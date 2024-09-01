Возгорание на Московском НПЗ локализовали

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, возгорание на МНПЗ локализовано, открытого горения и угрозы для людей и функционирования завода нет, передает РИА «Новости». Обстановка на месте спокойная.

Ранее в оперативных службах сообщили, что площадь возгорания в техническом помещении на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне составила около 40 квадратных метров.

Напомним, отдельно стоящее помещение на территории Московского НПЗ в Капотне было повреждено в результате атаки БПЛА.