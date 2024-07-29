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    Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.

    3 комментария
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Потенциальных предателей надо вычислять «на взлете»

    Группы риска в среде образованной столичной молодежи ранее не диагностировались никак. СБУ оказалась проворней и с началом СВО организовала системную работу в этой среде.

    23 комментария
    Василий Стоякин Василий Стоякин Украинское общество склоняется к уступкам

    Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.

    30 комментариев
    29 июля 2024, 18:27 • Новости дня

    Иран предупредил Израиль о последствиях возможного удара по Ливану

    Иран через Макрона предупредил Израиль о последствиях возможного удара по Ливану

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильскую сторону ожидают серьезные последствия в случае атаки на Ливан, заявил иранский президент Максуд Пезешкиан в беседе с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

    Пезешкиан заявил, что Израиль может столкнуться с серьезными последствиями в случае нападения на Ливан, передает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA. Также иранский лидер отметил, что Тегеран готов улучшать отношения с Парижем.

    Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что «Хезболлу», находящуюся на территории Ливана, ждет «сильный удар» за обстрел Голанских высот. В самой «Хезболле» отрицают свою причастность к этому обстрелу.

    28 июля 2024, 22:36 • Новости дня
    Эрдоган допустил ввод турецких войск в Израиль

    Эрдоган: Турция может войти в Израиль, как в Карабах и в Ливию

    Эрдоган допустил ввод турецких войск в Израиль
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию, ничего невозможного нет, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

    «Точно так же, как мы вошли в Карабах, вошли в Ливию, мы сделаем с Израилем то же самое. Нет ничего невозможного. Нам просто нужно быть сильными, чтобы совершить такие шаги», – приводит ТАСС слова Эрдогана.

    Телеканал Halk TV считает, что таким образом турецкий лидер заявил, что готов поддержать Палестину любыми способами и средствами.

    Эрдоган отметил успехи оборонной промышленности Турции, но заявил, что если бы они были еще значительнее, Израиль «не сделал бы с Палестиной то, что сделал», передает РИА «Новости».

    Местные СМИ напомнили, что в ноябре прошлого года миссия турецких вооруженных сил была продлена в Азербайджане в составе совместного российско-турецкого мониторингового центра.

    Также в ноябре 2023 года был продлен мандат на пребывание турецкого воинского контингента в Ливии.

    Ранее Эрдоган рассказал, что глава «Моссада» провел переговоры с представителями ХАМАС в Дохе. Переговоры принесли некоторые позитивные шаги.

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    28 июля 2024, 19:18 • Новости дня
    У родственницы эмира Катара по дороге на Олимпийские игры украли 11 роскошных сумок

    Tекст: Ольга Иванова

    У родственницы эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани украли 11 роскошных сумок по дороге на Олимпийские игры, сообщает газета Le Parisien.

    Как пишет издание, скоростной поезд, на котором ехала женщина, направлялся из Ниццы в Париж. Внутри багажа находились люксовые аксессуары бренда Hermes. Свояченицу эмира Катара сопровождала горничная, сообщает Lenta.Ru.

    Также отмечается, что для поиска украденного поезд остановили на 20 минут, но ни сумки, ни вора не нашли. Представители транспортной компании SNCF сняли с себя всю ответственность, поскольку в правилах перевозчика указывается, что путешественники сами несут ответственность за свой багаж.

     Ранее у одного из координаторов доставок на объекты Олимпийских игр в городе Лилль во Франции украли бейдж и компьютер.

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    29 июля 2024, 10:33 • Новости дня
    В Турции предсказали Нетаньяху участь Гитлера
    В Турции предсказали Нетаньяху участь Гитлера
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ответственность за ситуацию в секторе Газа несет израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, он может закончить жизнь так же, как нацистский лидер Адольф Гитлер, заявил МИД Турции в соцсети X (экс-Twitter, недоступен в России). Ранее МИД Израиля предупредил, что Эрдоган может повторить судьбу Саддама Хусейна.

    В посте говорится, что «те, кто пытаются уничтожить палестинцев, ответят за свои деяния так же, как и устроившие геноцид нацисты», передает РИА «Новости».

    «Конец геноцидального Нетаньяху будет таким же, как у геноцидального Гитлера», – отмечается в посте.

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан прокомментировал в X заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция может войти в Израиль, как в Ливию и Карабах.

    Фидан назвал Эрдогана «голосом совести человечества», а также отметил, что «история всех, кто устраивал геноцид, и тех, кто их поддерживал, завершилась одинаково».

    Ранее глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что Эрдоган может повторить судьбу Саддама Хусейна, если вторгнется в Израиль.

    Перед этим Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию, ничего невозможного нет.

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    29 июля 2024, 03:37 • Новости дня
    Израиль нанес удары по 15 населенным пунктам в Ливане

    Армия Израиля нанесла удары из тяжелой артиллерии по 15 населенным пунктам в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Израильская армия обстреляла из тяжелой артиллерии 15 населенных пунктов на востоке и юге Ливана в ответ на «атаку Голанских высот», сообщил ливанский телеканал «Аль-Манар».

    Уточняется, что обстрелу подверглись  город Тария, населенные пункты Айта аш-Шааб, Ярун, Рамию и Айтарун, вблизи границы с Израилем бомбили города Хиям, Кфар-Кила, Мейс-эль-Джебаль и Маркаба, так же израильская армия нанесла удары по городам Бурдж-эш-Шамали, Аль-Аббасия, Тайр, Харфа, Ан-Накура и Шихин, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что израильский боевой беспилотник атаковал ракетами место базирования отряда движения «Хезболла» на юге Ливана.

    До этого в Израиле сообщили об отсутствии планов войны с Ливаном.

    «Хезболла» сообщила ООН, что на Голанах упала израильская противоракета.

    Напомним, в Армии обороны Израиля заявили, что удар по Голанам нанесли иранской ракетой из арсенала «Хезболлы».

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    29 июля 2024, 01:11 • Новости дня
    МИД Израиля предрек Эрдогану судьбу Саддама Хусейна

    Кац: Эрдоган повторит судьбу Хусейна, если вторгнется в Израиль

    МИД Израиля предрек Эрдогану судьбу Саддама Хусейна
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Тайип Эрдоган может повторить судьбу Саддама Хусейна, если вторгнется в Израиль, заявил глава израильского МИД Исраэль Кац.

    По словам израильского главы МИДа, Эрдоган «идет по следам Саддама Хусейна», угрожая напасть на Израиль.

    «Просто напомним ему, что случилось там и как все закончилось», – приводит ТАСС слова Каца.

    Саддам Хусейн руководил Ираком с 1979 по 2003 год и был казнен в 2006 году.

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию.

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    29 июля 2024, 06:31 • Новости дня
    США предупредили Израиль о последствиях удара по Бейруту

    Axios: США предупредили Израиль о последствиях удара по Бейруту в ответ на атаку Голанских высот

    Tекст: Вера Басилая

    США предупредили Израиль о том, что нанесение ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в столице Ливана Бейруте могут привести к выходу ситуации из-под контроля, сообщил портал Axios.

    Израильский чиновник сообщил порталу, что советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн высказал опасения министру обороны Израиля Йоаву Галанту, что при ударе по Бейруту «Хезболла» может атаковать территорию Израиля ракетами большой дальности, передает РИА «Новости».

    В свою очередь, неназванный американский чиновник заявил порталу, что в США считают, что удары Израиля по объектам в Бейруте «станут красной линией» для «Хезболла».

    Ранее Израиль нанес удары по 15 населенным пунктам в Ливане.

    «Хезболла» сообщила ООН, что на Голанах упала израильская противоракета.

    Напомним, в Армии обороны Израиля заявили, что удар по Голанам нанесли иранской ракетой из арсенала «Хезболлы».

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    29 июля 2024, 13:24 • Новости дня
    Губерниев заступился за власти Франции, допустившие загрязнение Сены

    Губерниев заступился за власти Франции, допустившие загрязнение Сены перед Олимпиадой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, говоря о загрязнении в реке Сене в Париже, не позволившем провести там тренировочный заплыв триатлонистов, призвал решать экологические проблемы России.

    «Самая главная новость сейчас, как же мы жить теперь будем? У нас все реки чистые, мы же каждый раз купаемся в Москве-реке, у нас же чистейшие водоемы», – сказал комментатор в беседе с РИА «Новости».

    Он призвал решать российские проблемы и отметил, что с триатлонистами во Франции «как-то сами разберутся».

    Ранее второй подряд тренировочный заплыв триатлонистов, который должен был состояться 29 июля, отменили из-за загрязнения реки Сены. Сами соревнования пройдут 30 и 31 июля.

    Напомним, Губерниев называл отличной церемонию открытия Олимпиады в Париже.

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова также заявила, что церемония была «красочной и оригинальной».

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    29 июля 2024, 02:20 • Новости дня
    Во Франции выросло число заболевших вирусом денге перед Олимпиадой

    Tекст: Вера Басилая

    Французские власти работают над тем, чтобы сдержать рост заражения вирусом денге во время Олимпийских игр в Париже, зафиксировано более 2 тыс. случаев заболевания, сообщил журнал Wired.

    Источник издания сообщил, что с 1 января по 30 апреля было зафиксировано 2 166 случаев заражения вирусом денге, также есть заболевшие корью. В связи с ростом числа заболевших и большом количестве гостей на Олимпиаду, власти пытаются ограничить потенциальную возможность распространения вируса, передает ТАСС.

    Вирус денге представляет собой один из флавивирусов, к числу которых также относится возбудитель клещевого энцефалита, гемморагической лихорадки и так далее. Он широко распространен в тропиках и экваториальных регионах Евразии, Африки и Америки, его распространяют комары.

    Ранее во Франции выявили случай лихорадки Ласса.

    До этого сообщалось, что полчища крыс захватили школы во Франции.

    Газета ВЗГЛЯД писала о нашествии клопов во Франции и разбиралась в причинах.

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    28 июля 2024, 19:50 • Новости дня
    Глава «Моссада» вернулся с обсуждений сделки с ХАМАС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава внешней разведки Израиля («Моссад») Деди Барнеа вернулся с переговоров с посредниками в Риме, где велись обсуждения пояснения Израиля к сделке по сектору Газа с палестинским движением ХАМАС, сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Сообщается, что на встрече стороны обсуждали документ с пояснениями относительно предлагаемого соглашения, направленный из Израиля. В ближайшие дни переговоры по основным вопросам продолжатся, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Израиль и палестинское движение ХАМАС одобрили «рамочный» план по прекращению огня.

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    29 июля 2024, 00:48 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с новым президентом Ирана на саммите БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин готовится к встрече с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС в Казани в октябре, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, у Ирана есть приглашение на саммит, ожидается, что новый президент приедет в Казань, к встрече с ним готовится Путин, пишут «Известия».

    Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что Россия и Иран завершили подготовку договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписание состоится в скором времени.

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    28 июля 2024, 21:40 • Новости дня
    Неизвестные отправили главе МВД Франции письмо с вирусом чумы

    Tекст: Ольга Иванова

    Во Франции было перехвачено письмо на имя главы МВД Франции Жеральда Дарманена, по предварительным анализам правоохранителей, письмо содержало вирус чумы, сообщила газета Le Figaro.

    Издание пишет, что конверт был обнаружен в Дижоне. Он содержал порошок черного цвета и письмо с оскорблениями, передает ТАСС.

    Как отмечает газета, специалисты проводят анализ порошка. Результаты ожидаются в понедельник.

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    29 июля 2024, 02:10 • Новости дня
    Израиль атаковал штаб «Хезболлы» на юге Ливана

    Израильский беспилотник атаковал штаб «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Вера Басилая

    Израильский боевой беспилотник атаковал ракетами место базирования отряда движения «Хезболла» на юге Ливана, сообщил портал Lebanon 24.

    Отмечается, что был атакован штаб и казарма в населенном пункте Маркаба на юге Ливана, в помещениях возник пожар, пострадавших нет, пишет «Газета.Ru».

    Ранее сообщалось, что израильские беспилотники летают над форпостами «Хезболлы» и в районах, где находятся военные лагеря и склады с оружием.

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    29 июля 2024, 00:19 • Новости дня
    Израильский военно-политический кабинет поручил Нетаньху выбрать ответ Ливану

    Tекст: Вера Басилая

    Израильский военно-политический кабинет уполномочил премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта выбрать способ и время ответа «Хезболла» на удар по Голанским высотам, сообщила канцелярия премьера Израиля.

    В сообщении отмечается, что члены военного-политического кабинета уполномочили Нетаньяху и Галанта решить, когда и как ответить  на удары по Голанским высотам «Хезболла», передает РИА «Новости».

    Ранее израильские военные дроны вошли в воздушное пространство Ливана и начали интенсивные полеты над центральными и южными районами страны, над форпостами шиитского движения «Хезболла».

    «Хезболла» сообщила ООН, что на Голанах упала израильская противоракета.

    Напомним, в Армии обороны Израиля заявили, что удар по Голанам нанесли иранской ракетой из арсенала «Хезболлы».

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    28 июля 2024, 23:34 • Новости дня
    В Израиле заявили об отсутствии планов войны с Ливаном

    Ynet: Израиль не будет полномасштабно воевать с Ливаном после атаки на Голаны

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль может вступить с Ливаном на несколько дней в боевые действия после атаки на Голанские высоты, но полномасштабной войны не будет, сообщили высокопоставленные израильские чиновники порталу Ynet.

    Один из чиновников сообщил Ynet, что Израиль может вступить в боевые действия с Ливаном на ограниченный период времени, даже если это будет отличаться от того, что мы видим до сих пор», пишет «Газета.Ru».

    Ранее «Хезболла» сообщила ООН, что на Голанах упала израильская противоракета.

    Напомним, в Армии обороны Израиля заявили, что удар по Голанам нанесли иранской ракетой из арсенала «Хезболлы».

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    28 июля 2024, 23:49 • Новости дня
    Израильские дроны заметили над позициями «Хезболлы» в Ливане

    Janoubia: БПЛА Израиля появились над лагерями «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные дроны вошли в воздушное пространство Ливана и начали интенсивные полеты над центральными и южными районами страны, над форпостами шиитского движения «Хезболла», сообщил портал Janoubia.

    Портал пишет, что израильские беспилотники летают над форпостами «Хезболлы» в районах Газия и Захрани, над местностью Иклим-эт-Туффах, где находятся военные лагеря и склады с оружием. Отмечается, что ударов по целям не было, пишет «Газета.Ru».

    Кроме того, над Ливаном замечены израильские истребители, которые совершают разведывательные полеты.

    Ранее в Израиле сообщили об отсутствии планов войны с Ливаном.

    «Хезболла» сообщила ООН, что на Голанах упала израильская противоракета.

    Напомним, в Армии обороны Израиля заявили, что удар по Голанам нанесли иранской ракетой из арсенала «Хезболлы».

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