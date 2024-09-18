Эксперт назвал запросы общества к главам приграничных регионов

Политолог Потуремский: Путин ждет эффективности от избранных глав приграничных регионов

Tекст: Олег Исайченко

«К событиям в Курской области в последнее время было приковано внимание всей страны еще и в связи с проходящими там выборами губернатора. ИНСОМАР проводил исследование в регионе, и я могу точно сказать, что со стороны жителей был запрос на проведение голосования», – заявил Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

«Во всех приграничных регионах качество и эффективность работы региональной власти имеют особое значение в нынешнее время. И выборы как механизм собственно настройки местных администраций стали для россиян важным событием. Превысившая 60% явка в той же Курской области это доказывает», – отметил он.

По словам Потуремского, в целом прошедший период показывает, что власти всех регионов страны справляются с вызовами. «Общество и губернаторский корпус ощущают поддержку всей страны. Безусловно, главы субъектов должны своей работой соответствовать историческому моменту, в котором живет наша страна», – подчеркнул собеседник.

При этом, по его словам, этот год особенный для региональной власти. «У нас прошли президентские выборы, затем электоральные кампании в субъектах. Получают развитие национальные цели, появляются новые нацпроекты. Общество требует от власти особой эффективности в рамках различных государственных и гражданских процедур. Это основной запрос населения в сторону власти», – резюмировал эксперт.

В среду президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с главами субъектов РФ, избранными в ходе Единого дня голосования. «Прежде всего хочу поздравить вас с избранием на должности руководителей субъектов Российской Федерации. Уровень поддержки, который вы получили как в ходе прямого голосования, так и в региональных законодательных собраниях, говорит о высоком доверии, о том, что люди, жители регионов, видят результаты работы, связывают с вами свои надежды на дальнейшие перемены к лучшему», – указал глава государства.

«Отдельно хочу поблагодарить избирателей, живущих в приграничных регионах. Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты в этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплоченности и консолидации. Ваше мужество, сила духа вызывают искреннее уважение», – отметил он.

Путин подчеркнул, что сейчас формируется облик новых национальных проектов, а успех их реализации будет в значительной степени зависеть от того, как выстроена работа в регионах. «И конечно, огромное значение имеет вклад каждого региона в общее дело, в общую победу, в поддержку наших героев, тех людей, которые, не жалея себя, борются за Россию в ходе специальной военной операции», – заявил президент.

Напомним, в России 8 сентября завершился Единый день голосования, в рамках которого прошло около 4 тыс. избирательных кампаний разного уровня. В них приняли участие 20 партий из 24. По итогам выборов было замещено более 35 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. В 21 субъекте состоялись прямые выборы глав регионов. Как писала газета ВЗГЛЯД, прошедшая кампания подтвердила сплочение и стойкость россиян.