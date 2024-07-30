Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.5 комментариев
Японский депутат назвал цель визита в Москву
Японский депутат Судзуки объяснил визит в Москву желанием «внести вклад в мир»
Развитие отношений Москвы и Токио окажет позитивное влияние на стабильность в Восточной Азии, заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки, который прибыл в Россию.
По мнению Судзуки, развитие отношений двух стран «способно внести существенный вклад в стабильность в регионе». Он сообщил, что прибыл в Москву «с целью внести вклад в мир», которому «может поспособствовать» такое сотрудничество.
Судзуки указал, что Япония занимает лидирующие позиции в сфере технологий, а Россия – в сфере энергетики, передает РИА «Новости».
Напомним, Судзуки собирается встретиться с представителями МИД России и Росрыболовства. При этом Япония обратилась к своим гражданам с призывом отказаться от поездок в Россию.