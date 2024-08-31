Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.6 комментариев
Минздрав сообщил о тяжелом состоянии 11 пострадавших при обстреле Белгорода
После обстрелов Белгорода со стороны ВСУ 37 человек находятся на стационарном лечении в больницах города, состояние 11 оценивается как тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«Состояние 11 из них оценивается как тяжелое, и врачи борются за жизни двоих», – отметил Кузнецов.
Также планируется эвакуация троих пострадавших для дальнейшего лечения в Москву. Кузнецов добавил, что в сейчас проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и его районом. В результате этой атаки погибли пять человек и 46 мирных жителей получили ранения.