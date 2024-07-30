Вокеизм – это ненависть гопника к ботанику со скрипкой. Гопник осознает существование мира высокой культуры, куда он не вхож, не потому, что его не пустят, а потому что этот мир предполагает интересы, выходящие за пределы простейших удовольствий, и усилия, которые он не может и не хочет прилагать.4 комментария
Советник лидера Ирана пригрозил Израилю жестким ответом в случае удара по Ливану
Израиль в случае атаки на Ливан под предлогом ответа на удар по населенному пункту Мадждаль-Шамс на Голанских высотах столкнется с самым решительным ответом, заявил советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и глава стратегического совета исламской республики по международным отношениям Камаль Харази.
Агентство IRNA приводит слова Харази, который заявил, что Израиль должен знать: если он пойдет на такой риск, то столкнется с жесткой реакцией, передает ТАСС.
«Лучшее решение для израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху – положить конец жестокой войне в секторе Газа, поскольку, продолжая войну, он не получит ничего, кроме жертв и разрушений», – добавил он.
Ранее иранский президент Максуд Пезешкиан в беседе с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что израильскую сторону ожидают серьезные последствия в случае атаки на Ливан.