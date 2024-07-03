80 лет назад, 3 июля 1944 года, Красная армия освободила Минск. Это было не просто взятие очередного крупного города. В этот момент обваливался фронт у целой группы немецких армий. И это оказалось настоящим спасением для и без того настрадавшейся от нацистов Белоруссии.3 комментария
В Киеве заявили о неготовности Украины идти на компромиссы с Россией
Киев не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу завершения вооруженного конфликта, а также в вопросе изменения границ страны, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, Киев готов к диалогу и прислушается к любым советам о том, как достичь «справедливого мира», однако украинские власти «не готовы пойти на компромисс», передает ТАСС.
Касательно вопроса о компромиссах Ермак отметил, что имеет ввиду «территориальную целостность Украины, суверенитет и демократию».
Газета ВЗГЛЯД рассказала, почему президент Украины Владимир Зеленский меняет свою позицию по поводу переговоров с Россией.