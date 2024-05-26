Подполье сообщило об ударе по складу с ATACMS ВСУ

Подполье: В Днепропетровской области нанесен удар по складу, где находились ракеты ATACMS

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, по Павлограду Днепропетровской области ночью было нанесено два удара, один из них с детонацией и, по-словам местных жителей, «сильным фейерверком. Лебедев добавил, что удары наносились в сторону войсковой части 3024, на склады которой привезли ракеты, по описанию похожие на м39 ATACMS, передает РИА «Новости».

По его информации, после прилета в сторону военной части направились машины скорой помощи, которые пропустили только через 20 минут, потому что кого-то в это время эвакуировали на вертолетах.

Ранее подпольщики сообщили об ударах ВС России по пункту снабжения ВСУ в Чугуево.