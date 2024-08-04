В Чугуеве на Украине уничтожили склад с техникой ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, четыре прилета было около 23.00 в городе Чугуев, на аэродроме был поражен склад с боеприпасами и техникой, также была уничтожена большая группа военных ВСУ, передает РИА «Новости».

Как отметил Лебедев, прилеты по Чугуеву были слышны и в Харькове.

Ранее подполье сообщило об ударе по складу с ATACMS ВСУ.