений действовать конструктивно и осторожно.

Он считает, что ЕС должен поддерживать Украину, но и требовать от Киева реалистического плана достижения мира. Бывший канцлер уверен, что конфликт на Украине не завершить военными средствами, и придется сесть за стол переговоров, и искать компромиссы.

Ранее Шредер призывал власти Германии и Франции к разработке инициативы по дипломатическому решению украинского кризиса.