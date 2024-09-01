Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.16 комментариев
Площадь пожара в помещении на НПЗ в Капотне составила 40 кв м
Площадь возгорания в техническом помещении на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне составила около 40 квадратных метров, сообщил представитель экстренных служб региона.
Горение отдельно стоящего помещения на территории НПЗ продолжается, передает РИА «Новости».
Напомним, отдельно стоящее помещение на территории Московского НПЗ в Капотне было повреждено в результате атаки БПЛА.
На место выехали бригады спасателей, позже номер сложности пожара на НПЗ был понижен до второго.