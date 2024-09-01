Номер сложности пожара на НПЗ в Капотне понизили до второго

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, сложность пожара на МНПЗ после атаки БПЛА снижена с пятого номера до второго, передает ТАСС.

Ранее источник сообщил, что дополнительные подразделения спасателей направлены для тушения пожара на МНПЗ в Капотне.

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода повреждено в результате атаки беспилотника.