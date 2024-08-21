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    В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.

    6 комментариев
    Сергей Старовойтов Сергей Старовойтов Русского медведя хотят заставить наломать дров

    Стратегия России – пересидеть и переждать – вполне оправданна. Резкие действия врагов, подобные прорыву ВСУ в Курской области, судя по всему, и направлены на слом этой стратегии.

    26 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Крым давно в России, а крымский футбол – нет

    После 2014 года ФИФА и УЕФА хором заявили, что крымский футбол будет жить в режиме изоляции. РФС взял под козырек и сказал «есть, сэр», потому что не хотел получить санкции и отстранение всего российского футбола от международных соревнований. А сейчас-то чего бояться?

    15 комментариев
    21 августа 2024, 02:18 • Новости дня

    Кадыров показал Путину макет названного в его честь района Грозного

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин ознакомился с макетом нового района Грозного, который будет назван в его честь. Презентация прошла в резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова.

    Новый район площадью более 200 га будет включать в себя жилые дома, мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры, передает ТАСС.

    По словам Кадырова, этот грандиозный проект станет украшением столицы республики.

    Ранее сообщалось, что Путин назвал себя пехотинцем наравне со всеми, кто защищает интересы страны.

    Заявление прозвучало во время встречи главы государства с добровольцами СВО в Российском университете спецназа в Гудермесе в ходе визита в Чечню.

    20 августа 2024, 19:07 • Новости дня
    Путин пообщался с жителями Владикавказа
    Путин пообщался с жителями Владикавказа
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в финале своей встречи с руководителем Северной Осетии Сергеем Меняйло пообщался с владикавказцами.

    Люди ждали президента несколько часов у здания администрации региона. Путин подошел к ним, после чего кто-то попросил с ним сфотографироваться, то-то пытался пожать руку президенту, часть собравшихся обратилась к главе государства с просьбами, передает ТАСС.

    Путин некоторое время пообщался с собравшимися, после чего кортеж покинул центр Владикавказа.

    Ранее глава государства проводил встречу с матерями погибших в результате теракта в 2004 году в Беслане.

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    20 августа 2024, 19:46 • Новости дня
    Путин прилетел в Чечню
    Путин прилетел в Чечню
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин вечером во вторник прибыл в Чеченскую Республику, в аэропорту его встретил руководитель региона Рамзан Кадыров.

    Кадыров сообщил, что у главы государства запланирована в Чечне «насыщенная программа», передает ТАСС.

    До этого Путин посетил КБР и Северную Осетию. В столице Северной Осетии Путин пообщался с жителями Владикавказа.

    Коментарии (6)
    20 августа 2024, 20:00 • Видео
    Германия попыталась снять с шеи Украину

    У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

    Коментарии (0)
    20 августа 2024, 21:30 • Новости дня
    Путин посетил Российский университет спецназа в Чечне

    Путин и Кадыров прибыли в Российский университет спецназа в Чечне

    Путин посетил Российский университет спецназа в Чечне
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Чеченскую Республику посетил Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе.

    Вместе с Путиным в университет прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров, передает ТАСС. Они наблюдали за подготовкой добровольцев для отправки в зону специальной военной операции.

    Бойцы продемонстрировали базовую огневую подготовку, навыки тактической медицины, перемещения на поле боя и штурма опорного пункта.

    После этого глава государства начал встречу с добровольцами, обучающимися в РУС. Среди них те, кто уже неоднократно участвовал в СВО.

    Отмечается, что это первый визит главы государства в РУС.

    РУС готовит специалистов по различным дисциплинам тактической и специальной подготовки (огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная, водолазная, охранная, военно-медицинская, кинологическая, инженерная, автоподготовка, IT-подготовка и военная журналистика).

    Университет занимает территорию более 400 га, это многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, он включает тактический город, стрелковый комплекс, водоем площадью два гектара и глубиной десять метров, взлетно-посадочную полосу длиной 1600 метров.

    С 2022 года в университете прошли подготовку более 47 тыс. специалистов, которые принимали или принимают участие СВО, при этом порядка 19 тыс. из них – добровольцы.

    Напомним, Путин вечером во вторник прибыл в Чеченскую Республику, в аэропорту его встретил руководитель региона Рамзан Кадыров. До этого президент посетил КБР и Северную Осетию. В столице Северной Осетии Путин пообщался с жителями Владикавказа.

    Коментарии (3)
    20 августа 2024, 17:01 • Новости дня
    Путин встретился с матерями жертв теракта в школе Беслана
    Путин встретился с матерями жертв теракта в школе Беслана
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во вторник в рамках визита в Беслан провел встречу с матерями погибших в результате теракта, произошедшего в бесланской школе № 1 в 2004 году.

    Теракт в Беслане останется незаживающей раной в исторической памяти всей России, власти продолжат оказывать поддержку городу, заявил Путин, передает РИА «Новости».

    «У нас в народе, когда говорят такие слова «врагу не пожелаешь», но наш враг другой, он не такой, как мы», – добавил он, говоря о трагедии в Беслане. По словам главы государства, захватившие бесланскую школу боевики получали поддержку из-за границы. Он добавил, что Россия добилась определенных целей в борьбе с терроризмом и добьется своих целей в борьбе с неонацистами.

    «Мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь – и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную», – указал Путин.

    Напомним, во вторник российский лидер приехал в Беслан, где впервые посетил мемориал в бесланской школе. Путин также возложил цветы к памятникам погибшим в Беслане.

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    21 августа 2024, 00:04 • Новости дня
    Путин на встрече с добровольцами СВО назвал себя пехотинцем

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин назвал себя пехотинцем наравне со всеми, кто защищает интересы страны.

    Заявление прозвучало во время встречи главы государства с добровольцами СВО в Российском университете спецназа в Гудермесе, сообщает ТАСС.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров, представляя бойцов, подчеркнул, что военнослужащие полностью экипированы и обеспечены всей необходимой техникой. При этом Кадыров назвал себя «только пехотинцем».

    «Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении», – ответил Путин. 

    Глава государства поинтересовался ходом подготовки добровольцев. Президент обратил внимание на государственные награды многих из них – медали «За отвагу».

    «Мы с вами живем ради Родины, – подчеркнул Путин. – И малой, и большой нашей страны. Мы живем для того, чтобы она была сильной. Чтобы наши дети, наши внуки чувствовали себя уверенно на своей собственной земле».

    Ранее сообщалось, что в ходе поездки в Чечню Путин посетил Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе.

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    20 августа 2024, 12:02 • Новости дня
    Путин прибыл в Кабардино-Балкарию
    Путин прибыл в Кабардино-Балкарию
    @ Сергей Ильин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ посетил садоводческое хозяйство ООО «Агро 07» в Кабардино-Балкарии.

    Президента сопровождают глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, полпред президента в СКФО Юрий Чайка и министр сельского хозяйства Оксана Лут, передает ТАСС.

    Ожидается, что после знакомства с работой предприятия президент проведет здесь встречу с главой КБР.

    В свой прошлый приезд в республику президент встретился с руководством республики, в ходе встречи он отметил рост числа инвестпроектов в республике. Также Путин посетил детскую академию творчества «Солнечный город» и провел в Нальчике заседание Совета по межнациональным отношениям.

    Путин завершил посещение Азербайджана. Лидер Ильхам Алиев попрощался с российским лидером после завершившегося государственного приема во дворце «Гюлистан».

    Ранее Путин и Алиев приняли участие в церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров. Глава Азербайджана назвал визит Путина в Баку исключительно важным для двусторонних отношений двух стран.

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    20 августа 2024, 14:00 • Новости дня
    Путин возложил цветы к памятникам погибшим в Беслане
    Путин возложил цветы к памятникам погибшим в Беслане
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин посетил мемориальный комплекс «Город ангелов», где похоронены 266 из 334 погибших в 2004 году в теракте в школе № 1 Беслана, где возложил цветы к расположенному на территории комплекса «Древу скорби».

    Глава государства возложил цветы памятнику погибшим заложникам, а также к монументу бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», погибшим в ходе штурма спортзала школы, передает ТАСС.

    В сентябре исполнится 20 лет с момента этой трагедии.

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    20 августа 2024, 13:50 • Новости дня
    Путин прибыл в Беслан

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин приехал в Беслан, он планирует посетить мемориальный комплекс «Город ангелов», где похоронены 266 из 334 погибших в 2004 году в теракте в бесланской школе № 1.

    Отмечается, что президент посетит мемориал и монумент «Древо скорби» в память о заложниках, ставших жертвами теракта, а также памятник бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», погибшим во время штурма, передает ТАСС.

    В сентябре исполнится 20 лет с момента этой трагедии.

    Ранее Путин в ходе рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ посетил садоводческое хозяйство ООО «Агро 07» в Кабардино-Балкарии.

    Коментарии (2)
    20 августа 2024, 21:02 • Новости дня
    Путин начал поездку в Чечню с посещения могилы Ахмата-Хаджи Кадырова

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин начал поездку в Чечню с посещения могилы первого президента республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

    Путин возложил цветы и почтил память первого президента Чеченской Республики, передает РИА «Новости».

    Ахмат-Хаджи Кадыров похоронен в родовом селе Курчалоевского района Чечни, которое теперь носит название Ахмат-Юрт.

    Ахмат-Хаджи Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на грозненском стадионе «Динамо».

    Напомним, Путин вечером во вторник прибыл в Чеченскую Республику, в аэропорту его встретил руководитель региона Рамзан Кадыров.

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    20 августа 2024, 21:22 • Новости дня
    Эксперт: Трагедия в Беслане перекликается с текущими вызовами для России

    Политолог Данилин: Спустя 20 лет после трагедии в Беслане наша страна вновь находится на острие борьбы с глобальным злом

    Эксперт: Трагедия в Беслане перекликается с текущими вызовами для России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Теракт в школе Беслана в сентябре 2004 года сегодня имеет особый символизм – Россия спустя 20 лет вновь ведет борьбу с преступниками и террористами, которых поддерживает и спонсирует Запад, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Во вторник Владимир Путин посетил регионы Северного Кавказа, в том числе город Беслан.

    «Наиболее ярким эпизодом поездки Владимира Путина в регионы Северного Кавказа стало посещение Беслана. С этим городом связан один из наиболее трагичных моментов в истории нашей страны. Захват террористами простой школы потряс российское общество, навсегда оставшись в нашей памяти, – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа. – Те события оказались очень сложными и для нашего президента. Посещение им монумента, посвященного жертвам этой ужасной трагедии, показывает, что глава государства разделяет эту боль и страдание общества».

    При этом, по словам Данилина, события сентября 2004 года сегодня имеют особый символизм. «Как и тогда, наша страна находится на острие борьбы с глобальным злом. Сегодня, к сожалению, эту роль исполняют власти Украины и подчиненная им армия. Интересно, что хозяева наших противников с тех пор не изменились: именно Запад 20 лет назад поддерживал на Кавказе откровенных преступников», – подчеркивает собеседник.

    «Действия США и ЕС уже тогда были направлены на дестабилизацию ситуации в нашей стране. Но наше общество врагам не сломить. И тогда, и сейчас россияне отвечают на их злодеяния единодушным сплочением», – считает эксперт.

    По его мнению, поездка Путина на Северный Кавказ имеет и другие значимые аспекты. «Президент уделяет большое внимание Северному Кавказу. Сейчас этот регион активно меняется, развивается. Здесь реализуются многие социальные и экономические проекты», – считает политолог.

    «Интересно, что посещение Северного Кавказа произошло сразу после поездки Владимира Путина в Азербайджан. Данный факт говорит о том, что президент уделяет внимание и развитию внешних связей, имея комплексное понимание процессов, происходящих в том числе и за пределами России», – заключил Данилин.

    Во вторник Путин посетил несколько регионов Северного Кавказа. В ходе поездки в Кабардино-Балкарию президент провел рабочую встречу с главой региона Казбеком Коковым. Затем глава государства приехал в Северную Осетию, где встретился в Беслане с матерями погибших заложников, захваченных террористами 20 лет назад в школе № 1. Путин заявил, что Россия тогда добилась немалых успехов в борьбе с террористами. Аналогичные цели Москва выполнит и в рамках борьбы с неонацистами.

    Кроме того, глава государства посетил мемориал, посвященный памяти погибшим в тех событиях. Школьный спортзал, в котором террористы удерживали более 1,2 тыс. заложников, сохранен в том виде, в каком он был после трагедии. На его стенах размещены фотографии погибших, а посетители регулярно приносят цветы, игрушки и бутылки с водой. Путин также возложил цветы к мемориальному комплексу «Город ангелов».

    Напомним, теракт в школе Беслана произошел 1 сентября 2004 года. В ходе операции по освобождению заложников был ликвидирован 31 террорист из 32. Выжившего боевика Нурпаши Кулаева суд приговорил к пожизненному лишению свободы. Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев, в 2006 году он был ликвидирован.

    Вечером Путин прилетел в Чечню.

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    20 августа 2024, 17:37 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой Северной Осетии – Алании

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло.

    Путин посетил в Северной Осетии мемориальный комплекс «Город ангелов», где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе № 1 города Беслана в 2004 году. Его сопровождал Меняйло и полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Путин во вторник в рамках визита в Беслан провел встречу с матерями погибших в результате теракта, произошедшего в бесланской школе № 1 в 2004 году.

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    20 августа 2024, 14:10 • Новости дня
    Путин впервые посетил мемориал в бесланской школе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин посетил школу №1 в Беслане, ставшую мемориальным комплексом после теракта 2004 года, унесшего жизни 334 человек.

    Это первый визит Путина в бесланскую школу, передает ТАСС.

    Школьный спортзал, в котором террористы удерживали более 1,2 тыс. заложников, сохранен в том виде, в каком он был после трагедии. На его стенах размещены фотографии погибших, а посетители регулярно приносят цветы, игрушки и бутылки с водой.

    Ежегодно в первые три дня сентября здесь проходит вахта памяти. Чтобы избежать дальнейшего разрушения здания, вокруг него установлен каркас в форме эллипса.

    Теракт в школе Беслана произошел 1 сентября 2004 года. В ходе операции по освобождению заложников был ликвидирован 31 террорист из 32. Выжившего боевика, Нурпаши Кулаева, суд приговорил к пожизненному лишению свободы. Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев, в 2006 году он был ликвидирован.

    Ранее Путин возложил цветы к памятникам погибшим в Беслане.

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    20 августа 2024, 13:25 • Новости дня
    Путин похвалил КБР за рекордный урожай плодовых

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе осмотра садоводческого хозяйства «Агро 07» в Кабардино-Балкарии отметил, что в регионе собрали рекордное количество яблок.

    Путина в ходе инспекции сопровождал руководитель республики Казбек Коков, глава Минсельхоза Оксана Лут и полпреда президента в СКФО Юрий Чайка, передает ТАСС.

    Глава государства осмотрел зоны хранения, сортировки и упаковки яблок, ему зачитали доклад о перспективах развития садоводства в КБР.

    Президент указал, что в 2023 году в республике собрали рекордное количество яблок и других плодов. Эти товары востребованы по всей России, отметил он.

    Лут в ответ на вопрос Путина о мерах поддержки производителей плодово-ягодной отрасли сообщила, что в 2023 году самообеспеченность России по яблокам составила 87%. К 2028 году планируется повысить это значение до 100%.

    Президент также обратил внимание на рост с/х сектора в КБР. «Рекордные темпы (роста сельского хозяйства) – в восемь раз, и все это высокотехнологично», – отметил он.

    Коков в своем докладе рассказал об основных направлениях регионального развития.

    Путин после доклада вспомнил, что у главы региона родился внук. «Хочу вас поздравить, пожелать здоровья всем вашим близким. Уверен, что вы будете дальше укреплять вашу семью, а пример ваших близких будет влиять и на всю эту важнейшую составляющую социальной политики нашей страны – на рождаемость, на демографическую ситуацию», – подчеркнул он.

    Президент заявил, что страна в дальнейшем продолжит оказывать поддержку своим гражданам в вопросах демографии, материнства и детства.

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    20 августа 2024, 23:29 • Новости дня
    Путин провел встречу с Кадыровым в резиденции главы Чечни

    Путин провел первую с февраля встречу с Кадыровым в резиденции главы Чечни

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в резиденции главы региона.

    О встрече с президентом сообщил сам Кадыров, передает ТАСС.

    Отмечается, что это была их первая рабочая встреча после февраля 2024 года.

    Ранее Путин посетил родовое село Кадыровых, где возложил цветы к могиле первого руководителя российской Чечни и отца действующего главы региона Ахмата Кадырова.

    Кроме того, президент пообщался с добровольцами СВО в Российском университете спецназа в Гудермесе и осмотрел новую мечеть пророка Исы в Грозном.

    Президент Владимир Путин прибыл в Чеченскую Республику во вторник вечером, в аэропорту его встретил руководитель региона Рамзан Кадыров.

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    20 августа 2024, 14:37 • Новости дня
    Путин поменял посла в Кении

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин произвел ротацию на посту чрезвычайного и полномочного посла в Кении и постоянного представителя России при международных организациях в Найроби, говорится в указах на официальном портале правовой информации.

    Вместо Дмитрия Максимычева на эти должности назначен директор Департамента Африки МИД России Всеволод Ткаченко, передает ТАСС.

    В 2014–2019 годах Ткаченко был послом РФ в Федеративной Демократической Республике Эфиопия и полномочным представителем России при Африканском союзе в Аддис-Абебе по совместительству. В должности директора департамента Африки МИД России находился с октября 2020 года.

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