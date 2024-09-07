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Пленный ВСУ рассказал, как обманом попал в Курскую область
Украинский военнопленный Петро Еремеев заявил, что попал в украинскую армию, когда зашел в магазин с супругой и ребенком, где его насильно отправили на передовую, после чего он попал в Курскую область, сообщило Минобороны России.
По словам Еремеева, перед отправкой в Курскую область ему приказали собрать вещи, чтобы отправиться «на совещание», военнослужащих перед этим мероприятием заставили облачиться в полное обмундирование и взять автоматы.
Видео с рассказом пленного опубликовано в Telegram-канале Минобороны.
«Приехали в село Мезеновка в Сумской области, загрузили нас в технику и повезли в Курскую область. Потом перегрузили нас в БТРы и сказали взять три хаты, якобы там уже наши есть, но там никого не было из наших, все горит», – рассказал военнопленный.
Он добавил, что уже на российской территории ничего не мог поделать, так как ему угрожали расправой в командовании.
Боец ВСУ попал в плен, когда оказался зажат на территории пожарной части российскими военными.
Еремеев добавил, что ожидал в плену избиений и издевательств, но его накормили и напоили, а также залечили ранения.
Ранее другой украинский военнопленный признался, что в Курской области участвовал в расстреле троих российских военнопленных.