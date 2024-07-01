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    1 июля 2024, 18:45 • В мире

    Почему Зеленский меняет свою позицию по поводу переговоров с Россией

    Почему Зеленский меняет свою позицию по поводу переговоров с Россией
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Василий Стоякин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский внезапно допустил возможность переговоров Россией, пусть и через посредников. Москва отреагировала на этот сигнал положительно. Еще не так давно киевское руководство категорически отрицало переговоры с Россией в любом формате. Почему Зеленский передумал и что это означает?

    Владимир Зеленский дал интервью американскому изданию The Philadelphia Inquirer, в котором рассказал много интересного о войне, мире и мировой политике. По крайней мере, тема нового понимания победы со стороны Украины может потянуть на сенсацию и даже на серьезный поворот в региональной политике.

    Прежде всего Зеленский дежурно пожаловался на плохое взаимопонимание с союзниками: «У нас могут быть разные представления о слове «победа». Запад хотел лишить Путина возможности полностью оккупировать Украину и поставить агрессора на место. Думаю, для них это уже победа».

    Зеленскому, разумеется, этого мало, он хочет «справедливости» и выдает новый концепт «перемоги» в трех пунктах. Этот концепт неожиданно отличается не только от умозрительного представления о целях Запада (которому судьба Украины в общем-то безразлична), но и от собственных же его более ранних заявлений. Ранее бывший президент Украины всегда подчеркивал, что «победа» – это когда территорию Украины в границах 1991 года (давно уже не существующих) покинут российские войска. Сейчас же все сложнее.

    Первый пункт состоит в том, чтобы «не допустить разрушения полностью Украины и всего украинского». По мнению Зеленского, целью России является «вымывание идентичности» украинцев, что сейчас якобы происходит в Белоруссии по отношению к белорусам. Очень осторожная фраза относительно недопущения полного разрушения украинского государства, видимо, означает, что Зеленский все же готов на какие-то территориальные уступки. Во всяком случае мантра о «границах 1991 года» тут не прозвучала.

    Насколько можно понять, под «украинской идентичностью» Зеленский имеет в виду все то, что в целях СВО называется «денацификация» – почитание нацистских коллаборационистов, марши ветеранов дивизии СС «Галичина», участие в выборах неонацистских партий, снос памятников воинам-освободителям, преследование православной церкви, запрет русского языка и т. п. Второй важный элемент – нетрадиционная повестка, накачиваемая Западом: засилье сект, «права ЛГБТ» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и т. п.

    В общем, тут все понятно – «победой» Зеленский готов считать сохранение пусть маленькой, но либерально-нацистской Украины.

    Второе требование Зеленского – это гарантии безопасности: «Мы должны быть в Европейском союзе для экономической безопасности. И мы должны быть в НАТО для физической безопасности. Если у нас не будет этих двух составляющих, для нас существует огромный риск, что враг вернется». Это перепев тех лозунгов, которые Зеленский повторяет уже давно (справедливости ради – вступление в ЕС и НАТО является целью существования украинского государства по Конституции).

    Возникает вопрос: а что делать с «соглашениями о безопасности», которые последнее время регулярно заключает со странами Запада киевский режим? А ничего не делать – в соответствии с базовым соглашением, заключенным с США, эти документы являются элементом подготовки к членству в НАТО. Но, судя по всему, это уже последняя попытка – США негативно относятся к перспективам вступления Украины в альянс (причем демократическая администрация тут ничем не отличается от республиканской – у них только риторика отличается).

    А значит, реальное членство в НАТО Украине в обозримой перспективе не светит.

    Скорее всего, Зеленский это понимает, так что нынешнее интервью обращено к Западу – мол, примите меня, пожалуйста. А если нет? Тогда он будет готов к каким-то еще компромиссам на основе тех же «соглашений о безопасности», которые на практике будут не шагом к НАТО, а шагом от НАТО.

    Третий пункт новых требований Зеленского самый невнятный – речь идет о каких-то «сатисфакциях» со стороны России. Никаких подробностей тут нет. В первоначальном «мирном плане» речь шла о получении от России контрибуции, но при новом понимании «перемоги» ни о какой контрибуции, понятно, речи быть не может.

    Дело не в том, что Россия не даст (на это мог бы рассчитывать только слабоумный), а в том, что теперь и Украина этого требовать не будет. Но какие-то «сатисфакции» все же нужны. Скорее всего, это тонкий намек на то, что Запад все же должен решиться на подрыв своей экономики и передать Украине арестованные российские активы.

    Подготовка к внедрению этих новых идей Зеленского в общественное сознание Украины уже началась. Вот что говорит ориентированный на Банковую украинский политолог Владимир Фесенко: «Наш интерес – не только возвращение территорий, но спасение державы, нации, а территории мы можем и вернуть. Сберечь державу и нацию – это главное. И второе – привести страну в ЕС и НАТО. Вот формула для переговоров. А Зеленского хотят загнать в угол. Пойдешь на мир – предатель, хочешь разрушить страну?»

    Правда, есть и уже и противоположная реакция. Вот, например, как отреагировал на интервью Зеленского начштаба «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) Богдан Кротевич: «Никакого мира без победы. Победа одна – ни одного русского солдата на территории Украины. Потомкам мы эту войну не оставим и вы тоже не оставите, потому что если попробуете – будет плохо».

    Сомнительно, что Зеленский так уж испугался этого персонажа, но проблемы с общественным мнением у него будут несомненно. Украинская пропаганда столько обещала «полную победу», что внезапное признание того, что страна находится на грани разгрома, будет для граждан шокирующим. Скорее всего, тезисы о вступлении в ЕС и НАТО, а также о «сатисфакциях» должны сгладить эти проблемы.

    Так или иначе, но Зеленский высказался и относительно переговоров – можно, дескать, начинать, пусть и через посредников, как было в связи с «зерновым коридором». Кстати, такой формат устроит Россию, поскольку ее интересует отнюдь не судьба «державы» Зеленского, а широкие международные гарантии безопасности самой России. Готовность к переговорам и в таком виде подтвердил в понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков: по его словам, российская сторона открыта для любого диалога по украинской тематике, в том числе с участием посредников, но при условии достижения своих целей.

    В общем, можно сказать, что перед нами полноценный ответ Зеленского Западу на неофициально звучащие требования прекратить войну, тяготящую США и Европу, и начать переговоры с Москвой. По сути, Зеленский сдался и этим требованиям уступил.

    Если учитывать, что шансы на вступление Украины в НАТО сейчас почти нулевые, а нацистская «идентичность» Западу уже не нужна, то нынешние предложения Зеленского выглядят уже реальной основой для диалога. В конце концов, если речь идет о сохранении «украинской идентичности» в трех областях Галичины, так и Россия, пожалуй, согласится – это уже проблема поляков… Да и против вступления Зеленского в НАТО на индивидуальной основе возражать никто не будет (кроме НАТО).

    Главной проблемой сейчас является сам Зеленский. Кто он вообще такой, чтобы прислушиваться к его заявлениям и тем более вести с ним переговоры? Похоже на то, что завершение срока полномочий Зеленского стало одним из стимулов пойти на уступки. Но с кем вести переговоры? Эта проблема, возможно, потребует своего решения уже в ближайшее время.

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