Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
В Чугуеве на Украине уничтожили склад с техникой ВСУ
В Чугуеве Харьковской области четырьмя ударами был уничтожен склад с техникой ВСУ и большая группа украинских боевиков, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, четыре прилета было около 23.00 в городе Чугуев, на аэродроме был поражен склад с боеприпасами и техникой, также была уничтожена большая группа военных ВСУ, передает РИА «Новости».
Как отметил Лебедев, прилеты по Чугуеву были слышны и в Харькове.
Ранее подполье сообщило об ударе по складу с ATACMS ВСУ.