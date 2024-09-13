Служивший в «Киевской Руси» боец сообщил, что НАТО восемь лет готовило Украину к войне с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, с 2014 года на протяжении восьми лет НАТО и ЕС «накачивали» Украину оружием, все понимали, что «нас, украинцев готовят к конфликту, который в данный момент перерос в СВО», передает его слова ТАСС.

Виталий добавил, что власти перенесли День Победы на 8 мая, закрыли русские школы, а в украинских говорили: все, что связано с Россией, – плохо. Украинские СМИ целенаправленно формировали негативный образ России.

«С 2015-го по 2018 год все склады, оставшиеся (со времен) СССР, массово уничтожались и взрывались. В СМИ говорили, это диверсии России, (если) кто-то погиб – тоже связывали с Россией, шла зомбация. Полностью поколение прозомбировали, литература поменялась, даже география: озеро Байкал (теперь) относится к Китаю, Кубань, Курская, Ростовская области – к Украине», – отметил бывший боец ВСУ.

В то же время, по его словам, Украина укрепляла линию обороны. По словам Виталия, бойцы ВСУ регулярно получали гуманитарную помощь Запада, на фронте всего хватало, у каждой бригады были кураторами по три-четыре города в Европе, соответственно, шло вооружение, внедорожники и новые танки.

Он также отметил, что бойцов ВСУ нередко обучают иностранные инструкторы.

Ранее украинский военнопленный Петро Еремеев заявил, что попал в украинскую армию, когда зашел в магазин с супругой и ребенком, где его насильно отправили на передовую, после чего он попал в Курскую область.