Tекст: Дмитрий Зубарев

Как рассказал Поддубный в своем Telegram-канале, бригада была сформирована в 2015 году из подразделений, бежавших из Крыма. Боевики участвовали в терроре мирного населения Донбасса, а в 2022 году большая часть бригады дислоцировалась в Мариуполе вместе с боевиками Азова. Поддубный добавил, что те, кому удалось бежать из Мариуполя, осели в Николаеве и на Херсоншине, откуда, в мае этого года, командование ВСУ перебросило 36-ю ОБрМП на Харьковское направление.

Ранее военкор Евгений Поддубный опубликовал видео, подтверждающее, что в атаке на границы Белгородской области участвовали граждане США.