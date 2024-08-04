Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Под Волчанском уничтожили командира роты 36-й ОБрМП ВСУ
В районе Волчанска уничтожен командир роты 36-й ОБрМП ВСУ Игорь Федоренко, сообщил военкор Евгений Поддубный.
Как рассказал Поддубный в своем Telegram-канале, бригада была сформирована в 2015 году из подразделений, бежавших из Крыма. Боевики участвовали в терроре мирного населения Донбасса, а в 2022 году большая часть бригады дислоцировалась в Мариуполе вместе с боевиками Азова. Поддубный добавил, что те, кому удалось бежать из Мариуполя, осели в Николаеве и на Херсоншине, откуда, в мае этого года, командование ВСУ перебросило 36-ю ОБрМП на Харьковское направление.
Ранее военкор Евгений Поддубный опубликовал видео, подтверждающее, что в атаке на границы Белгородской области участвовали граждане США.