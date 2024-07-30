Японский депутат назвал цель визита в Москву

Японский депутат Судзуки объяснил визит в Москву желанием «внести вклад в мир»

Tекст: Антон Антонов

По мнению Судзуки, развитие отношений двух стран «способно внести существенный вклад в стабильность в регионе». Он сообщил, что прибыл в Москву «с целью внести вклад в мир», которому «может поспособствовать» такое сотрудничество.

Судзуки указал, что Япония занимает лидирующие позиции в сфере технологий, а Россия – в сфере энергетики, передает РИА «Новости».

Напомним, Судзуки собирается встретиться с представителями МИД России и Росрыболовства. При этом Япония обратилась к своим гражданам с призывом отказаться от поездок в Россию.



