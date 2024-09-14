Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.80 комментариев
Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумской области
В Сумской области после взрывов поврежден объект критической инфраструктуры
В Сумской области Украины был поврежден объект критической инфраструктуры в результате серии взрывов, произошедших в Шосткинском районе, сообщила пресс-служба оперативного командования «Север» ВСУ.
Объект критической инфраструктуры в Сумской области на севере Украины получил повреждения после серии взрывов, передает ТАСС. Согласно информации, предоставленной пресс-службой оперативного командования «Север» ВСУ, инцидент произошел в Шосткинском районе.
Ситуация в регионе была напряженной: воздушная тревога в Сумской области длилась почти девять часов. Это создало дополнительное беспокойство и потребовало быстрого реагирования со стороны местных служб. Подобные инциденты могут привести к значительным перебоям в работе инфраструктуры и оказать влияние на повседневную жизнь граждан.
Ранее мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что в городе сложилась критическая ситуация с электроснабжением после взрывов, которые нанесли серьезные повреждения энергетической инфраструктуре.