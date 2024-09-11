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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Щадя свои чувства, мы отделяем себя от правды

    Что испытывают те, кто бежал из зоны обстрелов, кто жил годами в аду, кто лишился дома и близких? Что испытывают парни, которые каждый день смотрят в глаза смерти? Что испытывают матери и жены, узнавшие, что их родных больше нет в живых?

    2 комментария
    Константин Косачев Константин Косачев Европа недооценила свою зависимость от России

    Выяснилось, что европейские «стратеги» категорически переоценили зависимость России от ЕС и недооценили свою собственную от России. Автором многолетнего «экономического чуда» Европы, ее процветания и прогресса была наша страна как минимум не в меньшей степени, чем «план Маршалла», только это предпочитали не замечать.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Германская экономика теряет лицо

    Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.

    7 комментариев
    11 сентября 2024, 10:31 • Новости дня

    Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около 8.20 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника по объектам на территории России, сообщили в Минобороны.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Мниобороны, средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области.

    Ранее средства ПВО уничтожили три БПЛА в Белгородской области.

    10 сентября 2024, 22:43 • Новости дня
    Axios: Блинкен озвучит Зеленскому разрешение США на удары ATACMS по России

    Axios: Украина получит от Блинкена разрешение США на удары ракетами ATACMS по России

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Энтони Блинкен едет в Киев для того, чтобы озвучить украинским властям разрешение на дальнобойные удары по России, сообщила корреспондент американского Axios Джулигрейс Бруфке.

    Бруфке ссылается на заявление главы Палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола, который якобы подтвердил, что  разговаривал с Блинкеном о цели его визита в Киев с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, пишет РБК.

    «Блинкен едет в Киев, чтобы сказать им, что они разрешат наносить удары по России с помощью ATACMS», – процитировала журналист Маккола.

    Ранее Блинкен заявил, что президент США Джо Байден намерен обговорить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием.

    ATACMS – Army Tactical Missile System (армейский тактический ракетный комплекс), это твердотопливная баллистическая ракета класса «земля – земля». Ее длина – 4 м, диаметр – 610 мм. Масса – от 1320 до 1670 кг. Радиус действия (в зависимости от модификации) – от 140 до 300 км. Скорость полета – 3700 км/ч.

    Ракета способна быстро корректировать курс, чтобы противодействовать перехвату средствами ПВО, оснащается различными боевыми блоками, кассетными боеприпасами, осколочно-фугасными и кумулятивными, способна поражать движущиеся цели, а также хорошо защищенные огневые позиции противника. Кассетная начинка несет угрозу автостоянкам, складам ГСМ, самолетам и вертолетам на аэродромах.

    Пуск ракет комплекса ATACMS осуществляется с помощью установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) или М270 MLRS (Multiple Launch Rocket System), а также при помощи ракетного комплекса М270 MLRS на гусеничной платформе бронемашины M2 Bradley.

    По мнению российских военных экспертов, отечественные системы ПВО «Тор», «Бук», С-300 и С-400 способны успешно бороться с ракетами ATACMS.

    Коментарии (38)
    10 сентября 2024, 12:50 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил задачи массового налета украинских БПЛА на регионы России

    Аналитик Рожин: ВСУ налетами дронов пытаются компенсировать нехватку дальнобойного вооружения

    Военный аналитик объяснил задачи массового налета украинских БПЛА на регионы России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев стремится увеличить производство дронов и чаще применять их для массированных атак на российские регионы. Так ВСУ хотят компенсировать нехватку дальнобойного вооружения, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. В ночь на вторник средства ПВО перехватили и уничтожили 144 БПЛА, из них 20 – над Московской областью.

    «Противник использовал действительно большое количество дронов. Запастись ими – достаточно дорогостоящее мероприятие. Тем важнее, что основная их масса была сбита на подлете», – отметил Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

    Он подчеркнул: добиться существенных результатов противник не смог. «Трудно сказать, куда конкретно целились ВСУ, но можно допустить, что они пытались достать до аэродромов. В пользу этой версии, в частности, говорит то, что обломки БПЛА упали близ Жуковского», – уточнил собеседник.

    Противник использовал различные беспилотники самолетного типа, продолжил Рожин. «У украинских военных скопился целый «зоопарк» дронов, которые они применяют в ходе подобных атак. Некоторые из них собираются на территории Украины, а часть завозится из-за рубежа», – указал он. 

    «Как правило, летят эти БПЛА на низкой высоте, вне зоны действия ЗРК, – добавил аналитик. – Маршрут выстраивается с помощью НАТО таким образом, чтобы обойти районы ПВО и найти менее защищенные участки. Безусловно, задействована западная спутниковая разведка».

    «Вражеские дроны либо сбиваются ПВО малого радиуса действия, либо подавляются средствами РЭБ», – напомнил собеседник. Эксперт высоко оценил работу средств противовоздушной обороны России. Однако противник не оставит попыток нанести новый удар. «Киев стремится увеличить производство дронов и чаще применять их для массированных атак. Тем самым ВСУ хотят компенсировать нехватку дальнобойного вооружения», – отметил военный эксперт.

    «На этом фоне нам важно, с одной стороны, укреплять узлы ПВО крупных городов и различных промышленных центров. А с другой стороны, наращивать атаки ВС России в том числе на цеха сборки беспилотников для ВСУ и склады хранения», – подчеркнул Рожин.

    По его мнению, налетами на российские регионы ВСУ преследуют несколько целей. «Украинское руководство демонстрирует, что у них якобы есть средства для нанесения ущерба России. Они пытаются компенсировать проблемы с тем, что российские войска регулярно «выносят» энергетику и военные объекты по всей территории Украины. Однако существует ключевое различие: мы бьем достаточно точно и не по гражданским объектам, как это делает противник», – сказал Рожин.

    «Сейчас ВСУ во многом действует почти так же, как к ИГИЛ (запрещено в России)», – напомнил эксперт. Он также указал на поддержку Западом действий ВСУ. «Терроризм – это привычный инструмент западных стран. Они используют в своих целях Аль-Каиду (запрещено в России), ИГИЛ, а также Украину для террора», – указал аналитик.

    «Кроме того, Киев, как и в случае с нападением на Курскую область, пытается запугать россиян, посеять панику и недоверие к власти. Однако это приводит лишь к обратному эффекту: выросла поддержка Российской армии, увеличился набор по контракту и прочее», – заключил Рожин.

    Напомним, дежурные силы ПВО в ночь на вторник отразили массированный налет беспилотников на российские регионы. Как сообщили в Минобороны, уничтожено 144 БПЛА, из них 20 – над Московской областью, а именно в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

    В результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. В Спортивном проезде загорелись квартиры на уровне 11-12 этажей, а движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы было перекрыто из-за падения дрона.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что последствия падения осколков от сбитого БПЛА устраняются в районе аэропорта Жуковский. Осколки дрона упали и на территории частного дома в Троицком административном округе. По словам Собянина, по предварительным данным, никто не пострадал.

    Кроме того, по информации Минобороны, 72 дрона было сбито над Брянской областью, 14 – над Курской, 13 – над Тульской, восемь – над Белгородской, семь – над Калужской, пять – над Воронежской, четыре – над Липецкой. Еще один БПЛА уничтожили над территорией Орловской области.

    Следственный комитет возбудил дело по статье о терроризме. В данный момент следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, розыск и задержание лиц, причастных к организации и совершению теракта.

    Атака стала одной из самых массированных с начала военной операции. До этого больше дронов было сбито только в ночь на 1 сентября. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 158 беспилотников. Газета ВЗГЛЯД писала, какие меры для противодействия таким атакам удалось реализовать в России и как эту систему защиты можно улучшить.

    Коментарии (17)
    10 сентября 2024, 17:53 • Видео
    На Украине появятся «языковые инспекторы»

    Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

    Коментарии (2)
    10 сентября 2024, 21:54 • Новости дня
    Украинский депутат призвал ВСУ нанести удар по Ирану
    Украинский депутат призвал ВСУ нанести удар по Ирану
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал ВСУ нанести удар по Ирану.

    «А не имеем ли мы права ударить по Ирану?» – написал Гончаренко в своем микроблоге, сообщает «Лента.Ру». По словам Гончаренко, Иран является союзником России и передает ей оружие.

    «Вон Израиль вообще не стесняется. Бьет куда хочет и как хочет. И проблем нет. А нас почему-то в Тегеране вообще не воспринимают», – возмутился депутат.

    Он также призвал срочно сформировать центр по изучению и анализу Ирана, а также начать искать агентуру в Исламской республике.

    Ранее США анонсировали новые санкции против Ирана из-за сотрудничества с Россией и якобы передачи России баллистических ракет.



    Коментарии (32)
    10 сентября 2024, 11:22 • Новости дня
    Российские войска освободили четыре населенных пункта в ДНР
    Российские войска освободили четыре населенных пункта в ДНР
    @ Кадр из видео

    В результате действий подразделений Южной группировки были освобождены Красногоровка и Григоровка Донецкой народной республики (ДНР), группировка «Центр» освободила Галицыновку, а группировка «Восток» – Водяное, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Южной группировкой нанесено поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 10-й горно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ, 116-й и 118-й бригад теробороны рядом с Верхнекаменским, Выемкой, Часовым Яром, Кураховкой, Максимильяновкой и Катериновкой ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отражены четыре контратаки штурмовых групп 24-й, 30-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.

    Противник потерял до 715 военнослужащих, машину пехоты, две бронемашины «Казак», немецкую 155-мм самоходную артустановку Panzerhaubitze 2000, американские 155-мм гаубицы М777 и М198, британскую гаубицу FH-70, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и британскую 105-мм гаубицу L-119, перечислили в Минобороны.

    Уничтожены американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три полевых склада боеприпасов.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение, нанеся поражение живой силе и технике 14-й, 31-й, 44-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й, 114-й, 119-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения «Азов» около Петропавловки, Купянска-Узлового, Кругляковки Харьковской области, Макеевки Луганской народной республики (ЛНР) и Торского ДНР, сообщил Конашенков.

    Потери противника составили до 530 военнослужащих, две бронемашины «Казак», боевая машина РСЗО «Град», американская 155-мм гаубица М777, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика», две британские 105-мм гаубицы L-119.

    Уничтожены две станции РЭБ «Анклав-Н» и четыре полевых склада боеприпасов.

    Группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике 53-й, 63-й, 114-й, 144-й механизированных, 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии поблизости от Дзержинска, Щербиновки, Гродовки, Петровки, Михайловки и Селидово ДНР. Были отражены восемь контратак штурмовых подразделений 32-й механизированной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 12-й и 14-й бригад нацгвардии, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 515 военнослужащих, две машины пехоты, в том числе американская Bradley, четыре бронемашины, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

    Группировкой «Восток» нанесено поражение формированиям 61-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах Доброволья, Пречистовки, Новоукраинки ДНР и Левадного Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны.

    ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, польские 155-мм самоходные артустановки Krab и «Богдана», а также станцию РЭБ «Буковель-AD» , подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (9)
    10 сентября 2024, 14:37 • Новости дня
    Шмыгаль заявил о полном уничтожении обслуживающих Харьков ТЭЦ

    Tекст: Александра Юдина

    Практически все теплоэлектроцентрали, обеспечивавшие Харьков теплом и электричеством, были выведены из строя, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

    По его словам, российские вооруженные силы нанесли критические повреждения энергетической инфраструктуре Харькова, передает РИА «Новости».

    Шмыгаль отметил, что в результате обстрелов были практически полностью уничтожены все теплоэлектроцентрали, которые обеспечивали город теплом и электричеством.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что операция по созданию зоны безопасности в Харьковской области будет продолжаться до успешного завершения.

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    11 сентября 2024, 01:40 • Новости дня
    Небензя посоветовал ждать некрологи американских военных после недавних ударов России

    Небензя посоветовал ждать некрологи американских военных после ударов России по Украине

    Небензя посоветовал ждать некрологи американских военных после недавних ударов России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    После проведенной Россией серии ударов по украинским военным объектам следует ждать некрологи о внезапной кончине высокопоставленных иностранных военных, в том числе американских, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Небензя в ходе заседания Совбеза ООН напомнил о «внушительных и эффективных» ударах ВС России по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве и гостинице в Кривом Роге с украинскими офицерами и иностранными инструкторами, передает РИА «Новости».

    «Отличительной особенностью данной серии ударов стала ликвидация значительного количества иностранных инструкторов, специалистов и наемников», – отметил российский дипломат.

    По его словам, после российских ударов в скором времени могут появиться  большое количество некрологов о внезапной кончине «высокопоставленных американских, британских, французских, польских и шведских военных».

    Небензя также повторил предупреждение России, что все, кто помогает «клике Зеленского удерживать на плаву ее военный потенциал», является «законной целью» для ВС России.

    Ранее высокопоставленный военный источник сообщил, что в результате высокоточных ударов ВС России по объекту ВСУ в Полтаве погибло и ранено около 500 специалистов, среди них военнослужащие ВСУ, нацгвардии, а также наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции.

    Кроме того, в Кривом Роге уничтожены более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА.

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    10 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Эксперт оценил работу ПВО при отражении массированного налета дронов ВСУ

    Военный эксперт Бижев: ВСУ налетом дронов пытались измотать систему ПВО Москвы

    Эксперт оценил работу ПВО при отражении массированного налета дронов ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Массированный налет дронов ВСУ, по планам Киева, должен был показать Западу, как «активно» они ведут боевые действия против России. Еще одной задачей противника было измотать столичную систему противовоздушной обороны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. В ночь на вторник российские средства ПВО перехватили и уничтожили 144 БПЛА.

    «Совершая массированный налет БПЛА на столичный регион, противник ставил перед собой задачу деморализовать россиян и вызвать у них панику. Также Киев использовал атаку в пропагандистских целях», – считает Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств – участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.

    «Украинское командование хотело попиариться в западных СМИ: будто они активно ведут боевые действия против России и даже в состоянии долететь до Москвы – административно-полицейского центра Российской Федерации», – уточнил он.

    «Киевские власти хотели, чтобы мы израсходовали дорогостоящие ракеты на уничтожение дешевых беспилотников, а затем загрузили оборонно-промышленный комплекс на изготовление и пополнение боезапасов», – пояснил спикер.

    Целями же налета могли быть предприятия оборонной промышленности, полагает он. Кроме того, в районах, куда летели вражеские БПЛА, есть аэропорты. Бижев напомнил, что на Украине воздушные гавани используют для прикрытия военных грузов и техники. Москва же такую тактику не применяет.

    «Жуковский, где упали обломки дрона, считается аэродромом двойного назначения. Это научно-испытательный полигон, где также проводятся международные авиационно-космические салоны. В Киеве, вероятно, могли думать, что на этом аэродроме размещается боевая авиация. Но это не так», – подчеркнул собеседник.

    Генерал-лейтенант запаса отдельно отметил достойную работу системы ПВО. «Мы не будем применять над городом тяжелые ракеты, чтобы сбить БПЛА. Ключевая задача при отражении атаки – не причинить большего вреда населению, зданиям, линиям электропередач, подстанциям своими действиями», – отметил спикер.

    «Как правило, противодействие дронам осуществляется средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и зенитными ракетными комплексами (ЗРК). Последние при уничтожении цели используют мини-ракеты, которые подрываются, разлетаются на мелкие кусочки, ущерб в случае их падения на землю минимален», – напомнил он.  

    Впрочем, в каждом случае модель противодействия атаке может отличаться, уточнил эксперт. «Система ПВО России гибкая и эшелонированная. В зависимости от цели могут быть использованы ЗРК малой, средней и большой дальности. Однако важно понимать, что ни одна система ПВО в мире не демонстрирует стопроцентную эффективность», – заключил Бижев.

    Напомним, дежурные силы ПВО в ночь на вторник отразили массированный налет беспилотников на российские регионы. Как сообщили в Минобороны, уничтожено 144 БПЛА, из них 20 – над Московской областью, а именно в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

    В результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. В Спортивном проезде загорелись квартиры на уровне 11-12 этажей, а движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы было перекрыто из-за падения дрона.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что последствия падения осколков от сбитого БПЛА устраняются в районе аэропорта Жуковский. Осколки дрона упали и на территории частного дома в Троицком административном округе. По словам Собянина, по предварительным данным, никто не пострадал.

    Кроме того, по информации Минобороны, 72 дрона было сбито над Брянской областью, 14 – над Курской, 13 – над Тульской, восемь – над Белгородской, семь – над Калужской, пять – над Воронежской, четыре – над Липецкой. Еще один БПЛА уничтожили над территорией Орловской области.

    Следственный комитет возбудил дело по статье о терроризме. В данный момент следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, розыск и задержание лиц, причастных к организации и совершению теракта.

    Представитель МИД Мария Захарова заявила, что рост числа террористических атак со стороны Украины является прямым следствием неудач ВСУ на фронте. Дипломат выразила слова поддержки жителям Раменского, пострадавшим от террористического акта.

    Атака стала одной из самых массированных с начала военной операции. До этого больше дронов было сбито только в ночь на 1 сентября. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 158 беспилотников. Газета ВЗГЛЯД писала, какие меры для противодействия таким атакам удалось реализовать в России и как эту систему защиты можно улучшить.

    Коментарии (4)
    10 сентября 2024, 20:48 • Новости дня
    Адвокат: Арестованный экс-военком из Москвы подписал контракт о службе на СВО
    Адвокат: Арестованный экс-военком из Москвы подписал контракт о службе на СВО
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший военком Преображенского района Москвы Сергей Тригилев, арестованный по статье о получении взятки, подписал контракт с Минобороны РФ о прохождении службы в зоне специальной военной операции.

    «Тригилев... обратился с заявлением на имя министра обороны и председателя следственного комитета о заключении контракта. На сегодняшний день все подготовительные мероприятия с разрешения следователя проведены, он прошел медкомиссию, собеседование», – сказал адвокат Тригилева Дмитрий Чуков, передает РИА «Новости».

    По словам защиты, Минобороны подпишет контракт при условии приостановления производства по делу следователем. «Это не попытка избежать уголовного наказания, а попытка быть полезным для страны в такое трудное время, потому что Сергей Анатольевич – профессиональный военный», – добавил адвокат.

    Сегодня Замоскворецкий райсуд продлил Тригилеву арест до декабря. Следствие мотивировало ходатайство о продлении меры пресечения необходимостью проведения ряда следственных действий.

    Экс-военком обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Такое же обвинение предъявлено начальнику отделения этого же военкомата Игорю Титовцу. 5 июля они были заключены под стражу на два месяца. Позже суд продлил им арест до 13 сентября.

    Ранее сообщалось, что Тригилев, будучи в должности военного комиссара Преображенского района Москвы, наградил орденом Мужества бойца, спасшего командира танка «Алеша».

    Коментарии (11)
    10 сентября 2024, 20:39 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по группе из 90 солдат ВСУ в Запорожской области
    Подполье сообщило об ударе по группе из 90 солдат ВСУ в Запорожской области
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В селе Малые Щербаки Запорожской области нанесен точный удар по группе военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью 90 человек, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

    По словам Лебедева, украинские военнослужащие, попавшие под удар, прибыли на подкрепление, передает РИА «Новости».

    Кроме того, нанесен удар по технике и группе личного состава ВСУ под Запорожьем, добавил он. «Сегодня накрыли около пяти единиц техники и личного состава до 30 бандеровцев (в поселке Малиновка на подконтрольной ВСУ части Запорожской области). Это только в том месте. Били и в другие места», – сказал Лебедев.

    В субботу глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении объектов в подконтрольной ВСУ части региона, за сутки прозвучало 265 взрывов.

    Коментарии (0)
    10 сентября 2024, 11:48 • Новости дня
    Шойгу: ВСУ ежедневно теряют до 2 тыс. военных и по 28 кв. км

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ в зоне спецоперации ежедневно теряют по 28 кв. километров и до 2 тыс. военных, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

    По его словам, ВСУ ежедневно теряют до 2 тыс. человек убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    При этом ВС России за август и восемь дней сентября уже освободили почти 1 тыс. кв. километров территорий.

    «Наступление, которое идет в Донбассе, ... становится понятно, что основной задачей было нас отвлечь, чтобы перебросили на Курское направление. Но, слава богу, сил у нас хватает, войска продолжают наступать», – сказал он в эфире «России-24».

    Ранее ВСУ признали напряженную ситуацию на Красноармейском и Купянском направлениях.

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    11 сентября 2024, 05:35 • Новости дня
    Агенты подполья на Украине следили 160 км за колонной ВСУ

    Лебедев: Агенты подполья на Украине вели колонну ВСУ 160 км, чтобы ее уничтожить

    Tекст: Вера Басилая

    Агенты пророссийского подполья на Украине следили за колонной ВСУ из Винницы на протяжении примерно 160 километров, чтобы передать данные ВС России и уничтожить транспортные средства, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, агентура сопротивления заметила колонну ВСУ на выезде из Винницы, а потом ее передвижение отслеживалось по цепочке, после чего данные о месте ее дислокации передали российским военным, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что для хранения военной техники ВСУ используют ангары бывшего аэропорта, который находится в пригороде Умани в Родниковке, там же проходит доукомплектация частей перед отправкой на фронт.

    Ранее подполье сообщило об уничтожении группы из 90 солдат ВСУ в Запорожской области.

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    10 сентября 2024, 13:57 • Новости дня
    Российские военные высказали мнение об украинских FPV-дронах

    Российские бойцы рассказали о ситуации с дронами и попросили увеличить выпуск БПЛА

    Tекст: Александра Юдина

    Участвующие в СВО российские военнослужащие высказали депутату Госдумы Максиму Иванову свои оценки возможностей ВСУ в области беспилотников, особенно в сегменте FPV-дронов.

    По словам российских военных, беспилотники ВСУ превосходят отечественные аналоги количеством и качеством, что обеспечивает им доминирование над небом в зоне боевых действий.

    «Даже в темноте роятся дроны с крутыми камерами ночного видения», – передает «Царьград» слова бойцов ВС России, которые приводит депутат.

    По мнению бойцов, необходимо увеличить выпуск дронов как минимум в 50 раз.

    Сейчас на фронте обе стороны активно используют БПЛА, в том числе ударные дроны и дроны-камикадзе. Недавно российские военные начали применять новые FPV-дроны «Ключ»на Курском направлении СВО.

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    10 сентября 2024, 16:53 • Новости дня
    Путин назвал героями моряков на СВО
    Путин назвал героями моряков на СВО
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин высоко оценил действия участвующих в специальной военной операции моряков, которые «наносят сокрушительные удары по противнику».

    «Наши моряки всегда мужественно стояли на страже безопасности Родины. Сегодня в ходе специальной военной операции они самоотверженно сражаются в самых горячих точках на линии боевого соприкосновения, наносят сокрушительные удары по противнику, эффективно уничтожают его военные объекты и инфраструктуру, действуют смело и профессионально», – передает ТАСС слова Путина в обращении к участникам командно-штабных учений «Океан-2024».

    «Они настоящие герои», – уверен Путин.

    Ранее Путин на пленарной сессии ВЭФ заявил, что военнослужащие 810-й бригады морской пехоты ЧФ героически проявили себя в ходе отражения попытки вторжения в приграничные районы Курской области.

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    10 сентября 2024, 13:07 • Новости дня
    В Кремле заверили, что СВО остается единственным путем достижения целей России

    Спецоперация на Украине в настоящее время является единственным способом достижения поставленных Россией целей, и альтернатив этому пока не видится, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, для России приоритетом остается достижение поставленных целей, в сложившейся ситуации спецоперация является единственным инструментом для достижения целей, передает ТАСС.

    «СВО в отсутствие альтернатив является единственным возможным способом достижения целей», – отметил представитель Кремля.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что наступил момент начать переговоры по Украине.

    Председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что таким образом Запад пытается не допустить обвала фронта и остановить продвижение российских сил.

    В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования по Украине.

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    11 сентября 2024, 08:12 • Новости дня
    Марочко сообщил о перебросе сил националистов из «Азова» под Купянск

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское командование перебросило под Купянск дополнительные силы националистов из запрещенного в России полка «Азов» (признан террористическим), сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, на линии боевого соприкосновения под Купянском наблюдается значительное усиление группировки украинских националистов, численность подразделений 12-й бригады спецназначения за последнюю неделю увеличилась в полтора раза, передает РИА «Новости».

    «Украинское командование пытается укрепить позиции на купянском направлении и сватовско-кременском участке фронта», – подчеркнул Марочко.

    Ранее в Генштабе ВСУ заявили о напряженной обстановке на красноармейском направлении, которое позже усилили по приказу Владимира Зеленского.

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