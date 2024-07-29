Группы риска в среде образованной столичной молодежи ранее не диагностировались никак. СБУ оказалась проворней и с началом СВО организовала системную работу в этой среде.10 комментариев
Япония призвала граждан отказаться от поездок в Россию
Япония обратилась к гражданам своей страны с призывом отказаться от поездок в Россию после того, как депутат из его страны Мунэо Судзуки решил отправиться в РФ, заявил генсек японского кабмина Есимаса Хаяси.
Он уточнил, что Япония призывает граждан отказаться от поездок в Россию, какова бы ни была цель визита Судзуки. Также он напомнил, что Россия «отнесена к странам с третьим уровнем опасности», сообщает Ura.ru.
Ранее представители Судзуки сообщили, что он отправился в Россию, где встретится с представителями МИД РФ и Росрыболовства.