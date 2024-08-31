Бывший командующий ВВС Украины после увольнения процитировал Залужного

Уволенный Зеленским с поста командующего ВВС Украины Олещук процитировал Залужного

Tекст: Антон Антонов

После того, как Олещук был уволен, он написал в соцсеятх: «Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно – Валерий Залужный», – передает РИА «Новости».

Напомним, Зеленский уволил командующего ВВС Украины после потери F-16. F-16 мог быть сбит полученным Украиной комплексом Patriot.

Залужный был уволен с военной службы в мае. Он стал послом Украины в Британии. Судя по результатам социологических исследований, Залужный одержал бы над Зеленским победу, если бы на Украине провели президентские выборы и Залужный принял в них участие.



