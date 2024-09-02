Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.0 комментариев
Пострадавших при обстреле Белгорода детей отправили в клиническую больницу Минздрава
Троих детей, пострадавших в результате обстрелов Белгорода, госпитализировали в детскую клиническую больницу Минздрава России, сообщили в пресс-службе ведомства.
Двоих пострадавших мальчиков доставили санитарным рейсом и госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ Минздрава России, передает ТАСС.
«Еще один ребенок был переведен в РДКБ Минздрава России вчера бригадой скорой помощи территориального центра медицины катастроф», – добавили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что начальное хирургическое лечение детям оказали в Белгородской областной детской больнице. При поступлении в РДКБ Минздрава России провели первичный осмотр для оценки тяжести их состояния.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и его районом. В результате атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей получили ранения, среди которых семеро детей.