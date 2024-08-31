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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Путь предателя всегда заканчивается пулей

    Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ОПЕК ждут новые бунты

    Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

    4 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Когда это все закончится? Каждый, кто остался в России, опасен для Запада

    Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.

    15 комментариев
    31 августа 2024, 14:50 • Новости дня

    Минздрав сообщил о тяжелом состоянии 11 пострадавших при обстреле Белгорода

    Tекст: Кристина Цыцура

    После обстрелов Белгорода со стороны ВСУ 37 человек находятся на стационарном лечении в больницах города, состояние 11 оценивается как тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    «Состояние 11 из них оценивается как тяжелое, и врачи борются за жизни двоих», – отметил Кузнецов.

    Также планируется эвакуация троих пострадавших для дальнейшего лечения в Москву. Кузнецов добавил, что в сейчас проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и его районом. В результате этой атаки погибли пять человек и 46 мирных жителей получили ранения.

    31 августа 2024, 04:25 • Новости дня
    Бывший командующий ВВС Украины после увольнения процитировал Залужного

    Уволенный Зеленским с поста командующего ВВС Украины Олещук процитировал Залужного

    Бывший командующий ВВС Украины после увольнения процитировал Залужного
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Николай Олещук, которого украинский лидер Владимир Зеленский уволил с поста командующего ВВС страны, процитировал в соцсетях Валерия Залужного, занимавшего прежде должность главкома вооруженных сил Украины, а сейчас – посла Украины в Великобритании.

    После того, как Олещук был уволен, он написал в соцсеятх: «Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно – Валерий Залужный», – передает РИА «Новости».

    Напомним, Зеленский уволил командующего ВВС Украины после потери F-16. F-16 мог быть сбит полученным Украиной комплексом Patriot.

    Залужный был уволен с военной службы в мае. Он стал послом Украины в Британии. Судя по результатам социологических исследований, Залужный одержал бы над Зеленским победу, если бы на Украине провели президентские выборы и Залужный принял в них участие.


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    30 августа 2024, 20:10 • Новости дня
    Зеленский уволил командующего ВВС Украины после потери F-16
    Зеленский уволил командующего ВВС Украины после потери F-16
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Командующий украинскими воздушными силами Николай Олещук уволен после крушения F-16, такой приказ подписал президент Украины Владимир Зеленский в пятницу.

    В указе сообщается об увольнении Николая Олещука с должности командующего воздушными силами ВСУ, передает ТАСС.

    Напомним, на Украине начался политический скандал после того, как депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot.

    Олещук после этого пригрозил Безуглой судебным разбирательством.

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    31 августа 2024, 12:56 • Видео
    Самая бессмысленная ложь Зеленского

    Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

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    31 августа 2024, 03:30 • Новости дня
    США отказались направлять подрядчиков на Украину для обслуживания F-16

    Wall Street Journal сообщила об отказе Белого дома направлять подрядчиков из США на Украину для обслуживания F-16

    США отказались направлять подрядчиков на Украину для обслуживания F-16
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация отклонила предложение военных направить на Украину подрядчиков из США, чтобы те обслуживали военную технику, в том числе истребители F-16, сообщили чиновники.

    Разведка решила, что такой шаг окажется слишком рискованным. США надеются, что Европа «возьмет на себя большую часть» работы по обслуживанию F-16. Однако в Белом доме допускают, что в будущем американских подрядчиков направят на Украину, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Напомним, на Украине крушение F-16 и гибель подполковника Алексея Меся, который проходил обучение в США, вызвали скандал. Стало известно, что F-16 мог быть сбит полученным Украиной комплексом Patriot. Инцидент произошел в понедельник во время отражения массированного удара со стороны Вооруженных сил России.

    СМИ сообщали, что первые 10 из обещанных 79 истребителей доставили на Украину 31 июля. При этом до конца года у ВСУ должно появиться порядка 20 самолетов данной модели.

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    30 августа 2024, 18:11 • Новости дня
    В Киеве назвали сроки обеспечения транзита нефти по «Дружбе»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина продолжит выполнять свои обязательства по поставкам нефти через трубопровод «Дружба», заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    «Мы поддерживаем ЕК в ее стремлении диверсифицировать поставки нефти для ряда стран региона, чтобы уменьшить или полностью исключить российскую нефть», – заявил Подоляк, добавив, что все же Украина продолжит выполнять свои контрактные обязательства, передает РИА «Новости».

    Киев продолжит прокачку нефти в полном объеме, так как это затрагивает двусторонние отношения с Европой, отметил советник президента.

    Ранее Подоляк сообщил, что Украина с 1 января 2025 года прекратит транзит российской нефти и газа в страны ЕС.


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    31 августа 2024, 00:18 • Новости дня
    Реактивный снаряд попал в автомобиль на трассе в Белгороде (ВИДЕО)

    Опубликовано видео удара ВСУ по гражданским машинам на оживленной трассе в Белгороде

    Реактивный снаряд попал в автомобиль на трассе в Белгороде (ВИДЕО)
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как в ходе украинского обстрела Белгорода один из снарядов ВСУ попал прямо по движущейся гражданской машине.

    Автомобиль сразу сгорел. После этого справа от дороги произошел еще один взрыв. Видео опубликовал Telegram-канал «Два майора».

    Напомним, Белгород и Белгородский район подверглись украинскому обстрелу из РСЗО «Вампир». Губернатор области Вячеслав Гладков подтвердил, что после попадания снаряда в легковой автомобиль, погиб человек. Всего в результате обстрела погибли пять граждан. Пострадали 37 мирных жителей, в том числе дети, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

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    31 августа 2024, 04:58 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве в третий раз за ночь сработали сирены воздушной тревоги, произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Кроме того, воздушная тревога была объявлена в восьми регионах Украины, передает ТАСС.

    Напомним, взрывы произошли в Сумах, Броварах и Кременчуге.


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    30 августа 2024, 16:32 • Новости дня
    Дания взялась распределять доходы от активов России на военную помощь Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Датская сторона займется «распределением доходов» от замороженных российских активов в ЕС для военной помощи киевскому режиму, сообщило датское Минобороны.

    ЕС поставил Данию во главе «процесса по преобразованию частей доходов от замороженных российских активов» через Европейский фонд мира, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

    Доходы направят для военной помощи киевскому режиму.

    Дании предстоит преобразовать порядка 2,9 млрд крон (порядка 430 млн долларов) для поддержки Киева. На эти деньги планируется помощь украинской военной промышленности, закупить боеприпасы, артиллерийские установки и ПВО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что передача Киеву доходов от российских активов – это воровство, такие действия будут иметь последствия для Евросоюза.

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    30 августа 2024, 15:29 • Новости дня
    Футболист Самедов: У Алиева что-то с головой
    Футболист Самедов: У Алиева что-то с головой
    @ Zuma/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший футболист «Локомотива» Александр Алиев являлся перспективным игроком, он долго играл в российском футболе, но после у него случилось «что-то с головой», заявил полузащитник сборной России Александр Самедов.

    Самедов заявил, что не видел заявления Алиева с призывом к украинским боевикам убивать мирных жителей Курской области, передает телеканал 360.

    «Тут нечего комментировать. У человека что-то с головой», – сказал он.

    Напомним, уроженец Хабаровска, бывший игрок московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев записал видеообращение с призывом ВСУ уничтожать мирных жителей Курской области.

    СК России возбудил в отношении него уголовное дело.

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    30 августа 2024, 19:20 • Новости дня
    Китай призвал США не усугублять конфронтацию на Украине

    Китай призвал США совместно работать над прекращением конфликта на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтону и Пекину совместно нужно работать над прекращением кризиса на Украине, а не усугублять конфронтацию, заявил заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан.

    Если США хотят положить конец боевым действиям на Украине, им следует приложить усилия с заинтересованными сторонами, включая Китай, сказал Гэн Шуан, передает РИА «Новости». Пока же американская сторона «уклоняется от своих обязанностей и создает конфронтационную ситуацию».

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Пекин и Вашингтон не достигли прогресса в обсуждении украинского кризиса.

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    31 августа 2024, 06:42 • Новости дня
    В результате украинского обстрела Белгородской области пострадали 46 человек
    В результате украинского обстрела Белгородской области пострадали 46 человек
    @ Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Число пострадавших в результате украинского обстрела Белгорода и Белгородского района возросло до 46 человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил, что госпитализированы 37 человек, в том числе семеро детей, при этом «один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему сделана операция». Кроме того, Гладков рассказал, что двое взрослых будут доставлены в Москву, передает ТАСС.

    В пресс-службе сказали, что в тяжелом состоянии находятся десять человек, в том числе двое детей; четверо подключены к аппарату ИВЛ, включая одного ребенка. Всего за сутки в регионе пострадали 52 человека.

    Напомним, Белгород и Белгородский район подверглись украинскому обстрелу из РСЗО «Вампир». В результате обстрела погибли пять мирных жителей. В Сети опубликована видеозапись того, как один из снарядов ВСУ попал прямо по движущейся гражданской машине.

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    30 августа 2024, 16:07 • Новости дня
    США присоединились к расследованию первой потери истребителя F-16 на Украине

    Украинские СМИ: США участвуют в расследовании потери переданного Киеву F-16

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США принимают участие в расследовании первой для ВСУ потери переданного Киеву истребителя F-16, сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление командования украинских ВВС.

    По сообщению издания, командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что расследование потерь F-16 идет сразу с момента исчезновения самолета, в нем уже принимают участие США, передает РИА «Новости».

    Ранее на Украине разгорелся политический скандал после того, как депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot.

    Коментарии (11)
    30 августа 2024, 22:34 • Новости дня
    Жертвами украинского обстрела Белгородской области стали пять человек

    В результате украинского обстрела Белгородской области погибли пять и пострадали почти 40 человек

    Tекст: Антон Антонов

    Белгород и Белгородский район подверглись украинскому обстрелу кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир», погибли пять человек, пострадали 37 мирных жителей, в том числе шесть детей, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи. Семеро взрослых и трое детей находятся в тяжелом состоянии, сообщил Гладков в Telegram.

    В Белгороде повреждены многоквартирные дома, социальные и коммерческие объекты, а также девять автомобилей. Обстрел вызвал возгорание сухой травы на окраине, пожар потушен.

    В поселке Дубовое повреждения получили более десяти автомобилей, многоквартирные и частные дома. Два дома загорелись в результате прямых попаданий, очаги возгорания оперативно потушены.

    РИА «Новости» уточняет, что в поселке Дубовое загорелись таунхаусы.

    Напомним, Вооруженные силы Украины обстреляли Белгородскую область. Житель Белгорода Андрей Слизняков рассказал, как попал под обстрел украинских военных в пятницу вечером, когда ехал на машине с женой.

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    31 августа 2024, 09:18 • Новости дня
    СК возбудил дело по факту атаки ВФУ на город Белгород и Белгородский район

    Tекст: Александра Юдина

    Уголовное дело возбуждено по факту террористической атаки ВФУ на Белгород и Белгородский район, сообщает Следственный комитет.

    В Telegram-канале СК указано, что уголовное дело возбуждено по факту атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород и Белгородский район, в результате которой погибли пять мирных жителей, а также получили ранения не менее 46 человек.

    Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.

    Напомним, Белгород и Белгородский район подверглись украинскому обстрелу из РСЗО «Вампир». В результате обстрела погибли пять мирных жителей. В Сети опубликована видеозапись того, как один из снарядов ВСУ попал прямо по движущейся гражданской машине.

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    30 августа 2024, 21:39 • Новости дня
    Посольство России в Лондоне сообщило о возможной вербовке наемников украинской дипмиссией

    Посольство РФ в Лондоне сообщило о возможной вербовке наемников украинской дипмиссией

    Tекст: Денис Тельманов

    Посольство России в Лондоне сообщило, что украинская дипмиссия может быть задействована в вербовке наемников для участия в конфликте против России.

    «Широко известно, что украинские дипмиссии за рубежом принимают активное участие в рекрутировании наемников для участия в боевых действиях против России – в частности, в так называемый интернациональный «добровольческий» легион. Есть основания полагать, что в эту деятельность после начала СВО вовлечено и посольство Украины в Великобритании», – сообщили РИА «Новости» в российском посольстве.

    В дипмиссии напомнили о публикациях в британских СМИ, в которых родственники одного из британских наемников рассказывали, что он обратился в украинское посольство в Лондоне, где ему «подсказали, как надо действовать».

    «Через некоторое время после возвращения в Британию этот «солдат удачи» совершил самоубийство», – добавили в посольстве.

    Ранее сообщалось, что ФСБ задержала воевавших за ВСУ колумбийских наемников. В ходе обысков у задержанных были обнаружены вещественные доказательства их участия в конфликте.

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    31 августа 2024, 00:59 • Новости дня
    Венесуэла выдала России воевавших за Украину колумбийских наемников

    Politico сообщила об экстрадиции Венесуэлой воевавших за Украину колумбийских наемников в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Двое колумбийских наемников, задержанных Россией за участие в боевых действиях на стороне Украины, были выданы Москве Венесуэлой, сообщила Politico.

    Как сообщает Politico со ссылкой на испаноязычные СМИ, наемников задержали в середине июля, когда те возвращались домой через Каракас. Затем их экстрадировали в Россию. Указывается, что колумбийцы присоединились к так называемому иностранному легиону ВСУ летом 2023 года.

    Напомним, ФСБ сообщала, что задержаны два гражданина Колумбии Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александр. Открыты уголовные дела по статье об участии наемника в вооруженном конфликте. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

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