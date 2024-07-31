Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.12 комментариев
США: Украина начнет применять F-16 к концу лета
Кирби: США уверены, что Украина сможет начать применять F-16 к концу лета
США подтвердили, что Украина сможет приступить к боевому применению истребителей F-16, полученных от западных партнеров, уже к концу лета, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По словам Кирби, процесс передачи Украине этих современных истребителей идет полным ходом, и американская сторона не видит препятствий для того, чтобы украинские летчики начали использовать их в боевых условиях до конца текущего лета. Хотя представитель Белого дома отказался уточнять, прибыла ли уже на Украину первая партия самолетов, передает ТАСС.
Ранее Bloomberg сообщил, что первая партия истребителей F-16, переданных Украине странами НАТО, уже прибыла на территорию страны.