Боуз: Атаки на Курскую область закончатся полным разгромом ВСУ

Tекст: Вера Басилая

По его словам, атака на Курскую область, это последний рывок для Украины, после которой украинская армия будет уничтожена, передает РИА «Новости».

Боуз обвинил власти Украины в том, что они массово приносят в жертву большое количество граждан для выполнения приказов из Лондона и Вашингтона, а Запад подводит своих людей к мировой войне.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что атака ВСУ на Курскую область приведет украинскую армию к истощению, не повлияв на ход конфликта.

Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва вглубь российской территории. В целом за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники.

