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    9 сентября 2024, 02:10 • Политика

    Выборы подтвердили сплочение и стойкость россиян

    Выборы подтвердили сплочение и стойкость россиян
    @ Евгений Горбачев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    «Во всем мире явка падает, а в России растет». Так эксперты и политики отреагировали на рост активности избирателей в рамках завершившегося в воскресенье Единого дня голосования. Активности граждан способствовали технические удобства и особенности характера россиян – консолидация и стойкость в период трудностей.

    В России завершился Единый день голосования (ЕДГ), в рамках которого прошло около 4 тыс. избирательных кампаний разного уровня. В них приняли участие 20 партий из 24. По итогам выборов будет замещено более 35 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. В 21 субъекте состоялись прямые выборы глав регионов, и в еще четырех их избирают заксобрания.

    Нарушения, которые могли бы оказать влияние на результаты выборов в России, не выявлены, заявил Дмитрий Дацко, замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России.

    «Предварительную информацию об итогах выборов в единый день голосования и первые оценки прошедшей кампании мы дадим в 12 утра. К этому времени мы успеем обобщить информацию и представим ее в полном объеме, – сказала глава ЦИК Элла Памфилова, призвав своих коллег в регионах не торопиться с подсчетом. – Никуда не спешите. Спокойно по три раза все проверьте, прежде чем подписывать протокол. Изучите все жалобы и обращения, проверьте информацию по возможным нарушениям. Если необходимо – опечатывайте урны или отменяйте результаты голосования по отдельным участкам. И только потом с чистой совестью и чистой душой проводите итоговые заседания».

    Удобная система голосования

    По словам главы ЦИК, росту явки способствуют многодневное голосование, которое позволяет в большей степени «планировать свое время», и система «Мобильный избиратель», которая не привязывает человека к конкурентному участку. При этом явка на платформе дистанционного голосования (ДЭГ) составила 90%.

    «Примечательно, что во всем мире явка снижается, а в России – растет. У нас появляются новые форматы голосования, развивается наша избирательная система,

    сказал Дмитрий Гусев, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду». – Мы с нашими технологиями и подходом опередили развитие всех избирательных систем в мире на 5-7 лет».

    «Это стало возможным по нескольким причинам. Сначала в сторону изменений нас подвинула пандемия. Теперь же необходимо обеспечить безопасность избирателей в связи с СВО. Также система показала устойчивость к любым нападкам, – добавил он. – Наши противники потратили огромные средства на информационную дискредитацию, на DDoS-атаки. Но система выстояла».

    Эксперты отмечают и то, что ДЭГ проявил себя как надежная и удобная система для избирателей. В рамках ЕДГ-2024 она применялась уже в 25 регионах страны. «Не надо никуда идти, можно взять в руки смартфон и отдать голос. На мой взгляд, удобство – это главное качество этой системы», – пояснил политолог Евгений Минченко.

    Запрос на правду и благополучие

    «Сейчас очень непростое, но интересное время: если раньше мы учебники истории читали, то теперь мы их пишем своими действиями и жизнями. И выборы, которые проходят даже в прифронтовых регионах, говорят о том, что наша избирательная система практически не имеет уязвимостей», – отметила Алена Август, политолог, председатель оргкомитета онлайн-марафона «Ночь выборов».

    По ее словам, «Россия готова ко всему: к информационным и цифровым атакам, валу фейков, которые выливает Украина и Запад». «Люди понимают: жизнь все равно идет так как надо, даже в условиях СВО и вторжения ВСУ на территорию Курской области. А перенос или отмена выборов были бы восприняты как слабость», – добавляет аналитик.

    Она также обратила внимание на тенденции в запросах избирателей, «которые направлены на очень простые и понятные вещи». «Первое – это правда. Сейчас вообще время правды, потому что когда четко понятно, кто враг, а кто друг, то уже не остается места для лжи», – говорит собеседница. –

    «Также у граждан фиксируется запрос на абсолютно четкие, полезные решения для себя. Это не удивительно – каждый хочет, чтобы у него дома все было нормально: в холодильнике – еда, дети сыты, есть работа, его семья в безопасности. И за политиков, способных это дать, они и голосуют».

    Выборы в один тур

    «В целом, высокая явка на выборах равносильна поддержке курса президента России и консолидации вокруг власти в ситуации внешней агрессии», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Тому факту, что голосование по выборам глав регионов фактически прошло в один тур, способствовало несколько факторов.

    «У действующих глав регионов, которые идут на второй срок, имеется серьезный задел. Им было, что показать в рамках уже реализованных задач и проектов. Например, у Игоря Артамонова в Липецкой области лучшая в стране система социального патронажа с использованием цифровой платформы», – уточнил аналитик. – «Если же говорить о врио губернаторов, то все они в короткий срок установили эмоциональный контакт с избирателями и начали оперативно решать их проблемы». Кроме того, поддержка президента обеспечила кандидатам значительное преимущество на выборах.

    «Я бы тут отметил Андрея Турчака, который стал «своим» в Республике Алтай. Также внимания заслуживает Дмитрий Демешин в Хабаровском крае: он зашел как жесткий силовик, но скорректировал свой образ в пользу большей эмпатии. Необычная и идеологически яркая кампания просвещенного патриотизма была у Георгия Филимонова в Вологодской области», – перечислил политолог.

    Региональные особенности

    «На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири голосование прошло спокойно, никаких серьезных нарушений зафиксировано не было. Это самое главное», – сказал Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук. Что касается явки, то «показатели везде разные».

    «Есть регионы с умеренной явкой, что тоже неплохо. Тенденция свидетельствует об отсутствии попыток искусственным образом принудить и стимулировать избирателей приходить на участки. В то же самое время стоит понимать – явка везде достаточна для того, чтобы считать результаты выборов легитимными», – объясняет Шаповалов.

    В то же время прифронтовые регионы показали очень высокий уровень организации выборов несмотря на провокации противника, заметили эксперты. В целом по России активность избирателей стала ответом на давление со стороны Запада и на некоторые внутренние трудности, например, природного характера. Тем самым россияне проявили сплоченность, стойкость и доверие к власти.

    «Россияне различных взглядов в непростых ситуациях объединяются – это наша традиция. Люди голосуют за кандидатов, которых поддержал президент.

    Это доказывает стабильность внутриполитической ситуации в России», – сказал Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем.

    «Что касается Оренбургской области, то явка здесь была достаточно высокой. И это несмотря на паводок, который региону пришлось пережить. То есть, как показывает практика, такие беды не разобщают, а лишь сплачивают и консолидируют наше общество особым образом», – добавил политтехнолог Петр Быстров.

    Ярчайшим примером консолидации стала Курская область. «Вероятно, именно поэтому в регионе самая высокая за всю историю явка на голосовании», – полагает аналитик. Резюмируя, он отметил высокий уровень консолидации граждан вокруг национального лидера и руководителей регионов.

    В свою очередь Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР), анализируя прошедшие кампании глав регионов, также отметил высокий уровень консенсуса и доверия к действующей власти. По мнению спикера, возобладала позиция «Если власть показывает эффективность, то она продолжает работать. Ровно это мы увидели», – резюмировал Потуремский.

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