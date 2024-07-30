Советник лидера Ирана пригрозил Израилю жестким ответом в случае удара по Ливану

Tекст: Дмитрий Зубарев

Агентство IRNA приводит слова Харази, который заявил, что Израиль должен знать: если он пойдет на такой риск, то столкнется с жесткой реакцией, передает ТАСС.



«Лучшее решение для израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху – положить конец жестокой войне в секторе Газа, поскольку, продолжая войну, он не получит ничего, кроме жертв и разрушений», – добавил он.

Ранее иранский президент Максуд Пезешкиан в беседе с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что израильскую сторону ожидают серьезные последствия в случае атаки на Ливан.