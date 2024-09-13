В Курской области за сутки сдались в плен 12 украинских военных

Tекст: Алексей Дегтярев

За сутки в плен там сдались 12 украинских военнослужащих, также ВСУ за этот период потеряли до 300 человек и 34 единицы бронетехники, указало ведомство в своем Telegram-канале.

В числе потерянной украинской армией бронетехники – семь танков, две БМП, три БТР, 22 бронемашины, артиллерийское орудие, станция РЭБ, две инженерные машины разграждения и восемь автомобилей.

Группировка «Север» продолжила наступление и поразила формирования 22-й и 44-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ у Любимовки, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровского и Борок.

Она также отразила контратаку ВСУ в направлении Обуховки и сорвала две попытки атак в сторону Камышевки и Борок. В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 20 человек, один украинский боевик сдался в плен, уничтожены две бронемашины и автомобиль.

При поддержке авиации и артиллерии отражены три попытки украинской армии прорваться через границу в направлении Нового Пути, Медвежьего и Веселого.

ВСУ на этом направлении потеряли до 50 человек, пять танков, две БМП, один БТР, девять бронемашин и две инженерных машины разграждения.

Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 129-й бригады теробороны у Борок, Гуево, Дарьино, Зеленого Шляха, Косицы, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Новой Сорочины, Новоивановки, Николаево-Дарьино, Покровского и Успеновки.

Авиация и ракетные войска в Сумской области поразили районы сосредоточения и резервы 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны у Белополья, Глухова, Журавки, Ободов, Кондратовки, Катериновки, Речки, Степановки, Сумов, Павловки, Пустогорода и Хотеня.

За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 12 тыс. 795 человек, 108 танков, 44 БМП, 86 БТР, 691 боевую бронированную машину, 418 автомобилей, 93 артиллерийских орудия, 26 установки РСЗО, восемь установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 25 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 12 единиц инженерной техники.