Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.16 комментариев
Возгорание на Московском НПЗ локализовали
Возгорание на Московском НПЗ локализовано, угрозы для людей и функционирования завода нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
Как говорится в сообщении, возгорание на МНПЗ локализовано, открытого горения и угрозы для людей и функционирования завода нет, передает РИА «Новости». Обстановка на месте спокойная.
Ранее в оперативных службах сообщили, что площадь возгорания в техническом помещении на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне составила около 40 квадратных метров.
Напомним, отдельно стоящее помещение на территории Московского НПЗ в Капотне было повреждено в результате атаки БПЛА.