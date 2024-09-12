  • Новость часаПутин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Американцам придется привыкать к правилам «Концерта держав»

    Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Честность приближает победу и справедливость

    Честность – не только первый и самый элементарный шаг на пути к справедливости, но и необходимое требование нашей победы. Мы готовы простить многое, но только не вранье. Но прежде всего надо самим перестать врать. В том числе себе.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 11 сентября – важнейший по последствиям день XXI века

    «Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.

    3 комментария
    12 сентября 2024, 20:46 • Новости дня

    Названы победители форума «ПроеКТОриЯ»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В концертно-зрелищном центре «Миллениум» в Ярославле состоялась торжественная церемония закрытия Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», в котором одержали победу 48 проектов участников Движения Первых.

    Более 170 проектов, представленных участниками Движения Первых, были оценены экспертами, и лучшие из них получили возможность стажировки в ведущих компаниях и грантовую поддержку, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В форуме приняли участие более 500 школьников очно и еще 120 тыс. человек онлайн. Участники осваивали современные методики проектной деятельности, обсуждали национальные цели развития и презентовали свои проекты экспертам.

    В номинации «Сообщество» победу одержали проекты «Финансовая грамотность для каждого», «Альфа марафон», «БережлиВо», «ЭПИЦЕНТР» и «Все на Пятерочку!». Победителями в номинации «IT» стали проекты «Настоящее в будущем», «Великие деятели Коломны в области медицины», «Проведение оздоровительной программы для студентов СПО», «ССИВУЗ» и «МУниторинг».

    В номинации «Маркетинг» эксперты присудили победу проектам «МистерДостависта», «СИМ контроль», «Курьер – это модно», «Решение кейса «МЕГАМАРКЕТ», «Джем», «СберСпасибо», «Пушкин Банк», «Хроники Пушкина», «Марафон от Почта Банка», «Пушкинская карта – мир возможностей», «Юные электротехники», «Будущее в энергетике» и «ЭнергоКлюч – Ваш свет – наша работа».

    Победителями в номинации «Досуг» стали проекты «Хвостатый фестиваль», «Проведение тематических мероприятий на площадках для выгула домашних питомцев», «Мульт-зарядка», «Рос(т)Мастер’s», «Rostic’s рядом» А и «ЭкоУмно!». В номинации «Технология/профориентация» эксперты отдали победу проектам «МетаМир», «Всем КВАНТ», «Полет на Сатурн», а в номинации «Креативные индустрии» – «Маскот Hanty», «JuniorProfi», а также «Жим – гид молодежи в мир профессий».

    Победа в номинации «Кибербезопасность» досталась проектам «Универсальная блокировка», «Виртуальная безопасность», «ЗаЩИТа», а в номинации «Экология» – «Эко-шарм», «пЭковички» и «Зеленая безопасность: мониторинг аварийных деревьев в городе».

    Победителями в номинации «Спорт и ЗОЖ» стали проекты «Здоровая школа – здоровая нация», «ЗОЖ С НУЛЯ»,«Спортивное село – здоровая нация». А в номинации «Гранты» эксперты отдали победу проектам «Проектный марафон центров – местных сообществ Пятерочки», «Проектная школа «Момент», «Эко Бумага», «Невидимки в реальном мире»: просветительские атомрилсы для младших школьников: просто об искусственных материалах с уникальными свойствами».

    Организаторами форума стали министерство просвещения России, правительство Ярославской области, министерство образования Ярославской области, АНО «Большая Перемена». Соорганизаторами выступило Движение Первых. Партнеры форума: Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Национальные приоритеты».

    12 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор на саммите БРИКС в Казани

    Путин: Москва ждет визита главы Ирана в Россию для подписания большого договора

    Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор на саммите БРИКС в Казани
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что ждет полноценного визита иранского лидера Масуда Пезешкиана в Россию для подписания нового большого договора между странами.

    «Мы ценим, что сотрудничество с Россией остается приоритетом и для команды нового президента господина Масуда Пезешкиана, и ждем его в Казани 22–24 октября на саммит БРИКС. Думаю, мы найдем время и для отдельной двусторонней беседы. Как уже говорил в телефонном разговоре с избранным президентом, мы будем рады видеть его в России и с полноценным визитом, в рамках которого подпишем новый большой межгосударственный договор, призванный закрепить выход российско-иранских отношений на уровень стратегического партнерства», – сказал российский лидер на встрече с секретарем Совбеза Ирана Али Ахмадианом, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Путин также отметил, что дружественные отношения Москвы и Тегерана обрели дополнительную динамику в последние несколько лет, передает ТАСС.

    В четверг российский лидер принял в своей резиденции в Константиновском дворце секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадиана. Встреча состоялась в Овальном зале, в ней также принял участие секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

    Ранее Иран заявил о возможном заключении договора с Россией на саммите БРИКС.

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    11 сентября 2024, 21:57 • Новости дня
    Караганов призвал к ответным ударам по странам Запада в случае ударов Украины по России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ответом на возможные украинские удары вглубь России должны быть удары по объектам на территории западных стран, заявил почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, политолог Сергей Караганов.

    «Если дрон опять прилетит по Кремлю, то почему бы для начала не нанести обычный ракетный удар по Рейхстагу? Пусть горит», – приводит «Коммерсант» слова Караганова. Он подчеркнул, что первые ответы России не должны быть ядерными.

    По мнению Караганова, первыми целями, по которым нужно нанести удар в случае атаки со стороны Украины, должны стать объекты в странах НАТО, играющих значимую роль в снабжении Киева, а «если это их не остановит, тогда идти дальше».

    Он также призвал дополнить ядерную доктрину России понятием «ядерная эскалация». Это предварительные шаги, которые должны убедить страны Запада, что Россия готова применить ядерное оружие, пояснил Караганов.

    В среду госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве обсудил вопрос об ударах дальнобойным оружием вглубь России.

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    12 сентября 2024, 16:33 • Видео
    США выкладывают главный козырь на Украине раньше времени

    До конца недели США и Великобритания озвучат совместное решение по давней просьбе Владимира Зеленского. Скорее всего, ему разрешат использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, хотя прежде запрещали. Что изменилось теперь? Почему сейчас англосаксы якобы готовы перейти очередную «красную линию» Москвы?

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    11 сентября 2024, 21:54 • Новости дня
    Кравцов высказался за запрет сайтов с готовыми домашними заданиями

    Глава Минпросвещения Кравцов высказался за запрет сайтов с готовыми домашними заданиями

    Кравцов высказался за запрет сайтов с готовыми домашними заданиями
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сайты с готовыми домашними заданиями (ГДЗ) являются «в определенной степени преступлением», их необходимо запретить, считает глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

    Такое мнение министр высказал на XI Общероссийском родительском собрании, передает «Учительская газета». По словам Кравцова, создатели сайтов с ГДЗ «зарабатывают огромные деньги», а подобные ресурсы являются «одними из самых популярных в интернете».

    Он также сообщил, что в этом году на изучение математики, информатики, физики, химии и биологии на углубленном уровне в учебном плане заложено самое большое количество часов за всю историю школьного образования начиная с 1956 года.

    Кроме того, Кравцов рассказал о работе Минпросвещения над снижением разницы в зарплатах учителей в регионах России и напомнил, что с 1 марта следующего года вступит в силу закон, снижающий документационную нагрузку на образовательные организации и преподавателей.

    В феврале президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил назначить доплаты педагогам-воспитателям и классным учителям.

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    12 сентября 2024, 17:40 • Новости дня
    Зеленский упрекнул Запад за запрет использования дальнобойного оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад фактически отказался от ударов вглубь российской территории с применением дальнобойного оружия, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, он «не видит результатов действий соответствующего оружия», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    «Если снимаются ограничения на какое-то оружие, к которому нет ракет, – это не снятие ограничений. Это другой вид, как не давать положительного решения по применению соответствующего оружия», – заявил он.

    Ранее Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план ударов по России дальнобойными ракетами.

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    12 сентября 2024, 11:54 • Новости дня
    Член СПЧ Кабанов: Фиктивные браки являются способом легализации радикалов
    Член СПЧ Кабанов: Фиктивные браки являются способом легализации радикалов
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Олег Исайченко

    Инициатива Госдумы с предупреждением заключения фиктивных браков для получения гражданства станет эффективной при двух условиях. Во-первых, время нахождения в браке надо увеличить до пяти лет, а во-вторых, миграционным подразделениям необходимо вернуть функцию оперативно-розыскной деятельности, сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов.

    «Фиктивные браки во всем мире, в том числе и в России, во многом являются механизмом легализации радикалов», – отметил Кирилл Кабанов, член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета. Он напомнил, что с инициативой увеличить время нахождения в браке для получения гражданства ранее выступали как в СПЧ, так и в российских регионах, в том числе в Калужской области и Калининграде. 

    «Сейчас этот вопрос был поднят в Госдуме на фоне ужесточения миграционного законодательства. На мой взгляд, идея правильная, и ее нужно поддерживать», – добавил собеседник. Впрочем, по мнению правозащитника, мера станет действительно эффективной лишь при нескольких условиях.

    «Во-первых, время нахождения в браке для получения гражданства нужно увеличить до пяти лет, – считает Кабанов. – За это время супруги доказывают, что они ведут общее хозяйство, сформировали семью и родили детей». Во-вторых, полагает он, миграционным подразделениям необходимо вернуть функцию оперативно-розыскной деятельности.

    «Один из ключевых вопросов – кто будет проверять, является ли брак настоящим или формальным? Главное управление по вопросам миграции важно перевести из области оказания услуг в систему государственной безопасности», – акцентировал член СПЧ. Как считает правозащитник, эти меры позволят пресечь проникновение в страну преступников.

    «Люди, которые пытаются получить гражданство незаконным путем, как правило, уже имеют судимость. Для заключения фиктивного брака требуются деньги, и порой немалые. На такое идут не обычные трудяги, а те, кто связан с криминалом, или радикалы, которых сегодня не принимают в странах Средней Азии», – пояснил спикер.

    Кабанов также обратил внимание, что параллельно в Госдуме обсуждают вопрос об ограничении возможности мигрантам привозить в страну свои семьи. Сейчас, по словам правозащитника, особо ценные специалисты приезжают в Россию с членами семьи, а расходы на их содержание на себя берет бизнес, который пригласил их к себе. «Иная картина с другими мигрантами. Зачастую они работают «в черную», но при этом вместе с членами семьи претендуют на социальные блага», – уточнил спикер.

    «Возникает вопрос – что ценного в экономике производят трудовые мигранты? Да, они строят миллионы квадратных метров жилья, но в этом секторе задействованы всего 13%. Разве можно считать доставку и такси-сервисы флагманами экономики?» – рассуждает правозащитник.

    «Вместе с тем мы получаем дополнительные угрозы в виде терроризма и радикализма, расходы на безопасность, в отдельных случаях формируются этнические анклавы. Этим и вызваны инициативы, которые сейчас обсуждает Госдума», – заключил Кабанов.

    В Госдуме рассматривают возможность увеличить срок брака, необходимый для получения разрешения на временное проживание (РВП) в России. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

    По его словам, сейчас обсуждается возможность увеличения срока с одного года до двух лет. «Мы будем этот вопрос еще дополнительно обсуждать. Может быть, не два года, может быть, три года, может быть, четыре года», – сказал спикер Госдумы.

    Володин отметил, что цель инициативы – борьба с фиктивными браками, которые заключаются для получения российского гражданства. Ранее спикер Госдумы заявил, что в нижней палате парламента готовят законопроект, запрещающий трудовым мигрантам привозить с собой семьи.

    Между тем глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев пояснил, что инициатива ЛДПР касательно запрета въезда семей мигрантов является ответом на запрос избирателей.

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    12 сентября 2024, 14:36 • Новости дня
    Названа причина устроенной братом блогерши стрельбы у московского бара

    Брат блогерши Евы Пилоян Артур Машурян устроил стрельбу у бара в Москве из-за запрета на курение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запрет на курение стал причиной стрельбы у бара на юго-западе Москвы, которую устроил брат блогерши Евы Пилоян Артур Машурян.

    «По предварительным данным, Артуру Машуряну запретили курить в заведении, а также ругаться матом и вести себя неприлично. В результате он открыл стрельбу», – сообщили в правоохранительных органах, передает РИА «Новости».

    Источник агентства отметил, что задержанный не связан с блогерством, он является братом блогерши Евы Пилоян.

    Ранее Машуряну предъявили обвинение в покушении на убийство.

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    12 сентября 2024, 15:07 • Новости дня
    В Киеве признали возможность договориться с Россией в 2022 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Украина могли договориться в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году, признал бывший заместитель министра иностранных дел Украины, член украинской делегации на переговорах в Стамбуле Александр Чалый.

    Выступая на панельной дискуссии в рамках 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине, Чалый сказал, что «на переговорах в Стамбуле существовали возможности для политического урегулирования», передает РИА «Новости».

    При этом сейчас такая возможность отсутствует, добавил он. Чалый не исключил, что в «очень далекой перспективе» конфликт удастся урегулировать политическим путем.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москве удалось договориться в Стамбуле с Киевом, украинскую сторону достигнутые договоренности устроили, но им дали команду не делать этого.

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    12 сентября 2024, 14:32 • Новости дня
    Чрезмерно толстый кот из Перми застрял при попытке побега из приюта

    Чрезмерно толстый кот из Перми застрял в обувной полке при попытке побега из приюта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пермский кот Крошик, который весил 17 килограммов и немного похудел с помощью тренировок и диеты, попытался сбежать из приюта, но не смог преодолеть препятствие в виде обувной полки.

    Как рассказали в приюте «Матроскин», в котором Крошик проходит курс реабилитации, кот был очень недоволен, когда его нашли «в маскировке под тапки», но порция корма помогла вернуть его расположение, передает РИА «Новости».

    На фото, предоставленных приютом, Крошик с побритым животом лежит между жердями обувницы. Ветеринары пояснили, что из-за частых водных процедур шерсть в этой области долго сохла, поэтому было принято решение сбрить ее.

    Напомним, Крошик был найден в подвале пермской больницы, он страдал от ожирения, из-за чего не мог двигаться. Волонтеры приюта «Матроскин» разработали для животного специальную программу для сброса веса.

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    12 сентября 2024, 14:51 • Новости дня
    В АТОР оценили планы Турции ввести ограничения на наличный расчет

    АТОР: Введение в Турции лимита на наличный расчет снизит покупки россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ограничение на оплату наличными в Турции может привести к снижению покупок российских туристов, однако вряд ли существенно повлияет на общий туристический поток, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

    Мурадян подчеркнул, что ситуация с оплатой для российских туристов в Турции остается непростой из-за ограничений на международные карточные платежи, передает «Газета.Ru». «Мы пообщались с турецкими компаниями, они говорят, ситуация неприятная», – отметил он.

    По мнению эксперта, введение ограничений может привести к снижению покупок россиян, особенно дорогих товаров. Однако он не ожидает существенного падения туристического потока.

    «Разбивать платежи на более маленькие и пробивать их частями всегда будет возможно. Но снижение покупок вполне возможно, особенно для дорогих вещей, дабы избежать риска нарваться на штрафы», – пояснил Мурадян.

    Ранее налоговое управление Турции предложило ограничить наличный расчет за товары и услуги в стране до 7 тыс. лир (около 200 долларов). 

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    12 сентября 2024, 18:52 • Новости дня
    Российские студенты создали и передали военным подавители дронов «Гроза-броня»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народные изобретатели при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта разработали и передали российским военнослужащим партию из 80 устройств «Гроза-броня», предназначенных для подавления БПЛА.

    Всего в ближайшие месяцы Народный фронт передаст военным около 200 систем РЭБ этой модификации, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Как рассказал инженер производства «Гроза», 95% сотрудников которого – студенты, «Гроза-броня» – это подавитель беспилотников, который устанавливается на тяжелую технику и защищает ее от FPV-дронов, при включении РЭБ они теряют управление и падают, не долетая до цели. Производство также занимается изготовлением окопных РЭБ, защищающих опорные пункты и укрепления от гражданских дронов-разведчиков.

    «Реакция от бойцов исключительно положительная, все довольны. Кулибин-клуб существенно помогает в разработке и доработке уже существующих подавителей, а также помогает достать нужные комплектующие и наладить связи с другими разработчиками», – отметил инженер.

    Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и многое-многое другое.

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    12 сентября 2024, 18:02 • Новости дня
    Эксперт: Рост интереса к БРИКС в мире стал дипломатической победой Москвы

    Политолог Данилин: БРИКС становится «клубом будущего»

    Эксперт: Рост интереса к БРИКС в мире стал дипломатической победой Москвы
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    БРИКС стала влиятельной организацией, без которой невозможно обсуждение мировой стабильности. Присоединиться к БРИКС хотят многие государства, что можно расценивать как дипломатическую победу России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В четверг Владимир Путин встретился с представителями БРИКС, курирующими вопросы безопасности.

    «БРИКС превратилась в важнейшую международную организацию, влияние которой с каждым годом растет. В состав объединения входят мощные державы, каждая из которых задает политический тон в своем регионе. Неудивительно, что к этому «клубу будущего» хотят присоединиться многие страны», – сказал политолог Павел Данилин.

    «Рост интереса к БРИКС является огромной дипломатическо победой Москвы. Россия стояла у самых истоков формирования организации, прошла вместе с ней колоссальный путь развития и сегодня достойно занимает место председателя объединения», – отмечает он.

    При этом, по словам политолога, председательство в БРИКС – большая ответственность для России. «Москва заинтересована в дальнейшем процветании БРИКС и прикладывает немало усилий для развития организации в будущем. За этот год было реализовано много важных инициатив», – подчеркивает собеседник.

    «Встреча Владимира Путина с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности – одна из них. Сегодня обсуждение международной стабильности без взвешенного мнения со стороны БРИКС попросту невозможно. Замечательно, что представления наших стран о мире во многом сходятся», – акцентирует эксперт.

    По его мнению, участники объединения готовы вместе бороться с давлением глобалистских идей, продвигать «колоссальные проекты по снижению роли доллара в мировой торговле, создавать общие экономические институты, сообща решать проблемы безопасности». «За БРИКС следит большая часть населения Земли, и для них это объединение давно стало символом блестящего будущего», – заключил Данилин.

    В четверг Владимир Путин встретился с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности. Мероприятие прошло в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Глава государства заявил на встерче, что в рамках будущего саммита лидерами стран-участниц объединения предполагается предметно обсудить перспективы дальнейшего наращивания всестороннего партнёрства стран – участников БРИКС, а также утвердить пакет договоренностей по различным отраслям и направлениям сотрудничества.

    Владимир Путин также рассказал о растущем интересе к объединению во всем мире. «На сегодня о желании в той или иной форме подключиться к деятельности нашего объединения заявило уже свыше трех десятков стран, точнее 34 государства», – подчеркнул он. При этом в рамках БРИКС планируется создание совета по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием доходов.

    Напомним, в этом году место председателя объединения занимает Россия. Владимир Путин сообщал, что программа действий страны на этом посту выполнена на 70%, то есть из более 200 мероприятий уже было проведено порядка 150. Среди них президент особо выделил парламентские и межпарламентские форумы, заседания министров образования, спорта, глав прокурорских служб, председателей верховных судов и высших органов аудита.

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    12 сентября 2024, 20:18 • Новости дня
    Медведев стал кандидатом в совет директоров «Ростелекома»

    Медведев стал одним из кандидатов в совет директоров «Ростелекома»

    Медведев стал кандидатом в совет директоров «Ростелекома»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев может войти в совет директоров компании «Ростелеком», следует из материалов к годовому общему собранию акционеров компании.

    В список кандидатов также попали глава Минцифры Максут Шадаев, действующий президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, первый загендиректора ВГТРК Антон Златопольский и председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева, передает ТАСС.

    Планируется, что собрание акционеров компании состоится 16 сентября этого года.

    Ранее президент России Владимир Путин разрешил «Ростелекому» выкупить долю Nokia в их совместном предприятии.

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    12 сентября 2024, 19:12 • Новости дня
    Путин: «Глобалистские элиты» используют культуру как оружие

    Путин на Петербургском форуме заявил, что «глобалистские элиты» используют культуру как оружие

    Tекст: Денис Тельманов

    «Глобалистские элиты» политизируют культуру и используют ее в своих интересах. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном форуме объединенных культур.

    По словам Путина, значимость гуманизма, межкультурного диалога и взаимного уважения разделяется большинством жителей планеты. Однако эти ценности находятся под угрозой из-за «беспрецедентной политизации сферы культуры».

    «Прежде всего из-за беспрецедентной политизации сферы культуры, превращения ее в оружие геополитических интриг, из-за постоянных попыток вытеснить на обочину жизни и принизить важность национальных систем ценностей», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что Россия защищает право людей говорить на родном языке.

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    12 сентября 2024, 19:46 • Новости дня
    Путин: Россия защищает свои ценности, а не борется с чужими
    Путин: Россия защищает свои ценности, а не борется с чужими
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не ведет борьбу с чужими ценностями, она защищает свои, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном форуме объединенных культур.

    «Мы не боремся против каких-то других ценностей. Мы поддерживаем свои. Вот в этом, между прочим, различие в подходах между нами и нашими оппонентами», – сказал он, напомнив, что недавно был подписан указ об оказании гуманитарной поддержки людям, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, сообщается на сайте Кремля.

    По словам российского лидера, решение о подписании указа было принято в связи с растущим потоком обращений из стран, «где людей, по сути, лишают свободы выбора». «В основном речь идет о семьях с детьми, в отношении которых местные власти насаждают извращенные этические установки», – сообщил Путин.

    Немало обращений поступает и от деятелей культуры, которые не хотят «вмещать свое творчество в прокрустово ложе квот и критериев, созидать с оглядкой на соответствие чуждым им неолиберальным стандартам», добавил президент.

    «Эти стандарты активно тиражируются некоторыми СМИ, формируя так называемый мейнстрим. Если автор заинтересован, чтобы его произведение вышло на сцену или экран, было опубликовано, он обязан следовать этому мейнстриму. И если в этих произведениях или даже в частных высказываниях писателя, режиссера, актера мелькнет инакомыслие, сомнение, его ждут остракизм и отмена», – указал он.

    Ранее Путин подписал указ о праве жить в России не принимающим политику своих государств иностранцам.

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    12 сентября 2024, 20:54 • Новости дня
    Times: Байден не разрешит бить оружием США вглубь России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден не разрешит Киеву наносить удары вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, но, вероятно, не будет препятствовать использованию европейских аналогов этого вида оружия, пишет The Times.

    Речь идет о британских Storm Shadow и французских Scalp, если Лондон и Париж заинтересованы в таком сценарии, пишет The Times со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    Вместе с тем источник в британских военных кругах заявил изданию, что Британии не нужно одобрение со стороны других западных стран для разрешения Украине бить вглубь российской территории.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские военные не могут использовать самостоятельно западные дальнобойные системы, их задействование в конфликте будет означать войну стран НАТО с Россией.

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