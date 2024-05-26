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    Глеб Простаков Глеб Простаков Конфедерация стран Сахеля и новый антиколониализм

    Те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швецией движет сочетание агрессии и страха

    Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.

    6 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему русские никогда не станут европейцами

    «Одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела», – писал Николай Трубецкой столетие назад о судьбе народов, пожелавших уподобиться Европе.

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    26 мая 2024, 09:18 • Новости дня

    Подполье сообщило об ударе по складу с ATACMS ВСУ

    Подполье: В Днепропетровской области нанесен удар по складу, где находились ракеты ATACMS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Днепропетровской области нанесли удар по складу, где находились американские ракеты ATACMS, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, по Павлограду Днепропетровской области ночью было нанесено два удара, один из них с детонацией и, по-словам местных жителей, «сильным фейерверком. Лебедев добавил, что удары наносились в сторону войсковой части 3024, на склады которой привезли ракеты, по описанию похожие на м39 ATACMS, передает РИА «Новости».

    По его информации, после прилета в сторону военной части направились машины скорой помощи, которые пропустили только через 20 минут, потому что кого-то в это время эвакуировали на вертолетах.

    Ранее подпольщики сообщили об ударах ВС России по пункту снабжения ВСУ в Чугуево.

    25 мая 2024, 20:49 • Новости дня
    Сикорский рассказал об угрозах США атаковать позиции России

    Глава МИД Польши Сикорский: США пригрозили России атакой в ответ на ядерный удар по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США пригрозили России нанести уничтожающий удар по ее позициям, если Москва «применит ядерное оружие на Украине», заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian.

    Сикорский утверждает, что американцы пригрозили русским уничтожением армии обычным оружием после начала спецоперации. При этом, по словам польского министра, для США не имеет значения, будут ли жертвы после применения Россией «ядерного оружия», ответ все равно последует, пишет РБК со ссылкой на The Guardian.

    Ранее Сикорский призвал разрешить Украине бить вглубь территории России оружием НАТО.

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    25 мая 2024, 20:26 • Новости дня
    Антонов: Украина потеряет большие территории, если США проигнорируют предложения России

    Посол Антонов: Украина потеряет территории, если США не примут условия России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина потеряет значительные территории, если США проигнорируют российские предложения по мирным переговорам, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов американскому журналу Newsweek.

    Антонов также назвал «профанацией» так называемую конференцию по Украине в Швейцарии. По его словам, она не способна заменить серьезную дипломатическую и юридическую работу, и служит для того, чтобы отвлечь мировую общественность от проблем современности, передает РИА «Новости».

    Посол также отметил, что у «швейцарской сходки» нет полномочий  подтвердить легитимность Зеленского.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    До этого Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия раскрыла миру суть швейцарского плана Зеленского.

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    25 мая 2024, 20:04 • Новости дня
    Российские военные уничтожили склад с оружием в ТЦ в Харькове

    Военкоры: Российские военные ударили по складу с оружием в ТЦ в Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    В Харькове загорелась складская часть гипермаркета «Эпицентр», слышны звуки детонации снарядов, сообщили военкоры.

    Украинские СМИ сообщают о прилете управляемой авиабомбы ФАБ с УМПК. С места поднимается огромный столб дыма, сообщается в Telegram-канале «Операция Z. Военкоры Русской Весны».

    Сообщается, что на складах гипермаркета «Эпицентр», где произошел мощный взрыв, могло храниться вооружение для группировки «Харьков».

    Между тем, мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в центральном районе города произошел взрыв, передает РИА «Новости».

    Ранее в Харьковской области была повреждена инфраструктура железных дорог после взрывов.

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    25 мая 2024, 21:26 • Новости дня
    В Германии назвали сроки потери Украиной значительных территорий

    FAS: Украина потеряет значительные территории до конца года

    Tекст: Вера Басилая

    До конца года Украина столкнется с большими потерями территорий из-за нехватки личного состава и преимущества российской артиллерии, сообщила Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

    Издание со ссылкой на западные спецслужбы пишет, что Украина не сможет в ближайшее время перехватить инициативу, а результаты усиленной мобилизации будут ощутимы не раньше осени, но к этому времени есть риск потери значительных территорий, передает RT.

    Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Украина потеряет значительные территории, если США проигнорируют российские предложения по мирным переговорам.

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    25 мая 2024, 21:44 • Новости дня
    Украинский пленный Ананьев получил российский паспорт

    Алаудинов вручил украинскому пленному Ананьеву российский паспорт

    Tекст: Вера Басилая

    Отказавшийся вернуться на Украину пленный украинский военный Александр Ананьев получил российский паспорт из рук замначальника главного управления по военно-политической работе Министерства обороны России Апты Алаудинова.

    Алаудинов рассказал, что Ананьев сам сдался в плен летом прошлого года в Клещеевке, и попросил, чтобы его не включали в обменный фонд, а также решил стать гражданином России, следует из видео в Telegram-канале генерала.

    По словам Алаудинова, теперь Ананьев не считается военнопленным.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сдачу в плен самым эффективным способом спастись для солдат ВСУ.

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    25 мая 2024, 13:19 • Новости дня
    Российские военные освободили Архангельское в ДНР

    Минобороны: Российские военные освободили Архангельское в ДНР

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Архангельское в ДНР, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что бойцы группировки «Центр» ВС России также нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Яснобородовка, Зеленое Поле, Торецк и Константиновка в ДНР.

    Также отражены три контратаки штурмовых групп 142-й, 144-й пехотных, 47-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Нетайлово и Соловьево в ДНР. Потери противника составили до 410 военных, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

    Кроме того, в ходе контрабатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М777, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм гаубица Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30, а также 105-мм гаубица М102 производства США.

    Помимо прочего, подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 116-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Водяное, Сторожевое в ДНР и Гуляйполе Запорожской области.

    Российские военные отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка в ДНР.

    ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, пять автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах.

    Средствами противовоздушной обороны сбиты 25 беспилотников, управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, а также три противорадиолокационные ракеты HARM производства США.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 603 самолета, 274 вертолета, 24615 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16156 танков и других боевых бронированных машин, 1313 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9832 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21987 единиц специальной военной автомобильной техники.

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    25 мая 2024, 19:36 • Новости дня
    Шольц: Германия достигла предела помощи Украине

    Шольц заявил о достижении ФРГ предела помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Германия оказала Украине помощь, какую только могла, Берлин довел это до предела возможного, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

    Издание n-tv пишет, что Берлин передал Киеву вооружение на сумму 28 млрд евро, а также две системы ПВО Patriot. По словам Шольца, Германия стремится помочь Украине в оборонительной борьбе, не превращая конфликт в войну России и НАТО, передает РИА «Новости».

    Ранее Шольц заявил, что спекуляции на тему возможного использования киевским режимом западного оружия для ударов по объектам в России не имеют смысла.

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    25 мая 2024, 15:09 • Новости дня
    Украинский командир рассказал, как ВС России сравняли с землей позиции ВСУ

    Украинский командир рассказал, как ВС России сравняли с землей позиции ВСУ в зоне СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Командир батальона ВСУ Юрий Федоренко рассказал газете The New York Times, что российские военные сравнивают с землей позиции украинской армии в зоне спецоперации.

    По его словам, российские военные продвигаются шаг за шагом, захватывая одну позицию за другой, передает РИА «Новости».

    Федоренко отметил, что в тех местах, где линии ВСУ были хорошо укреплены, ВС России использовали управляемые авиационные бомбы, «просто сравнивая их с землей».

    Ранее сообщалось, что ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области.

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    25 мая 2024, 22:59 • Новости дня
    В результате украинских атак погибли четыре жителя Белгородской области
    В результате украинских атак погибли четыре жителя Белгородской области
    @ кадр из видео МЧС России

    Tекст: Антон Антонов

    Число погибших в результате двух украинских террористических атак возросло до четырех человек, пострадал ребенок, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что в больницах остаются 12 пострадавших, в том числе ребенок. Восемь человек госпитализировали в Белгороде с осколочными ранениями средней степени тяжести. Одну женщину отпустили домой после оказания ей медицинской помощи.

    В областную клиническую больницу после обстрела поселка Октябрьский поступили мужчина с «осколочными ранениями туловища и конечностей и торако-абдоминальным ранением», а также женщина с «проникающим ранением брюшной полости».

    Восьмилетний мальчик также пострадал в поселке Октябрьский, у него минно-взрывная травма и поверхностная рана правой поясничной области.

    Напомним, российские системы ПВО сбили 15 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью.

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    25 мая 2024, 18:14 • Новости дня
    Бойцы «Ахмата» нашли «студию» с муляжами тел для фейков об успехах ВСУ

    Бойцы спецназа «Ахмат» нашли опорный пункт с муляжами тел для фейков об успехах ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Во время продвижения в Серебрянском лесничестве на Кременском участке фронта бойцы «Ахмата» нашли опорный пункт с муляжами тел военнослужащих в форме российской армии для съемок роликов о «победах» ВСУ, сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России Апты Алаудинов.

    В соцсетях были обнаружены ролики об успешном продвижении украинских войск на Кременском участке фронта, было установлено, что «кино» снято на этой же локации.

    По словам Алаудинова, была обнаружена своего рода «студия» в одном из зачищенных опорных пунктов, где снимались фейки и фильмы Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО) о якобы уничтожении подразделений ВС России, передает РИА «Новости».

    Алаудинов назвал сотрудников ЦИПсО «профессиональными тиктокерами», оценил хорошую работу украинского «диснейленда», но напомнил о плохих делах на передовой. Он предложил снимавшим фильмы об успехах ВСУ сдаться в плен, а тем, кто занимается украинской пропагандой, не воевать до последнего украинца.

    Ранее бежавший в Россию украинский боец Андрей Камынин рассказал, что представители ОБСЕ принимали участие в постановочных съемках ВСУ об «успехах» украинской армии.

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    25 мая 2024, 15:28 • Новости дня
    Польша призвала разрешить Украине бить вглубь территории России

    The Guardian: Глава МИД Польши Сикорский призвал разрешить Украине использовать оружие НАТО без ограничений

    Польша призвала разрешить Украине бить вглубь территории России
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал призывы разрешить Украине обстреливать территорию Россию западным оружием без ограничений, пишет The Guardian.

    Сикорский заявил, что Польша поддерживает Украину в праве бить по военным объектам на территории России, а Западу не стоит ограничивать себя в поддержке Киева, пишет «Российская газета».

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал снять с Украины ограничения на удары по России.

    В МИД России заявили, что о словах Столтенберга полезно знать всем, кого зовут на так называемую «мирную конференцию» в Швейцарии.

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    25 мая 2024, 19:00 • Новости дня
    Взрывы прозвучали в Белгороде

    Взрывы прозвучали в центре Белгорода на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Вера Басилая

    Серия взрывов прозвучала в центре Белгорода, объявлена ракетная опасность, сообщил корреспондент РИА «Новости».

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в городе объявлена ракетная опасность

    В то же время корреспондент РИА «Новости» сообщил, что в центре Белгорода прозвучало около десяти взрывов на фоне воздушной тревоги. Сообщается, что у припаркованных машин срабатывала сигнализация, в домах дрожали стекла.

    Ранее система ПВО сбила ряд воздушных целей в Белгородской области.

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    25 мая 2024, 19:25 • Новости дня
    При обстреле ВСУ поселка в Белгородском районе погибли два человека

    Гладков: ВСУ из РСЗО обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района, погибли два человека

    Tекст: Вера Басилая

    В поселке Октябрьский Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ два человека погибли и десять пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что среди раненых есть восьмилетний мальчик. У всех пострадавших осколочные ранения различных частей тела, они доставлены в больницу.

    Также после прямого попадания снаряда загорелся частный дом. Еще в 21 частном жилом домовладении выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, осколками посечены 23 автомобиля.

    Кроме того, по словам Гладкова, село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, пострадавших нет, беспилотник пробил кровлю частного дома.

    Ранее сообщалось о серии взрывов в центре Белгорода.

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    25 мая 2024, 14:32 • Новости дня
    В ДНР объяснили значение освобождения Архангельского

    Кимаковский: Освобождение Архангельского в ДНР приблизит окружение ВСУ под Горловкой

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение села Архангельское под Авдеевкой в ДНР приближает охват группировки ВСУ в Торецке и Нью-Йорке под Горловкой, заявил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    По его словам, взятие Архангельского – расширение Очеретинского выступа, и еще один важный шаг к окружению группировки ВСУ под Горловкой, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении российскими войсками населенного пункта Архангельское в ДНР.

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    25 мая 2024, 10:50 • Новости дня
    Подполье: Грузинские наемники размещены в жилом секторе Константиновки

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-сотрудники МВД Грузии, привлеченные на Украины в качестве наемников, разместились в жилом секторе города Константиновка в ДНР, представитель пророссийской подпольной организации «Дозор».

    По его словам, военные из Грузии расквартированы в жилых районах в населенном пункте Константиновка, передает ТАСС.

    Представитель «Дозора» добавил, что данная информация вызывает серьезную озабоченность у жителей Константиновки, а своего присутствия они не скрывают.

    Ранее советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл допустил, что Таллин может отправить своих военных на запад Украины, чтобы те выполняли тыловые задачи.

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