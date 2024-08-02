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Японский депутат рассказал о реакции Токио на визит в Россию
Японский депутат Судзуки заявил, что многие рыбаки в Японии поддержали его визит в Россию
Многие рыбаки в Японии поддержали визит в Россию и считают его правильным, заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.
Депутат рассказал, что подвергся критике со стороны людей с низким уровнем понимания, которые ничего не предлагают для российско-японских отношений.
«Для меня главное, что порадовались рыбаки. Многие мне говорят, что именно в такие (трудные) времена мой визит – правильный и поддерживают его», – приводит РИА «Новости» слова Судзуки.
Он также отметил, что в этом году стало шириться понимание, что «Россия – это Мунэо Судзуки».
Ранее Судзуки заявил, что развитие отношений Москвы и Токио окажет позитивное влияние на стабильность в Восточной Азии. По его словам, он поехал в Москву «с целью внести вклад в мир», которому «может поспособствовать» такое сотрудничество.