Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.12 комментариев
Telegraph: Украинские F-16 уже совершили первые боевые вылеты
Киевский режим уже успел применить переданные ему истребители F-16, самолеты совершили первые боевые вылеты, утверждает украинская пресса.
Эти истребители якобы использовались в качестве средств противовоздушной обороны, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Telegraph.
Об этом изданию сообщил неназванный представитель воздушных сил Украины, он «не отрицал» эту информацию.
Ранее в среду США подтвердили, что Украина сможет начать использовать F-16 к концу лета.