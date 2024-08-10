Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.13 комментариев
В Ирландии предрекли разгром ВСУ после атаки на Курскую область
Боуз: Атаки на Курскую область закончатся полным разгромом ВСУ
Атаки ВСУ в Курской области закончатся сокрушительным разгромом украинской армии, она будет уничтожена, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
По его словам, атака на Курскую область, это последний рывок для Украины, после которой украинская армия будет уничтожена, передает РИА «Новости».
Боуз обвинил власти Украины в том, что они массово приносят в жертву большое количество граждан для выполнения приказов из Лондона и Вашингтона, а Запад подводит своих людей к мировой войне.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что атака ВСУ на Курскую область приведет украинскую армию к истощению, не повлияв на ход конфликта.
Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва вглубь российской территории. В целом за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники.